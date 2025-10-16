11 деталей на старинных картинах, которые появились как шутка художника

«Портрет четы Арнольфини» — пожалуй, одна из самых известных и интригующих картин Яна ван Эйка. Богато одетые мужчина и женщина стоят в комнате. Вероятно, это Джованни ди Николао Арнольфини, итальянский купец, работавший в Брюгге, и его жена. Рука мужчины поднята так как будто он приветствует кого-то. Возможно, тех людей, которые отражаются в зеркале на задней стене. Там двое мужчин, входящих в комнату, один из которых также поднимает руку. Прямо над зеркалом размещена подпись Ван Эйка, поэтому существует предположение, что художник изобразил себя в отражении.