18+ портретов из прошлого, которые наглядно показывают, что «фильтры» придумали задолго до нас
Культура
4 часа назад
Иногда кажется, что пользователи соцсетей так увлеклись фильтрами, что настоящие лица мы видим все реже. Но на самом деле эта «охота за идеалом» началась задолго до нас: в прошлом художники мастерски приукрашивали внешность моделей, порой изменяя их до неузнаваемости. Смотришь на некоторые картины, а потом на фотографии — и кажется, что это два разных человека. Вот несколько любопытных примеров такой «коррекции».
Надежда Забела-Врубель, певица
Мария II, королева Португалии
Каролина Августа Баварская, императрица Австрии
Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии
Каролина Коронадо, испанская поэтесса
Амалия Ольденбургская, королева Греции
Мария Фридерика Прусская, королева Баварии
Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III
Между прочим, и среди современных голливудских звезд есть родственники британской королевской семьи. О них мы писали здесь.
Изабелла II, королева Испании
Сара Бернар — французская актриса
Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII
Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии
Мариетта Альбони, итальянская оперная певица
Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции
Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии
Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы
Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл
Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании
Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII
Кстати, о балете. 100 лет назад этот вид искусства был совсем не таким, каким мы его знаем сегодня. Подробнее — здесь.
Мария Ван Зандт, американская оперная певица
Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории
Лола Монтес, танцовщица и актриса
