13 деталей на картинах, которые рассказывают о быте прошлого больше, чем учебники истории

На многих средневековых картинах знатные дамы позируют с крохотными собачками. Увы, в те времена, как и сейчас привязанность к этим маленьким созданиям подвергались нещадной критике. Некоторые считали их бесполезными комками шерсти. Но это было не совсем так.

Исследователь Беатрис Джонстон пишет, что дамы специально заводили именно небольших песиков. Если замужняя женщина уединялась с возлюбленным, питомец мог предупредить ее о приближении сурового супруга. Неудивительно, что собачек безжалостно баловали, скармливая им самые лакомые кусочки, и даже сажали на стол, что вызывало еще большее неодобрение.