16 комиксов о том, как меняются наши ценности и приоритеты с возрастом

С годами многие вещи, которые казались нам когда-то важными, теряют свое значение. Мы начинаем спокойнее относиться к критике, больше ценим комфорт, а не внешнюю привлекательность, и, главное, с большей заботой относимся к себе. Мы задумались о том, как же наши взгляды на жизнь поменялись, и попросили нейросеть нарисовать об этом комиксы.

С возрастом мы начинаем больше ценить искреннюю заботу, а не красивые жесты. Хотя и красивые жесты тоже дело хорошее



Анастасия 1 час назад А я ценю все знаки внимания от своего мужчины. И подарки, и цветы, и его еженедельную готовку. И хвалю его за это кончено. - - Ответить

Когда-то мы думали, что простое сочувствие может поддержать близких в сложной ситуации. Теперь знаем, что иногда требуется реальная помощь



Амбидекстров Пипидастр 8 часов назад У меня тётя так в свои ухоженные 60 выглядит, как их ии-шные дамы в 40 - - Ответить

Изящные туфельки все еще притягивают взгляд. Но по-настоящему удобная обувь — это настоящее сокровище



Нина С 3 часа назад А в чем проблема отдельно купить такие стельки?такой выбор сейчас… - - Ответить

Со временем перестаешь обращать внимание на бестактные замечания других людей. К тому же иногда за грубостью скрывается неподдельная забота



Анастасия 1 час назад Да, перевести разговор на инициатора здесь пожалуй самое грамотное решение. Только надо проявить побольше настойчивости, пусть почувствуют себя на её месте. - - Ответить

Нам все еще нравится тратить деньги, но теперь на вещи, которые действительно упрощают нам жизнь



Анастасия 1 час назад И повеселиться хорошо, и посудомойка это весчь. Я бы совместила покупку посудомойки с её символическим обмыванием. Посидеть с подругой или мужем под шампусик, кино посмотреть, или потрындеть "за жизнь". - - Ответить

Теперь мы начинаем понимать родителей, которые названивали нам в самое неподходящее время. И сами тревожимся, когда мама или папа не берут трубку



Анастасия 1 час назад Я например знаю примерный график своих родителей и стараюсь не звонить им без лишней необходимости когда они могут быть на работе или спать. Зачем мешать людям отдыхать или работать, если нет ничего срочного? - - Ответить

Гости — дело, конечно, хорошее, но если устраиваешь пир на весь мир, толком отдохнуть не получиться. Лучше уж сбежать куда-нибудь на праздники



Анастасия 1 час назад А я люблю принимать гостей на праздники и сама ходить в гости. Правда "пир на весь мир" не мой формат. И размеры квартиры не позволяют, и в Екатеринбурге у меня не так уж и много друзей и близких. Зато если зову, то точно только тех, с кем хотелось бы пообщаться и повидаться. - - Ответить

С годами начинаешь понимать, что день рождения — это не такой уж и важный день. И если кто-то про него забыл — это еще не конец света



Анастасия 1 час назад Для меня день рождения и сейчас важный день, и очень приятно получать поздравления даже по интернету от близких. Даже если это просто картинка, видео или стих из сети, но чувствуется же, что выбирали, а не отравили первое попавшееся. - - Ответить

Какая разница, что подумают незнакомые люди о твоем внешнем виде? Тебе нравится, и отлично



CatKate 8 часов назад сейчас я тоже иногда внутренне фыркаю, когда вижу не по погоде одетую молодежь, но потом вспоминаю, как я в капронках скакала по сугробам в старших классах и просто улыбаюсь - - Ответить

Мы начинаем с юмором относиться к тем вещам, что раньше вызывали у нас бурные чувства



AI-generated image , AI-generated image

По молодости кажется, что никакая простуда не может помешать нашим планам. Но лучше на пару дней остаться дома, вместо того чтобы месяц лечиться от кашля и соплей



Нина С 3 часа назад В чем проблема хотя бы маску надеть?зачем заражать окружающих?ладно при большой необходимости таблетки закинула и ползешь по самым важным делам,но при чем остальные люди? - - Ответить

Отсутствие макияжа уже не кажется нам такой трагедией. Иногда про косметику можно просто забыть



Людмила Монастырева 4 часа назад Бляха-муха! Еще и спрашивает, почему не накрасилась. Кому какое дело... - - Ответить

Мучительные размышления о том, что же надеть, актуальны в любом возрасте. Но мы теперь приберегаем их для особых случаев



villiss 8 часов назад Я когда с собакой иду гулять - выгляжу как бомж. А моя приятельница, которая с доберманом гуляет, как потрепанный жизнью бомж - оторванные карманы на куртке и т.д. ))) - - Ответить

В начальстве начинаешь ценить не обаяние и привлекательность, а его подход к рабочим процессам. Особенно к распределению денежных средств



Мохнопопая егоза 8 часов назад Обещать - не значит жениться. Или премия кому-то 500 рублей, а кому-то 30000. Любит она. - - Ответить

Особую привлекательность гостиничному номеру теперь придает удобная кровать, хорошая звукоизоляция и прочие подобные штуки



Нина С 3 часа назад Холодильник и кондиционер!и кровать,да.а виды во время прогулок и экскурсий увидим - - Ответить

С возрастом мы начинаем лучше понимать, что нам нравиться, а что нет. И не стесняемся открыто выражать свое мнение



Людмила Монастырева 4 часа назад Она на 13 выглядит в лучшем случае - - Ответить