15 человек отреставрировали старые машины, и теперь они краше, чем когда-либо

1 день назад

1 день назад

Почти у каждого есть хобби, а если к увлечению каким-то делом добавляются умелые руки, случаются настоящие чудеса. Вот несколько фото от мастеров, которые восстанавливают автомобили, не жалея сил и средств, и это — впечатляющие преображения старого хлама в произведение искусства. Посмотрите только.





«Закончил реставрацию автомобиля мечты»

«Чуть больше 2-х лет назад я начал восстанавливать свой первый авто 1967 года. Вот фото до и после»

«Восстанавливали эту старую рухлядь вместе с женой. Вот что получилось спустя $ 6 тыс и тысячи часов работы»

«Та же самая машина, 3 года работы. Все делал своими руками»

«Cтал „счастливым“ обладателем этого „прекрасного“ автомобиля: дыры, ржавчина, выпавший пол. Вот он 2 года спустя. Работы еще куча»

«Эта машина 15 лет простояла в открытом поле. Восстановил всего за 2 месяца»



«Мой отец провел год, реставрируя автомобиль своей мечты — Plymouth Barracuda»

«Достался мне автомобиль в печальном состоянии. Реставрация стала настоящим квестом, искал детали по всей стране. Вот результат!»

«Прошло каких-то 10 лет, и теперь мой „мустанг“ 1968 года выглядит так»

«Прогресс за 2 года»

«Вот какой она была и какой стала»

«Между этими фото — 4,5 года упорного труда»

«Мой „мерседес“ до и после»

«Так выглядят 2 года работы моего отца»