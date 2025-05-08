11 фактов про гигиену и красоту в прошлые века, о которых не расскажут даже в фильмах

К концу XVI века сахар стал дешевым и, соответственно, доступным не особо богатой части населения. Из-за этого у большинства начались проблемы с зубами. Но самое интересное, что тогда врачи вовсе не думали, что причиной этому является сахар. Даже наоборот, многие советовали с его помощью лечить зубы.

Один из известных рецептов для ополаскивателей для рта готовили из измельченного камня, древесной смолы, сахарной пудры и розовой воды. Он мог освежить дыхание, но это только в начале. Дальше опять начинались проблемы с зубами. Чтобы отбеливать зубы, люди натирали их порошком из измельченного квасцового камня или толченого жемчуга. Это избавляло от налета, как ни странно, однако с ним разрушалась и эмаль.