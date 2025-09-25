Ожидание: твое фото будет использовано для рекламы дорогого отеля, где завтрак приносят прямо в номер. Реальность: твоим фото иллюстрируют статью про клизмы.
9 странных привычек богачей прошлого, которые нам даже осознать непросто
Роскошь существовала во все времена, а странности богачей шепотом и не только обсуждались в кулуарах. Конечно, каждой эпохе — свои причуды. Мы предлагаем вам вместе с нами заглянуть в жизнь аристократов и магнатов, который позволяли себе оригинальные привычки.
Кофейные клизмы
В здоровом теле — здоровый дух. Эта истина известна с древних времен, так что люди искали всевозможные способы оздоровиться и очиститься. Клизмы были известны еще во времена Древнего Египта. Считалось, что остатки того-сего в кишечнике вряд ли способствовали хорошему самочувствию, поэтому высшие сословия не пренебрегали данной процедурой и делали ее несколько раз в месяц.
Но наибольшую популярность клизмы приобрели в эпоху Возрождения. Если раньше процедуру все же доверяли врачам, то стало модно ставить клизмы в домашних условиях. Некоторые богатеи совершали ритуал ежедневно. Причем лечили таким способом самые разные болезни, да и как профилактика средство всех устраивало. Считалось, что кофейные клизмы могли защитить от онкологических заболеваний. Уже в начале XX века врачи забили тревогу и предупредили о том, что эта не такая уж и безвредная процедура. Так что самостоятельно обновлять и очищать свой организм с помощью кофейной или какой-то еще клизмы не стоит.
Неоднозначная любовь к чистоте
Фобии часто бывают странными. Например, именитый авиационный магнат Говард Хьюз боялся микробов и от этого имел ряд своеобразных привычек. Миллиардер ни к чему не прикасался без перчаток, а на ногах носил картонные коробки от салфеток. По этому случаю Хьюз даже стал прототипом одного из персонажей мультсериала «Симпсоны». Кроме того, миллиардер не особо выходил из своих покоев, тщательно стриг ногти, а своим работникам выдал инструкцию по подаче консервированных персиков. Не спорим, тяга к чистоте — это прекрасно, но во всем нужно соблюдать меру.
Сахарные скульптуры
В это сложно поверить, но сахар тоже имеет место в списке странностей богачей былых времен. Когда-то этот продукт был не так распространен и считался деликатесом и признаком роскоши. Чтобы лишний раз доказать свою величественность, аристократы и короли украшали свои пиры сахарными скульптурами. А сам подсластитель держали под замком. Интересно, что сахар считали не просто вкусовой добавкой, а даже лечебным средством. Самые отчаянные богачи преднамеренно затемняли свои зубы, что при малейшей улыбке вся округа знала — они богаты и знамениты, а главное — у них есть сахар. Сейчас сладкие скульптуры тоже имеют место, но скорее в качестве школьного проекта.
Фрукты напрокат
Чтобы попасть в Европу, ананасу долго приходилось путешествовать. От этого заморский фрукт был очень ценным и стоил целое состояние. Спойлер: съесть ананас удавалось не сразу. Чтобы поразить гостей, хозяйки XVIII века брали экзотическое лакомство напрокат, ставили в центре стола и наслаждались натюрмортом. Как удавалось сберечь фрукт целым и невредимым — неизвестно. Один и тот же экземпляр мог кочевать с вечеринки на вечеринку, а уже потом, немного начиная портиться, съедался. Ананасы были настолько популярны, что их изображениями украшали элементы архитектуры и интерьера. Мы тоже восхищаемся красотой и ароматом этого знатного фрукта, но все же жаль, что его нельзя было съесть в самом расцвете ананасовых сил.
Тихий час
Когда Дали познакомился со своей будущей женой Галой (она была женой другого), то, чтобы поразить её - измазал своё лицо куриным помётом.
Именитые художники в принципе имеют право на причуды и странности. А уж Сальвадор Дали — так и подавно. Кроме грандиозных усов, мастера можно было узнать и по колокольчику на шее. Однако, на наш взгляд, любопытной является его привычка Дали спать днем. Причем это был не обычный тихий час, а целый ритуал. Художник засыпал в кресле с ключом в руках. Как только Дали погружался в сон, кисть расслаблялась и ключик падал на пол, а живописец просыпался от громкого звука. Считается, что так художник черпал вдохновение для своего сюрреалистического творчества.
Опасная косметика
Сегодня нет девушки, которая бы тщательно не изучала перед покупкой состав крема или помады. А каждый раз, когда мы смотрим фильмы о королевских балах или разглядываем исторические портреты, нас посещает мысль: а какую же косметику использовали тогдашние аристократы, чтобы иметь такую белую кожу? Ответ, если честно, удручает: средства для бледной фарфоровой кожи содержали свинец. Увы, тогда неестественная нежность слишком почиталась в высшем обществе, а о вредоносности свинца люди не задумывались... Что тут еще сказать? Красота — страшная сила. Хорошо, что сейчас мы больше просвещены и никогда не будем отбеливать кожу свинцом.
Корсеты для пищеварения
Так верили в пользу корсета, но мужчинам носить не давали. Бедные, без помощи пищеварению и осанке страдали! Ох уж этот матриархат
Чтобы надеть корсет, дамы часто прибегали к помощи горничных, ведь процедура не из легких. Но это была не просто дань моде. Люди верили в то, что корсеты способствуют пищеварению и исправляют осанку. И в принципе держат тело в нужном тонусе. К счастью, сейчас мы склонны ставить на первое место комфорт и свободу движений.
Сон с маской на лице
Как мы писали выше, внешний вид несколько столетий назад имел первостепенное значение. Многие дамы не чурались провести всю ночь с маской на лице. Материалы косметического средства могли быть разнообразными: воск, глина и уже упоминаемый нами свинец. Существовали даже средства из ртути, которые были призваны решить проблемы с кожей. Самое время пойти и полюбоваться своим кремом из натуральных компонентов: спасибо, что у он у нас есть!
Огромное количество слуг
Если одной съесть столько десертов, сколько на фото, то, конечно, станет плохо как Марии-Антуанетте на фото.
Это сложно назвать причудой, но порою богачи в плане найма слуг доходили до нелепости. Они поручали им даже самые личные дела, вплоть до одевания и мытья хозяев. Иерархия слуг была тщательна продумана, а униформа должна была отражать достаток дома. Но иногда доходило и до крайностей. Например, известны случаи, когда богачи нанимали специальных людей, которые должны были жить на их территории как отшельники. Людям приходилось носить странную одежду, отращивать бороду, одним словом — выглядеть нелепо.
Сейчас можно увидеть много статей и книг о том, как важно перенимать привычки богатых и становиться успешнее. Но ко всему нужно подходить с трезвым рассудком и здраво оценивать: это полезные привычки или странности богачей? Хотя, конечно, необычные традиции и поведение бывают не только у состоятельных и знаменитых людей:
