20+ фото мам, на которые смотришь — и сразу ясно, в кого мы такие красавицы

Большинство людей запомнило мам уже взрослыми, ответственными женщинами. А ведь когда-то наши родители тоже зажигали на танцполах, поражали своей красотой на пляжах и вообще выглядели сногсшибательно. И фотографии тех времен — лучшее тому доказательство.

«Мама собралась на школьную дискотеку с моим отцом. Он так любил это фото, что носил его с собой всю жизнь!»

«На маме купальник, сшитый из мужской майки. И все же она круче многих девушек с конкурсов красоты!»

«Мамуля была на пике моды в 1970-х»

«Моя мама работала стюардессой в 1942 году»

Тогда в бортпроводницы брали только ярких красавиц! © Uvabird / Reddit

«Мама в свой медовый месяц, 1967 год. Да, ей тут 23»

«У мамы был громкий смех и классная улыбка»

«Примерно 1990 год. Мама тогда только начала встречаться с отцом»

«Моя мама где-то в начале 1980-х»

«Май 1986 года»

«Моя мама в конце 1980-х»

«А вот и моя мамуля»

«45 лет разницы»

«Мама сама шила себе платья в 1970-е годы»

«Так выглядела моя мама в начале 70-х»

«Любимая фотография моей мамы. Ей сейчас почти 70, и она все такая же крутая»

«Тут моей маме 19 лет. 1962 год»

«Моя потрясающая мама. Здесь она еще подросток. Где-то в начале 1940-х»

«Мама примерно в 1977 году»

Очень фотогеничная женщина. Камера любит ее так же, как и ты. © 333H_E / Reddit

«Моя мама в 1977 году и сейчас»

«Мама в 1970-х. Это самый красивый человек, которого я знаю»

«А вот моя мама в 1980-х»