9 странных привычек богачей прошлого, которые нам даже осознать непросто

В здоровом теле — здоровый дух. Эта истина известна с древних времен, так что люди искали всевозможные способы оздоровиться и очиститься. Клизмы были известны еще во времена Древнего Египта. Считалось, что остатки того-сего в кишечнике вряд ли способствовали хорошему самочувствию, поэтому высшие сословия не пренебрегали данной процедурой и делали ее несколько раз в месяц.

Но наибольшую популярность клизмы приобрели в эпоху Возрождения. Если раньше процедуру все же доверяли врачам, то стало модно ставить клизмы в домашних условиях. Некоторые богатеи совершали ритуал ежедневно. Причем лечили таким способом самые разные болезни, да и как профилактика средство всех устраивало. Считалось, что кофейные клизмы могли защитить от онкологических заболеваний. Уже в начале XX века врачи забили тревогу и предупредили о том, что эта не такая уж и безвредная процедура. Так что самостоятельно обновлять и очищать свой организм с помощью кофейной или какой-то еще клизмы не стоит.