10+ странных правил этикета, которые заставили бы нас сбежать из салона прошлых веков
У большинства из нас салоны прошлых веков ассоциируются с музыкальными вечерами и поэтическими чтениями. Но эти великосветские встречи играли значительно большую роль. Они давали женщинам возможность почувствовать вкус власти, а простолюдинам — стать частью бомонда. Мы решили приоткрыть завесу истории и посмотреть, какими были салоны в старину.
Хозяйки салонов принимали гостей в постели
По словам исследователя Патрика Дэндри, до того как появилось определение «салон», встречи именовались в зависимости от той комнаты, в которой они проводились. Зачастую хозяйка принимала гостей у себя в спальне, которая считалась чуть менее официальным местом, чем гостиная. Дама возлежала на постели, а ее визитеры рассаживались на стульях, расставленных вокруг ложа.
Это помогало создать менее формальную обстановку, ведь при дворе все вельможи должны были постоянно стоять в присутствии короля. Возможно, такая свободная атмосфера пробуждала в дамах романтическое настроение, поэтому правила поведения в первых салонах немного напоминали рыцарский кодекс.
Внимательно изучали чулки приглашенных
Хотя самые популярные салоны располагались в Париже, их можно было найти и в других европейских городах. Во второй половине XVIII века в Лондоне появился известный салон, принадлежавший литературному критику и писательнице Элизабет Монтегю.
В своем лондонском доме Элизабет устраивала литературные вечера, где были строго запрещены разговоры о политике и азартные игры. Знатная дама собрала вокруг себя кружок образованных женщин, интересовавшихся искусством, а потом начала приглашать известных ученых и выдающихся деятелей культуры того времени.
Однажды в салоне Элизабет появился ботаник Бенджамин Стиллингфлит, который не мог похвастаться внушительным состоянием. Поэтому мужчина, нарушая все правила приличия, пришел в грубых шерстяных чулках. Так с его легкой руки (или ноги) дамское общество обрело свое название и даже униформу.
Ходят слухи, что хозяйка салона внимательно изучала чулки гостей, и могла отказать от дома, если они были неправильного цвета. Так и случилось с одним неудачливым герцогом, который отважился явиться на встречу в чулках другого оттенка.
Дамы дрались за перчатки Листа
Исследователь классической музыки и пианистка Френсис Уилсон отмечает, что среди почетных гостей салонов были не только художники, писатели и ученые, но и композиторы. На вечерах музыканты презентовали публике специально созданные «салонные произведения», импровизировали и заодно подыскивали себе богатых учеников и учениц. Последнее было особенно важно, ведь многие композиторы получали постоянный заработок именно таким образом.
Историк Марк Картрайт пишет, что поначалу салонная музыка считалась чем-то фривольным и легкомысленным. Однако Ференц Лист все изменил. Он тщательно отбирал самые эффектные из своих произведений и устраивал настоящие шоу в салонах. Дамы настолько помешались на композиторе, что это явление даже назвали «листоманией».
Стоило Ференцу только появиться в салоне, как барышни падали в обморок штабелями. А если Лист случайно забывал перчатки на фортепьяно или изящно швырял их на пол, девицы буквально дрались за эти аксессуары мужского туалета. Так композитор сделал салонную музыку и сольные концерты по-настоящему популярными.
Гостей заставляли делать комплименты
Первые прославленные салоны появились в Париже в начале XVII века. Историк Стивен Кейл пишет, что моду на них ввела мадам де Рамбуйе. Даму настолько ужаснула грубость придворной жизни, что она быстро сбежала из королевского дворца и решила организовать свой маленький кружок в фамильном особняке.
Неожиданно салон мадам обрел небывалую популярность и все знатные особы мечтали попасть к ней в дом. Здесь царили строгие правила этикета, главным принципом которых была вежливость. Кроме того, гостям полагалось изъясняться как можно более изысканно. Начинание мадам де Рамбуйе быстро подхватили другие дамы и вскоре в Париже появилось множество салонов.
Некоторые салонные хозяйки умудрились довести правила этикета до полного абсурда, за что их называли жеманницами и нещадно высмеивали. Когда дамы и кавалеры говорили о своих переживаниях, то использовали столь изысканные выражения, что новичок, попавший салон мог совершенно запутаться.
Историк Антуан Лилти говорит, что прямое выражение чувств считалось чем-то неприличным и крайне постыдным. Если гость прямо отвечал на вопрос и не украшал свою речь комплиментами, хозяйка могла его строго отчитать и даже выставить за дверь.
Однако знать в салонах обсуждала не только новейшие литературные произведения и насущные философские вопросы. Они еще имели наглость открыто говорить о недостатках и просчетах королевской власти. При дворе это было как минимум неразумно, а вот в покоях хозяйки салона считалось вполне безопасным.
Приглашали в салон простолюдинов
От балов и суаре салоны отличала одна важная особенность: сюда приглашали не только представителей высшего света. Историк Марк Картрайт пишет, что зачастую под одной крышей собирались аристократы, начинающие политики, бедные художники, буржуа и простолюдины. Главное условие: человек должен был искусно владеть речью и быть интересным собеседником.
Правда, некоторые дамы все-таки разделяли своих гостей по разным комнатам в зависимости от их происхождения. Но даже самая знатная особа не могла попасть в салон, если не была знакома с хозяйкой лично. В этом случае требовалось добыть рекомендательное письмо.
Хозяйки салонов очень тщательно подбирали гостей, ведь главным «блюдом» вечера должен был стать увлекательный разговор. Считалось дурным тоном, если кто-то из приглашенных затмевал остальных присутствующих.
Старались избавиться от мужей
Как пишет историк Марк Картрайт, хозяйка салона должна была обладать несколькими достоинствами. Во-первых, женщине требовались немалые средства, чтобы еженедельно принимать и кормить прожорливых деятелей искусства у себя дома.
Во-вторых, она должна была уметь поддерживать и направлять беседу. В-третьих, даме были необходимы обширные связи, ведь многие художники и писатели приходили в салон, чтобы найти себе издателей и патронов. Зато наличие мужа, как и безупречная репутация, не играли большой роли.
Более того, без мужа было даже проще. В идеале хозяйке нужен был покладистый супруг, который к тому же держался от благоверной подальше. Ведь частенько главной изюминкой салона становился талантливый и перспективный возлюбленный дамы, привлекавший многочисленных гостей. Некоторые хозяйки салонов вообще никогда не связывали себя узами брака.
Клодина Александрина Герен де Тансен была монахиней, но нарушила обеты, сбежала в Париж и стала куртизанкой. Затем она открыла литературный салон, который пользовался огромной популярностью. Клодина писала книги, подыскивала возлюбленных для Людовика XV и даже ненадолго попала в Бастилию. Свой салон она любовно называла «зверинцем».
Пугали гостей колокольчиком
К гостям салона тоже предъявляли определенные требования. Не все они должны были обладать выдающимися талантами. Главное — чтобы человек мог поддержать беседу или был внимательным слушателем. А вот молчаливое изучение других гостей через пенсне считалось верхом неприличия. Такого грубияна в салон больше не приглашали. Наверное, людям с близорукостью приходилось несладко.
Кроме того, некоторых хозяек раздражали парочки, шушукающиеся по углам. Гости должны были принимать участие в общей беседе, а не наслаждаться приватными диалогами. Никакой романтики.
Исследовательница Агнес Риб отмечала, что хозяйки управляли своими салонами совершенно по-разному. Одна дама славилась своей строгостью. Она внимательно следила за гостями и обходила салон с колокольчиком.
Если беседа затягивалась или гость чересчур увлекался, хозяйка тут же останавливала безобразие. Каждый ее ужин был посвящен только одному особому гостю, и встреча называлась в честь этого человека. А вот другую барышню, наоборот, называли «рассеянной музой». Считалось, что в ее салон заглядывают только слегка обезумевшие люди.
Заманивали гостей ящерицами
В прежние века именно салоны позволяли женщинам расширить кругозор и узнать что-то новое. Кроме того, они давали дамам небывалую по тем временам власть. Но это не значит, что встречи в салонах носили исключительно серьезный и академический характер.
В салонах порой проходили танцы, устраивались розыгрыши, а гости играли в различные подвижные игры. Вместо вдумчивых обсуждений приглашенные могли вести легкомысленные и даже фривольные беседы или просто сплетничать.
Хозяйка одного салона даже заманивала к себе гостей ящерицами. У нее дома в утепленной клетке жили хамелеоны, которые к радости приглашенных в течение вечера меняли цвет. Такие нехитрые развлечения частенько вызывали критику, хотя и приличные салоны тоже могли ругать. Например, Мольер высмеивал саму идею подобных встреч в комедии «Ученые женщины».
Мода на салоны почти исчезла в начале XX века, хотя и сейчас проводятся такие встречи. Благо, теперь женщине, чтобы открыть салон, не нужно ни завидного богатства, ни даже хамелеонов.
А вам какой факт о салонах показался неожиданным? Хотели бы вы побывать на такой встрече? Делитесь в комментариях.
