20+ фото мам, на которые смотришь — и сразу ясно, в кого мы такие красавицы
Фотоподборки
1 час назад
Большинство людей запомнило мам уже взрослыми, ответственными женщинами. А ведь когда-то наши родители тоже зажигали на танцполах, поражали своей красотой на пляжах и вообще выглядели сногсшибательно. И фотографии тех времен — лучшее тому доказательство.
«Мама собралась на школьную дискотеку с моим отцом. Он так любил это фото, что носил его с собой всю жизнь!»
«На маме купальник, сшитый из мужской майки. И все же она круче многих девушек с конкурсов красоты!»
«Мамуля была на пике моды в 1970-х»
«Моя мама работала стюардессой в 1942 году»
- Тогда в бортпроводницы брали только ярких красавиц! © Uvabird / Reddit
«Мама в свой медовый месяц, 1967 год. Да, ей тут 23»
«У мамы был громкий смех и классная улыбка»
«Примерно 1990 год. Мама тогда только начала встречаться с отцом»
«Моя мама где-то в начале 1980-х»
«Май 1986 года»
«Моя мама в конце 1980-х»
«А вот и моя мамуля»
«45 лет разницы»
«Мама сама шила себе платья в 1970-е годы»
«Так выглядела моя мама в начале 70-х»
«Любимая фотография моей мамы. Ей сейчас почти 70, и она все такая же крутая»
«Тут моей маме 19 лет. 1962 год»
«Моя потрясающая мама. Здесь она еще подросток. Где-то в начале 1940-х»
«Мама примерно в 1977 году»
- Очень фотогеничная женщина. Камера любит ее так же, как и ты. © 333H_E / Reddit
«Моя мама в 1977 году и сейчас»
«Мама в 1970-х. Это самый красивый человек, которого я знаю»
«А вот моя мама в 1980-х»
Да что там мамы — даже наши бабушки были теми еще красотками и отжигали не по-детски, и этому есть фотодоказательства. Рассматривать старые снимки — одно удовольствие, ведь на них и трава была зеленее, и близкие — моложе, и солнце — ярче.
Фото на превью staloweselo / Pikabu
Комментарии
Уведомления
Моя прекрасная мама, в юности была балериной, фигуру сохранила na всю жизнь)
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