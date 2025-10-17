В те далёкие описываемые времена не было ветклиник для собачек. Их не очеловечивали и не заботились как сейчас. Поэтому можно было заразиться от собачки чем угодно.
13 деталей на картинах, которые рассказывают о быте прошлого больше, чем учебники истории
Многие детали на картинах прославленных художников помогают нам чуть лучше понять, как жили люди в прошлые века. Например, дамы когда-то с удовольствием ели чашки и мечтали, чтобы кавалер подарил им грелку. А маленькие собачки могли скрывать грешки своей хозяйки. Мы решили внимательнее рассмотреть известные полотна, чтобы узнать, какие же факты они скрывают.
Дамы заводили собачек, чтобы скрыть шашни
На многих средневековых картинах знатные дамы позируют с крохотными собачками. Увы, в те времена, как и сейчас привязанность к этим маленьким созданиям подвергались нещадной критике. Некоторые считали их бесполезными комками шерсти. Но это было не совсем так.
Исследователь Беатрис Джонстон пишет, что дамы специально заводили именно небольших песиков. Если замужняя женщина уединялась с возлюбленным, питомец мог предупредить ее о приближении сурового супруга. Неудивительно, что собачек безжалостно баловали, скармливая им самые лакомые кусочки, и даже сажали на стол, что вызывало еще большее неодобрение.
В Испании XVII века женщины ели чашки
Вы пробовали откусить кусок чашки? Или раньше их как-то иначе обжигали, я не знаю?
Искусствоведы до сих пор ломают голову над многочисленными загадками, которые Веласкес оставил на своем известном полотне. Но одна небольшая деталь показывает довольно странный обычай, который практиковали испанские дамы того времени. Фрейлина подает принцессе Маргарите Терезе ярко-красную чашечку. Искусствовед Лаура Камминг предполагает, что, скорее всего, это букаро.
Так назывались керамические изделия, которые привозили в Испанию из Мексики, начиная с XVI века. В глину добавляли смесь специй, придававшую напиткам, поданным в этой посуде, особый аромат. Вскоре знатные женщины выяснили, что если букаро съесть, то кожа быстро обретает модный призрачно-белый оттенок. Поэтому, выпив жидкость, дамы, аккуратно откусывая кусочки глины, поглощали всю чашку подчистую. По сравнению с другими отбеливающими средствами букаро было не таким опасным — по крайней мере, из-за него не выпадали волосы. Но есть эту глину в больших количествах все-таки не следовало.
Дамы не могли сами качаться на качелях
Многие исследователи считают картину Фрагонара «Качели» метафорой отношений между мужчиной и женщиной. Качели здесь — и символ метаний барышни между молодым возлюбленным и престарелым мужем, и аллегория уз брака: супруг то отпускает жену на свободу, то возвращает ее обратно.
Но знатные девицы в те времена вряд ли задумывались над потаенными смыслами. Им просто нравилось качаться — ведь это было одним из самых популярных развлечений среди аристократов во Франции XVIII века. При этом барышня не могла сама управляться с качелями, поэтому к ним привязывали веревку, и деву раскачивал кавалер.
Кавалер мог очаровать барышню, изящно обставив дом
Во Франции XVIII века флирт был настоящим искусством. Превыше всего в обществе ценились изящные манеры и элегантный образ. Причем дамы и джентльмены должны были не только роскошно выглядеть, но и продумывать внутренний облик своего жилища. Искусствовед Джулия Фиоре говорит, что правильно расставленная мебель могла очаровать барышню даже быстрее, чем изысканные комплименты.
Изящно разместив безделушки и подобрав текстиль и мебель, кавалер мог очаровать избранницу или, наоборот, ее унизить. Огромные зеркала, одно из которых мы видим на картине Франсуа Буше, не только отражали искрящуюся позолоту дорогих часов и других роскошных деталей, но и помогали даме незаметно флиртовать с ухажерами.
Излишние вольности могли разрушить помолвку
Считается, что на этой картине Джеймса Тиссо девушка обдумывает предложение руки и сердца, которое ей только что сделал молодой человек. Историк моды Сара Скаттуро предположила, что сомнения девушки вполне объяснимы. Скаттуро заметила небольшую деталь: одна из пуговиц на юбке девушки расстегнута.
Скорее всего, это сделал пылкий кавалер, пытаясь добиться согласия, чем и вызвал праведный гнев барышни. Так что, во-первых, ухаживание в викторианскую эпоху было не столь целомудренным, как мы привыкли считать. А во-вторых, эти пуговицы на юбке, оказывается, расстегивались. Как же горничная, наверное, любила этот конкретный наряд!
Если девушка появлялась в свете с веером, она заявляла о своих намерениях
Знатная дама на картине Рембрандта одета по последней моде. Она не случайно выбрала роскошное черное платье, украшенное фламандским коклюшечным кружевом. Черный цвет в те времена символизировал скромность, и к тому же был невероятно популярен. А кружева стоили немалых денег.
В руках барышня держит веер. В XVII веке этот аксессуар был не только признаком знатного положения и богатства, но и символом любви и супружеского счастья. Так что, позируя с ним на портрете, красавица как бы радостно объявляла всему миру, что вполне созрела для замужества.
В XV веке знать носила на пиры зубы акулы
Существует версия, что известную картину Петруса Кристуса заказала гильдия ювелиров, которая хотела разрекламировать свои услуги. Значительная часть полотна действительно посвящена выставке различных изделий и материалов, которыми пользовались мастера. Например, над одной из полок висят акульи зубы.
В те времена это был очень ценный материал. Считалось, что зубы могут показать владельцу, была ли отравлена еда или напиток. А ещё их нанизывали на ожерелье вместе с кораллами — такое украшение, по поверью, должно было защитить человека от любого зла.
В честь помолвки завязывали узел
На автопортрете известной художницы Лавинии Фонтаны XVI века можно увидеть интересную деталь. На музыкальном инструменте, за которым сидит девушка, лежит небольшая красная веревочка. Возможно, это «любовный узел», который обычно символизировал помолвку.
Поэтому, скорее всего, картина — это подарок жениху Лавинии. Тем более что барышня явно хотела продемонстрировать себя в лучшем свете. Она образована (умеет играть на инструменте и рисовать), а ее изящные белые руки отлично демонстрируют тонкую, возвышенную натуру.
Вдовы не обязательно носили черное платье
Хотя эта неизвестная барышня на полотне Ван Дейка щеголяет в роскошном бело-золотом платье, искусствоведы из музея Frick Collection считают, что она была вдовой. Об этом говорят ее манжеты, окрашенные по краям в черный цвет, и траурный пояс, перекинутый через плечо.
К тому же, в 20-х годах XVII века знатные модницы не стеснялись показывать грудь и носили открытые декольте. Эта же дама примерила платье, которое по тем временам выглядело как минимум старомодным.
Дама могла лишиться репутации, заявившись не в тот театр
Во второй половине XIX века далеко не все театры считались респектабельными. Если девушка выбирала не слишком подходящее представление, она легко могла прослыть кокоткой и стать парией в высшем свете. Кроме того, имело большое значение, в какой ложе размещалась дама: настоящие ценители искусства держались подальше от мест над сценой.
Разглядеть из такой ложи постановку было почти невозможно. Да и зрители устраивались там вовсе не для этого — они буквально красовались перед всей остальной публикой. А так как барышня на картине Ренуара накрашена (что тоже считалось верхом неприличия по тем временам), скорее всего, она — легкомысленная кокетка, которая не дорожит своей репутацией.
Белый цвет свадебного платья был признаком богатства
В середине XIX века брак в знатном семействе обычно был делом договорным, о чем и свидетельствует непокорный взгляд девушки с картины Тульмуша «Невеста поневоле». Однако не только это говорит о богатстве барышни: ее простое белое платье было на самом деле последним писком свадебной моды.
Только богатые и знатные девы выбирали такой цвет. Более рачительные невесты шили наряды из светло-голубой или палевой ткани — в таких платьях можно было выходить в свет и после бракосочетания. Кроме того, наряд барышни отделан белым мехом арктической лисицы. Такие шкурки ценились на вес золота, поскольку их добывали в Канаде, а потом перевозили по морю. А еще свадебный наряд обычно включал в себя венок из флердоранжа, который радостно примеряет девочка на заднем плане.
Носить бриллианты летом было неприлично
В начале прошлого века дамы выбирали украшения строго по сезону. Так, бриллианты и другие драгоценные камни следовало носить только зимой. Если дама появлялась в бриллиантовом колье летом — это считалось признаком дурного вкуса. Зато в теплое время года позволялось носить жемчуг. Так что портрет леди Хелен, скорее всего, написан летом.
Несмотря на свое знатное происхождение, аристократка явно нарушает все правила приличия. Дело в том, что, обрядившись в вечерний туалет, она не надела перчатки. Такая забывчивость считалась непристойной.
Лучшим подарком для девушки была грелка для ног
Из-за малого ледникового периода зимы в середине XVII века были суровыми, и многие нещадно зябли. Поэтому люди искали всевозможные способы, чтобы согреться в особенно морозные деньки. В те времена невероятной популярностью пользовались грелки — одну из них можно увидеть на картине Вермеера «Молочница».
Дама просто запихивала грелку под юбку и наслаждалась благословенным теплом. Как пишет историк искусства Лоуренс Гоуинг, грелки считались символом любви. Пылкий кавалер мог вручить барышне такое устройство, чтобы согреть ее ноги и завоевать нежную привязанность.
А какие необычные детали на картинах прошлого замечали вы? Делитесь в комментариях.
