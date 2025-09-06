18+ портретов из прошлого, которые наглядно показывают, что «фильтры» придумали задолго до нас

Иногда кажется, что пользователи соцсетей так увлеклись фильтрами, что настоящие лица мы видим все реже. Но на самом деле эта «охота за идеалом» началась задолго до нас: в прошлом художники мастерски приукрашивали внешность моделей, порой изменяя их до неузнаваемости. Смотришь на некоторые картины, а потом на фотографии — и кажется, что это два разных человека. Вот несколько любопытных примеров такой «коррекции».