10+ странных правил этикета, которые заставили бы нас сбежать из салона прошлых веков

По словам исследователя Патрика Дэндри, до того как появилось определение «салон», встречи именовались в зависимости от той комнаты, в которой они проводились. Зачастую хозяйка принимала гостей у себя в спальне, которая считалась чуть менее официальным местом, чем гостиная. Дама возлежала на постели, а ее визитеры рассаживались на стульях, расставленных вокруг ложа.

Это помогало создать менее формальную обстановку, ведь при дворе все вельможи должны были постоянно стоять в присутствии короля. Возможно, такая свободная атмосфера пробуждала в дамах романтическое настроение, поэтому правила поведения в первых салонах немного напоминали рыцарский кодекс.