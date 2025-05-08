11 фактов про гигиену и красоту в прошлые века, о которых не расскажут даже в фильмах
Научные достижения и современные исследования позволяют нам эффективно заботиться о своем здоровье и следить за гигиеной. Однако в прошлом все было по-другому. Люди того времени не обладали необходимыми знаниями о пользе или вреде различных процедур, поэтому их подход к уходу за собой нередко был весьма странным и порой даже опасным.
Отбеливали зубы металлической пилкой
К концу XVI века сахар стал дешевым и, соответственно, доступным не особо богатой части населения. Из-за этого у большинства начались проблемы с зубами. Но самое интересное, что тогда врачи вовсе не думали, что причиной этому является сахар. Даже наоборот, многие советовали с его помощью лечить зубы.
Один из известных рецептов для ополаскивателей для рта готовили из измельченного камня, древесной смолы, сахарной пудры и розовой воды. Он мог освежить дыхание, но это только в начале. Дальше опять начинались проблемы с зубами. Чтобы отбеливать зубы, люди натирали их порошком из измельченного квасцового камня или толченого жемчуга. Это избавляло от налета, как ни странно, однако с ним разрушалась и эмаль.
Цирюльники также использовали металлические пилки для создания белоснежной улыбки. К сожалению, тут происходило то же самое, что после порошка. Люди теряли зубную эмаль, а впоследствии — зубы.
Дамы ходили в туалет, не снимая нижнее белье
В викторианскую эпоху женщины носили многослойную одежду, что значительно усложняло повседневную жизнь. Трудно представить, как дамы справлялись со своими нуждами в таких условиях. Однако было найдено решение: женщины носили трусы с дырочкой, точнее специальные панталоны с разрезом. Это позволяло не снимать всю одежду в туалете, а просто слегка наклоняться. Помимо практичного применения, в те времена считалось, что свежий воздух полезен и должен поступать в такие деликатные области.
С началом 20 века этот элемент в панталонах исчез. Существует несколько теорий. Одна из них гласит, что танцовщицы канкана, которые активно двигали ногами на сцене, зашивали этот разрез, чтобы ничего не были видно на сцене.
В Средневековье туалет мог стать причиной вражды между соседями
Считается, что в Средневековье на улицах царила чудовищная антисанитария, и люди справляли нужду там, где им вздумается. Однако на самом деле закон предписывал жителям и приезжим пользоваться общественными туалетами или собственными помещениями. Нарушители же могли нарваться на серьезную взбучку. Зачастую туалетную комнату обустраивали на втором или третьем этаже, подключая ее с помощью дренажной трубы к выгребной яме.
Некоторые хитрецы пытались сэкономить и не устанавливали трубы, из-за чего все отходы выливались прямо во двор и скапливались у стен соседних зданий. Другие домовладельцы слишком редко чистили выгребные ямы, что приводило к их переполнению. Все это вызывало серьезные конфликты между владельцами домов, поэтому в XIII веке в Лондоне ввели законодательство, регулирующее размещение выгребных ям и отхожих мест.
Многие многоквартирные дома, расположенные в бедных кварталах, часто строились без туалетов. Однако это не означало, что жители оказывались в безвыходной ситуации. В большинстве крупных городов обязательно имелось несколько общественных туалетов. Обычно их строили на берегу реки или на мосту, чтобы отходы сразу смывались водой. Многие такие заведения возводились на деньги благотворителей и были бесплатными.
Другие же сдавались в аренду предпринимателям на длительный срок, и последние должны были поддерживать туалеты в чистоте и порядке. Поэтому арендаторы, скорее всего, брали небольшую плату с посетителей. Самый большой общественный туалет в Лондоне был построен в 1420-х годах. Здание было разделено на две половины: женскую и мужскую. В каждой обустроили 64 посадочных места, так что туалет мог вместить одновременно 128 человек.
В XIX веке дамские волосы были настоящим сокровищем
В XIX веке для создания шиньонов и париков требовалось просто невероятное количество волос. Обычно торговцы скрупулезно прочесывали деревни в поисках девиц с длинными косами. Причем барышни довольно охотно стриглись, ведь за роскошную копну предлагалась неплохая плата. В некоторых городках из этого действия устраивали целые шоу.
Девушек с длинными локонами приглашали на сцену, а затем среди желающих купить волосы устраивали аукцион. Власти некоторых городов запрещали публичную стрижку и разрешали торговцам покупать локоны только на ярмарках в специальных палатках. Для того чтобы шевелюра полностью отросла, требовалось порядка 3–4 лет, поэтому некоторые прозорливые купцы после стрижки оставляли барышням аванс и возвращались за новой партией волос через несколько лет.
Ситуация изменилась, когда многие барышни стали переезжать из деревни в город. Им хотелось щеголять в нарядных шляпках, а такие головные уборы требовали длинных волос. В результате девушки позволяли состричь только несколько прядей в районе затылка, а затем маскировали эту потерю с помощью замысловатой прически.
Когда в конце XIX века в моду вошли гигантские шляпы, спрос на волосы еще больше вырос. Эти головные уборы удерживались с помощью волосяных шариков, которые называли «крысами». Тогда торговцы нашли новый источник для пополнения своих запасов — монастыри. По слухам, одно из таких учреждений в 1890-х годах продало волосы на сумму 657 тысяч фунтов стерлингов.
Вместо туалетной бумаги люди использовали початки кукурузы и веревки
До второй половины XIX века туалетная бумага в некоторых странах не пользовалась большой популярностью, хотя производители старались убедить людей покупать именно это гигиеническое средство. Однако многим казалось излишней расточительностью тратить деньги на бумагу, когда под рукой был бесплатный и вполне удобный аналог. Поэтому люди ходили в туалет с кукурузными початками. Многие отмечали, что шелуха была достаточно мягкой, а форма початка идеально подходила для этих гигиенических целей.
На судах вместо туалетной бумаги использовали веревку — «буксирную тряпку». Потертую, мягкую веревку привязывали к той части корабля, где моряки обычно справляли естественные потребности. После использования «буксирную тряпку» выбрасывали обратно в море, чтобы волны могли ее очистить. Чаще всего туалет размещали на носу судна, рядом с основанием бушприта, чтобы волны смывали все отходы.
Обычно здесь обустраивали одно или два деревянных сиденья с металлической трубкой для смыва отходов. Однако посещение такого туалета было делом опасным, и моряки сильно рисковали, справляя нужду. Высокие волны легко проникали сквозь решетку в основании бушприта и могли запросто смыть человека за борт. Некоторые морские волки, опасаясь за свою жизнь, предпочитали поискать укромный уголок в трюме. Чтобы предотвратить антисанитарию на борту, в команде был специальный человек, который отлавливал таких нарушителей.
Самодельные тампоны существовали и в XVIII веке
До развития современной медицины исследователи не слишком хорошо понимали причину женской менструации. Многие ученые мужи предполагали, что любая съеденная пища расщеплялась в организме человека на четыре основополагающие жидкости. Мужчины, в силу своих физических особенностей, могли эти жидкости усвоить, а вот женщинам приходилось избавляться от излишков, что и приводило к наступлению месячных. Причем считалось, что барышням в этот период нельзя смотреться в зеркало, иначе оно разобьется, а также ходить по траве, так как вся растительность завянет.
Однако женщинам так или иначе приходилось выбираться из дома. Чтобы избежать конфуза, в XVIII веке они использовали самодельные тампоны. Обструганную палочку размером с мизинец обматывали льняными тряпками, которые надежно сшивали. К изделию крепили длинную веревку, и некоторые барышни на всякий случай привязывали тампоны к ноге. Такие изделия были одноразовыми. Другой вариант делали из небольшого мешочка, в который укладывали вату или губку. Эти тампоны можно было использовать несколько раз, прокипятив мешок и заменив наполнитель.
Доктора советовали мужчинам отращивать бороды
Во второй половине XIX века многие жители больших городов страдали от смога, так как большинство домов топились угольными печами. Заботясь о здоровье своих пациентов, доктора советовали мужчинам отращивать густые и пышные бороды. Предполагалось, что волоски препятствуют проникновению вредного дыма и болезнетворных бактерий в организм джентльменов. Другие исследователи считали, что наличие бороды помогает расслаблению горла, а значит, оно будет меньше болеть после публичных выступлений. Увы, современная медицина отвергает оба эти утверждения.
В викторианскую эпоху появилось множество интересных изобретений, которые были призваны улучшить здоровье мужчин и женщин. К сожалению, многие из них так и не прижились по разным причинам. Так, в XIX веке одной из самых распространенных и опасных болезней была холера. Доктора не знали, как справиться с этой напастью, но предполагалось, что переохлаждение способствовало заболеванию. Поэтому изобретатели создали специальный «холерный пояс», который должен был держать в тепле желудок.
Изначально слово «шампунь» означало совершенно другую вещь
До XVIII века уход за волосами в основном заключался в их расчесывании, а так же выпрямлении локонов и борьбе с залысинами. Пряди расчесывали не только чтобы избавиться от колтунов. С помощью гребней люди избавлялись от паразитов и грязи. Одну из самых старейших надписей на первом алфавите нашли на расческе. Изделие было создано в промежутке между 1700 и 1550 годами до н. э., и мастер вырезал на нем пожелание: «Пусть оно искоренит вшей из вашей бороды и волос».
Теми же самыми инструментами пользовались во времена Средневековья. Кроме того, они посыпали головы ароматными порошками, дабы шевелюра источала приятный запах. Дамы обязательно носили чепчики и шапочки. Причем головные уборы служили не только для украшения. Ткань впитывала излишки жира с волос, защищала их от пыли, кроме того, пряди не соприкасались с потным лицом и шеей, а значит, пачкались меньше.
Чтобы шевелюра была более густой, дамам советовали нанести на волосы смесь из сожженного ячменного хлеба, соли и медвежьего жира. Золотистый оттенок локонам должна была придать маска из измельченной капусты, смешанной с порошком из самшита или слоновой кости (полученное средство должно было иметь насыщенный желтый цвет).
Шампунь обрел популярность только в XVIII веке и пришел в Европу из Азии. Причем изначально это слово обозначало не косметическое средство, а массаж. Так, один из путешественников решил испытать эту процедуру на себе, после чего его тело и голову тщательно размяли, а уши вычистили. «Шампунинг» показался бедняге настоящим испытанием.
Популярность пиявок чуть не привела к их уничтожению
Медицинские пиявки использовались для лечения в Древнем Египте, Греции и Риме, но именно в XIX веке спрос на этих существ достиг небывалых масштабов. Дело в том, что один французский врач уверял своих современников в том, что пиявки в состоянии вылечить любую болезнь. В результате только одна больница за период с 1830 по 1836 год использовала более двух миллионов пиявок.
Для транспортировки этих существ через океан придумывали специальные контейнеры, аптекари выставляли богато украшенные вазы с пиявками в своих заведениях, а дамы вышивали их на вечерних платьях. Из-за этого повального увлечения в некоторых регионах Европы пиявки к концу XIX века практически полностью исчезли, и правительства многих стран были вынуждены ввести ограничения на их отлов, чтобы хоть как-то спасти этих созданий.
Для домашних косметических рецептов использовалось масса странных ингредиентов
С XII века, среди дам была популярна произведение «Тортула». Здесь были собраны медицинские и косметические рецепты на все случаи жизни. Однако, многие из них в плане результативности, очень сомнительны. Например, там говорилось, что густые и темные волосы на теле женщины указывали на дисбаланс в организме, из-за этого дамы пытались избавиться от них.
Проверенным средством считался раствор из мышьяка и негашеной извести. Однако не все было так просто. Самое сложное было вовремя смыть эту жидкость, а то это могло привести к серьезным проблемам. Другой рецепт более позднего времени предлагал сделать пасту из свиного сала, горчицы и можжевельника.
В XVIII века дамы тоже предпочитали изготавливать косметические средства самостоятельно. Так, чтобы избавиться от морщин, женщины делали специальную помаду из сока корней белой лилии, меда и воска, которую наносили на лицо и оставляли на ночь. Чтобы избавиться от прыщей, дамы готовили специальное средство из вареных кабаньих щечек, яблок и телятины.
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