18+ портретов из прошлого, которые наглядно показывают, что «фильтры» придумали задолго до нас

Иногда кажется, что пользователи соцсетей так увлеклись фильтрами, что настоящие лица мы видим все реже. Но на самом деле эта «охота за идеалом» началась задолго до нас: в прошлом художники мастерски приукрашивали внешность моделей, порой изменяя их до неузнаваемости. Смотришь на некоторые картины, а потом на фотографии — и кажется, что это два разных человека. Вот несколько любопытных примеров такой «коррекции».

Надежда Забела-Врубель, певица

Мария II, королева Португалии

Каролина Августа Баварская, императрица Австрии

Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

Каролина Коронадо, испанская поэтесса

Амалия Ольденбургская, королева Греции

Мария Фридерика Прусская, королева Баварии

Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III

Изабелла II, королева Испании

Сара Бернар — французская актриса

Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII

Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии

Мариетта Альбони, итальянская оперная певица

Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции

Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии

Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы

Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл

Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании

Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII

Мария Ван Зандт, американская оперная певица

Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории

Лола Монтес, танцовщица и актриса

