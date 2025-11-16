А я ценю все знаки внимания от своего мужчины. И подарки, и цветы, и его еженедневную готовку. И хвалю его за это кончено.
16 комиксов о том, как меняются наши ценности и приоритеты с возрастом
С годами многие вещи, которые казались нам когда-то важными, теряют свое значение. Мы начинаем спокойнее относиться к критике, больше ценим комфорт, а не внешнюю привлекательность, и, главное, с большей заботой относимся к себе. Мы задумались о том, как же наши взгляды на жизнь поменялись, и попросили нейросеть нарисовать об этом комиксы.
С возрастом мы начинаем больше ценить искреннюю заботу, а не красивые жесты. Хотя и красивые жесты тоже дело хорошее
Когда-то мы думали, что простое сочувствие может поддержать близких в сложной ситуации. Теперь знаем, что иногда требуется реальная помощь
У меня тётя так в свои ухоженные 60 выглядит, как их ии-шные дамы в 40
Изящные туфельки все еще притягивают взгляд. Но по-настоящему удобная обувь — это настоящее сокровище
Со временем перестаешь обращать внимание на бестактные замечания других людей. К тому же иногда за грубостью скрывается неподдельная забота
Да, перевести разговор на инициатора здесь пожалуй самое грамотное решение. Только надо проявить побольше настойчивости, пусть почувствуют себя на её месте.
Нам все еще нравится тратить деньги, но теперь на вещи, которые действительно упрощают нам жизнь
И повеселиться хорошо, и посудомойка это весчь. Я бы совместила покупку посудомойки с её символическим обмыванием. Посидеть с подругой или мужем под шампусик, кино посмотреть, или потрындеть "за жизнь".
Теперь мы начинаем понимать родителей, которые названивали нам в самое неподходящее время. И сами тревожимся, когда мама или папа не берут трубку
Я например знаю примерный график своих родителей и стараюсь не звонить им без лишней необходимости когда они могут быть на работе или спать. Зачем мешать людям отдыхать или работать, если нет ничего срочного?
Гости — дело, конечно, хорошее, но если устраиваешь пир на весь мир, толком отдохнуть не получиться. Лучше уж сбежать куда-нибудь на праздники
А я люблю принимать гостей на праздники и сама ходить в гости. Правда "пир на весь мир" не мой формат. И размеры квартиры не позволяют, и в Екатеринбурге у меня не так уж и много друзей и близких. Зато если зову, то точно только тех, с кем хотелось бы пообщаться и повидаться.
С годами начинаешь понимать, что день рождения — это не такой уж и важный день. И если кто-то про него забыл — это еще не конец света
Для меня день рождения и сейчас важный день, и очень приятно получать поздравления даже по интернету от близких. Даже если это просто картинка, видео или стих из сети, но чувствуется же, что выбирали, а не отравили первое попавшееся.
Какая разница, что подумают незнакомые люди о твоем внешнем виде? Тебе нравится, и отлично
сейчас я тоже иногда внутренне фыркаю, когда вижу не по погоде одетую молодежь, но потом вспоминаю, как я в капронках скакала по сугробам в старших классах и просто улыбаюсь
Мы начинаем с юмором относиться к тем вещам, что раньше вызывали у нас бурные чувства
По молодости кажется, что никакая простуда не может помешать нашим планам. Но лучше на пару дней остаться дома, вместо того чтобы месяц лечиться от кашля и соплей
В чем проблема хотя бы маску надеть?зачем заражать окружающих?ладно при большой необходимости таблетки закинула и ползешь по самым важным делам,но при чем остальные люди?
Отсутствие макияжа уже не кажется нам такой трагедией. Иногда про косметику можно просто забыть
Бляха-муха! Еще и спрашивает, почему не накрасилась. Кому какое дело...
Мучительные размышления о том, что же надеть, актуальны в любом возрасте. Но мы теперь приберегаем их для особых случаев
Я когда с собакой иду гулять - выгляжу как бомж. А моя приятельница, которая с доберманом гуляет, как потрепанный жизнью бомж - оторванные карманы на куртке и т.д. )))
В начальстве начинаешь ценить не обаяние и привлекательность, а его подход к рабочим процессам. Особенно к распределению денежных средств
Обещать - не значит жениться. Или премия кому-то 500 рублей, а кому-то 30000. Любит она.
Особую привлекательность гостиничному номеру теперь придает удобная кровать, хорошая звукоизоляция и прочие подобные штуки
Холодильник и кондиционер!и кровать,да.а виды во время прогулок и экскурсий увидим
С возрастом мы начинаем лучше понимать, что нам нравиться, а что нет. И не стесняемся открыто выражать свое мнение
А как поменялись ваши взгляды на вещи с годами? Это упростило вам жизнь или наоборот усложнило? Делитесь в комментариях.
Маша, вам еще не надоело мусолить одну и ту же тему через день?