11 деталей на старинных картинах, которые появились как шутка художника
Мы привыкли думать, что искусство мастеров — это всегда серьезно, торжественно и наполнено глубоким смыслом. Но многие художники прошлого часто оставляли для себя и самых внимательных зрителей маленькие, остроумные подарки: спрятанные автопортреты, ироничные детали и саркастические комментарии о человеческой глупости.
«Портрет четы Арнольфини»
«Портрет четы Арнольфини» — пожалуй, одна из самых известных и интригующих картин Яна ван Эйка. Богато одетые мужчина и женщина стоят в комнате. Вероятно, это Джованни ди Николао Арнольфини, итальянский купец, работавший в Брюгге, и его жена. Рука мужчины поднята так как будто он приветствует кого-то. Возможно, тех людей, которые отражаются в зеркале на задней стене. Там двое мужчин, входящих в комнату, один из которых также поднимает руку. Прямо над зеркалом размещена подпись Ван Эйка, поэтому существует предположение, что художник изобразил себя в отражении.
«Портрет Изабеллы Брант»
Фигура, едва заметная на заднем плане, служит скрытым указанием на связь Изабеллы Брант с художником Антонисом Ван Дейком. Этой деталью художник словно раскрывает тайну — у женщины есть возлюбленный. Помимо этого, необычное расположение супруги Рубенса слева от зрителя нарушает установившийся канон портретов, где подобное место обычно занимал мужчина. Таким образом, Ван Дейк будто бы намекает на стремление поколебать или разрушить семейный союз Рубенса.
«Женщина с собакой»
«Вид на море у Схевенингена»
На картине Хендрика ван Антониссена изображен обычный морской пейзаж. Правда, рентгеновское исследование показало, что люди собрались на берегу не просто так — в оригинале они рассматривали тушу кита, выброшенного на берег. В 2014 году картина пережила реставрацию и изображение кита было восстановлено.
«Всадница»
При внимательном взгляде на деревья можно заметить, что их ветви отклоняются влево под порывами ветра. В то же время легкая вуаль на шляпке наездницы развивается в противоположную сторону — вправо. Карл Брюллов сделал это не случайно: таким приемом он подчеркивает, что стремление к выразительности для него важнее точного следования реальности.
«Сватовство майора»
Художник Павел Федотов наполнил свою картину разными ироничными деталями, понятными зрителям того времени. Например, майор явился настолько уверенным в успешном исходе сватовства, что даже не стал следовать правилами дворянского этикета: пришел без положенных букетов для невесты и ее матери.
«Портрет молодой женщины»
По мнению искусствоведов, в образе неизвестной девушки изображена аристократка Симонетта Веспуччи, супруга Марко Веспуччи. Ее красота очаровала братьев Медичи — на это указывает медальон, являющийся перевернутой копией Печати Нерона, принадлежавшей Лоренцо Медичи. Слухи о ее романе, вероятно, преувеличены: отношения были лишь проявлением типичной для эпохи Возрождения платонической «куртуазной любви». По одной версии, переплетенные жемчугом косы символизируют страсть, ведь в то время волосы считались знаком пылкого чувства.
«Афинская школа»
В качестве шутки Рафаэль изобразил себя у самого края толпы, тем самым «записав» себя в компанию величайших мыслителей.
«Черная герцогиня»
Франсиско де Гойя написал 2 портрета графини Альбы в полный рост. На обоих она «выводит» его автограф носком обуви на песке, что могло намекать на близкие отношения между художником и его моделью.
«Падение Икара»
На этой картине Питера Брейгеля очень легко можно не заметить Икара. Знаменитый сюжет, взятый из греческой мифологии, художник превратил в шутку. Согласно легенде, Икар мог летать с помощью крыльев из перьев и пчелиного воска. Но он проигнорировал предупреждения отца — полетел слишком близко к солнцу, воск расплавился, и Икар упал в море. Его ноги можно увидеть в воде в правом нижнем углу холста.
«Портрет Генриетты Гиршман»
Валентин Серов рисовал Генриетту много раз, но именно в этот портрет он добавил ироничную деталь: девушка будто поправляет рукой меховое боа, однако этот жест — лишь способ показать миру роскошные кольца, что выдает ее надменность.
