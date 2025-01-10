15 человек отреставрировали старые машины, и теперь они краше, чем когда-либо

Фотоподборки
1 день назад

Почти у каждого есть хобби, а если к увлечению каким-то делом добавляются умелые руки, случаются настоящие чудеса. Вот несколько фото от мастеров, которые восстанавливают автомобили, не жалея сил и средств, и это — впечатляющие преображения старого хлама в произведение искусства. Посмотрите только.

«Закончил реставрацию автомобиля мечты»

Светлана БМВ
4 дня назад

Какая же это реставрация? Там же всё новое. По-сути, собрал новую машину. Молодец, бродяга! 👍 👌

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«Чуть больше 2-х лет назад я начал восстанавливать свой первый авто 1967 года. Вот фото до и после»

«Восстанавливали эту старую рухлядь вместе с женой. Вот что получилось спустя $ 6 тыс и тысячи часов работы»

«Та же самая машина, 3 года работы. Все делал своими руками»

Eugen Dreher
27 минут назад

И что тут восстанавливал, литьё поставил, бампера с порогами заменил и покрасил?!. Что там можно было делать 3 года?

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«Cтал „счастливым“ обладателем этого „прекрасного“ автомобиля: дыры, ржавчина, выпавший пол. Вот он 2 года спустя. Работы еще куча»

«Эта машина 15 лет простояла в открытом поле. Восстановил всего за 2 месяца»

«Мой отец провел год, реставрируя автомобиль своей мечты — Plymouth Barracuda»

«Достался мне автомобиль в печальном состоянии. Реставрация стала настоящим квестом, искал детали по всей стране. Вот результат!»

«Прошло каких-то 10 лет, и теперь мой „мустанг“ 1968 года выглядит так»

«Прогресс за 2 года»

«Вот какой она была и какой стала»

«Между этими фото — 4,5 года упорного труда»

«Мой „мерседес“ до и после»

Maxipotak
12 часов назад

Не та ли это модель, которая после наводнения в Испании своим ходом из подземного гаража уехала, после того, как сошла вода?

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«Так выглядят 2 года работы моего отца»

Старый «додж» 1971 года. До и после"

А вот и еще несколько наших статей на автомобильную тему:

Фото на превью Luke-Mopar / Reddit

Комментарии

Уведомления
Марта
21 час назад

Блин, люди, КАК вы это делаете?
Я восхищена абсолютно каждой из этих работ.
Потрясающе. Великолепно. Волшебно.

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мальвина
15 часов назад

Не знаю, была ли реставрация, но сохранились машинки здорово. Немец и наша(в смысле отечественная), для разнообразия закину))

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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