Какая же это реставрация? Там же всё новое. По-сути, собрал новую машину. Молодец, бродяга! 👍 👌
15 человек отреставрировали старые машины, и теперь они краше, чем когда-либо
Почти у каждого есть хобби, а если к увлечению каким-то делом добавляются умелые руки, случаются настоящие чудеса. Вот несколько фото от мастеров, которые восстанавливают автомобили, не жалея сил и средств, и это — впечатляющие преображения старого хлама в произведение искусства. Посмотрите только.
«Закончил реставрацию автомобиля мечты»
- И за сколько его можно продать? © CountVilheilm / Reddit
- Думаю, теперь он стоит $ 25-30 тыс. © finallygotmymustang / Reddit
- Из кучи ржавого хлама сделать такое! Ты легенда. © macrotechee / Reddit
«Чуть больше 2-х лет назад я начал восстанавливать свой первый авто 1967 года. Вот фото до и после»
Хороша "старушка". Видно, что хозяин любит свою жен...то есть, машинку.
«Восстанавливали эту старую рухлядь вместе с женой. Вот что получилось спустя $ 6 тыс и тысячи часов работы»
«Та же самая машина, 3 года работы. Все делал своими руками»
И что тут восстанавливал, литьё поставил, бампера с порогами заменил и покрасил?!. Что там можно было делать 3 года?
«Cтал „счастливым“ обладателем этого „прекрасного“ автомобиля: дыры, ржавчина, выпавший пол. Вот он 2 года спустя. Работы еще куча»
Из "консервной банки" за два года соорудил вполне себе приличный автомобиль.
«Эта машина 15 лет простояла в открытом поле. Восстановил всего за 2 месяца»
«Мой отец провел год, реставрируя автомобиль своей мечты — Plymouth Barracuda»
«Достался мне автомобиль в печальном состоянии. Реставрация стала настоящим квестом, искал детали по всей стране. Вот результат!»
«Прошло каких-то 10 лет, и теперь мой „мустанг“ 1968 года выглядит так»
«Прогресс за 2 года»
Обалдеть! Как надо любить машину, чтобы из такой рухляди восстановить красавицу.
«Вот какой она была и какой стала»
«Между этими фото — 4,5 года упорного труда»
«Мой „мерседес“ до и после»
Не та ли это модель, которая после наводнения в Испании своим ходом из подземного гаража уехала, после того, как сошла вода?
«Так выглядят 2 года работы моего отца»
Старый «додж» 1971 года. До и после"
Оу! Красная машинка! Наконец-то! Хоть под конец порадовали девушку. 😀
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Комментарии
Все же Штаты автомобильная страна,столько там красивых машин было...
Блин, люди, КАК вы это делаете?
Я восхищена абсолютно каждой из этих работ.
Потрясающе. Великолепно. Волшебно.
Не знаю, была ли реставрация, но сохранились машинки здорово. Немец и наша(в смысле отечественная), для разнообразия закину))