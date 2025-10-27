Я лет в 13 разговаривала во сне. Несколько раз мама в соседней комнате просыпалась от того, что я повторяю во сне школьную программу 😂
15+ историй, которые можно начинать со слов: «Проснулся я посреди ночи»
Есть фраза, после которой редко случается что-то обычное. И звучит она так: «Проснулся я посреди ночи...» С нее начинаются сотни историй — от мистических до нелепо смешных. Кто-то слышит странные разговоры, кто-то пугается собственной тени, а кто-то идет водички попить и влипает в невероятное приключение. Мы собрали самые забавные случаи — те, которые годами можно пересказывать как анекдот.
- Делаю сладости на заказ. Недавно девушка заказала торт своему парню на день рождения. Битый час утверждали с ней начинку и декор. Получилось дорого. Но она, не торгуясь, скинула всю сумму. Купила все нужное и приступила к изготовлению. Торт был сложный, с кучей деталей, сил на него ушло немало. Особенно на надпись с завитушками: «Я люблю тебя, Рома!» Сделала, легла спать. Но все никак не могла успокоиться — будто что-то не так. И вдруг среди ночи осенило — побежала читать нашу переписку, и точно — ее парня зовут Вова, откуда я Романа взяла? Остаток ночи переделывала надпись, еле успела.
- Вскочил посреди ночи в холодном поту, с громкой одышкой и бешеным сердцебиением. Жена тоже проснулась, включила свет, и взволнованно спрашивает: «Что случилось?Кошмары?» С ее слов, я с серьезным испуганным лицом поворачиваюсь к ней и говорю: «Я же „Бородино“ так и не выучил!» Уснуть до утра так и не получилось. Смеялись и вспоминали школьные годы. © Подслушано / Ideer
- Когда нашему сыну был год, друзья подарили ему электронный игровой столик. Можно было нажимать кнопки, крутить рычажки — он издавал звонки, писки и бодро разговаривал с ребенком: «Привет! Ты мой друг? Давай поиграем!» Сын был в восторге, не отлипал от игрушки целый день, и к вечеру нам пришлось спрятать столик в спальню, чтобы он наконец заснул. И вот посреди ночи вдруг из угла комнаты бодрым, радостным голосом раздаётся: «Хочешь поиграть?» Сын проснулся и весело нам не было. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
- Как-то просыпаюсь из-за того, что по мне кто-то топчется. Сначала не придал этому значения, потому что спать хотелось больше, чем просыпаться, но громкие, протяжные, пронзительные звуки заставили меня поднять голову. Это был мой наглый котяра, который почему-то решил разбудить меня посреди ночи. Понял, что он хочет повести меня за собой. Пришлось идти. Знаете, куда он привел меня? К своему лотку! Показал, что сделал дело, «похвастался». Я уверен, что если бы он умел говорить, то сказал бы: «Хозяин, посмотри. Я сделяль!». © Не все поймут / VK
- Проснулся, вскочил, быстро собрался, чтобы поехать в универ. Стою на остановке, соображаю: зачем мне автобус? У меня же машина есть! Вернулся во двор, сел в машину, и думаю: какой еще универ? Мне же на работу! Что я делаю в машине в 2 часа ночи? Мне скоро 40 лет, я универ 20 лет назад бросил! Тьфу ты, опять сессия в универе приснилась. Да так реально! © Палата № 6 / VK
- Проснулась из-за того, что мне послышалось, будто звенит дверной звонок. Взглянула на часы: три часа ночи. Спускаться, чтобы проверить дверь, не хотелось, поэтому я просто полежала прислушиваясь. Подумала — если кто-то действительно пришел, он позвонит или постучит еще раз. Но больше ничего не произошло, и я снова заснула. Утром за завтраком я рассказала об этом мужу и детям. Мы посмеялись и забыли об этом. Но днем я ради любопытства решила проверить запись с камеры у входа. Ровно в три часа ночи к нашей двери подошла лисица, постояла несколько секунд и спокойно ушла прочь. © dr_stevious / Reddit
- Как-то в выходные сидел ночью, смотрел сериал. В три часа вспомнил, что у друга день рождения уже начался. Зная, что приятель мой с юмором и не обидится, решил ему сразу и позвонить, поздравить. Позвонил — тот трубку не взял. Думаю ну и ладно. На следующую ночь, сплю, ровно в три, звонок, беру трубку, друг спрашивает: «Чего звонил?» © klayan / Pikabu
- Друзья попросили приютить у себя кота, пока они в отпуске. Согласился, только уточнил, не будет ли кот баловаться, мешать мне. Друзья заверили, что это самый спокойный в мире кот, который спит почти весь день. Спустя неделю жизни с котом я могу авторитетно заявить — да, спит этот кот почти весь день. Но когда не спит — умудряется меня будить. Он так охотился за шторой, что сорвал ее с карнизом, который упал мне на голову. Дело было в 3 ночи. На следующий день в 5 утра этот кот пришел, сказал мне «Мяу» прямо в ухо и ушел. Каждый день новый прикол, мешающий спать. Да и друзья в своем отпуске на связь почти не выходят. Может, отсыпаются, пока кота нет. © Не все поймут / VK
- Проснулась глубокой ночью от щекотки. Думаю, волос. Ан нет. Это был паук. Нет. Паучара! Ползущий по моему лицу! Ааа! От моего визга заледенела кровь у всех соседей. С полчаса стояла в коридоре, пока сонный муж его ловил. А на следующий день супруг презентовал мне игуану. За пару недель была произведена полная зачистка квартиры от шестилапых. Мой личный пресмыкающийся телохранитель. © Подслушано у девушек / VK
- В детстве наблюдал за своим дедушкой и сильно удивлялся его способности уснуть в необычном месте. Он мог отключиться в кресле на несколько часов, заснуть во дворе прямо в беседке, а когда с работы приходил, то бывало за столом прямо вырубался. Тогда меня это сильно поражало, а сейчас мне 25, работаю каждый день, сильно устаю. Вчера пришел с работы, сильно устал, думал помоюсь, поужинаю и на боковую. Меня встретила моя собака, я присел прямо возле ее подушки, чтобы погладить пару минут, но там же и вырубился. Проснулся посреди ночи в рабочей одежде, спал на собачьей подушке, а она ушла ко мне на кровать спать. © Палата № 6 / VK
- Когда сыну было года три, он пришел среди ночи ко мне и стал будить и попросил разрешить спать со мной, потому что ему страшно спать одному. Я, конечно, подвинулась и, обняв его, заснула. Через какое-то время он опять меня будит и говорит: «Мама, можно я в свою кровать пойду спать, а то ты так храпишь, что я тебя больше боюсь». © ***Bear / Pikabu
- Мы с мужем проснулись в 4 утра от звуков, похожих на стук и возню, которые доносились из гостиной. У нас нет домашних животных, и оба ребенка крепко спали. Он схватил бейсбольную биту, которую держал у своей кровати, и спустился по лестнице. У меня было на телефоне набрано 911, и я собиралась позвонить, если что-то случится. Он вошел в гостиную и увидел его. Это был тот самый чертов робот-пылесос, который я подарила ему накануне на день рождения. Он включился по какой-то причине и просто мыл полы. © Animateddollface / Reddit
- Проснулась из-за криков со двора. Решила выглянуть, посмотреть, кто же там так бурно ругается. Стоят две старушки. Одна кричит: «Не трогай его, он мой!» Вторая отвечает: «Да он у меня ночевал, мою еду ел, в моей кровати спал!» Думаю, вот бабушки жгут! А потом смотрю, а между ними кот сидит — мордатый, холеный. Так вот из-за кого такие страсти.
- Впервые остался ночевать у девушки. Посреди ночи решил сгонять на кухню. Захожу, открываю холодильник, беру оттуда кастрюлю и вдруг откуда-то из-за спины слышу хриплый голос: «Эй! Че это ты тут жрешь?» Оборачиваюсь и вижу в клетке огромного попугая, который продолжает повторять: «Жрешь, жрешь». Девушка стоит в коридоре и рыдает от смеха. Чувствую, веселая жизнь меня с ней ждет. © Подслушано / Ideer
- Недавно проснулась ночью от смеха — такой сон приснился. Пока ходила в туалет, еще раз прокрутила его в голове, чтобы не забыть. Легла в постель и, хихикая, запомнила его до мельчайших деталей. Потом решила, что нужно будет обязательно этот сон утром записать, потому что по таким снам можно запросто наснимать кино или книжку написать. Засыпала я подхрюкивая, потому что это действительно было очень смешно. Утром по пути на работу я вспомнила этот сон, вот он: «В городском парке у ручья стоит мужик и плачет. К нему подходят девушки и спрашивают, мол, что случилось, а он им предлагает попить водички. Он специально это все задумал, чтобы их кадрить.» Это все. © teri888 / Pikabu
- Не спала двое суток. То четырехлетнего ребенка температурило, то мужа ночью в командировку отправляла, так как поезд под утро. Короче, пока играли с ребенком в зале на полу, меня вырубило. Я даже не помню, как это случилось. Когда проснулась, все также лежала на коврике в зале, накрытая пледом и в носках на ногах, а рядом сын складывал конструктор и ел банан. Оказывается, я проспала так полтора часа. Сын сказал, что знает, как я устала, вот и не будил. А еще укрыл меня и надел носочки, чтобы я не замерзла. Все-таки у меня золотое чадо. © Не все поймут / VK
- Среди ночи меня разбудили шум в моей гостиной, а потом я услышал голоса. У меня сердце ушло в пятки. Встал и подкрался к двери, собираясь выйти и проверить, что там, как вдруг отчетливо услышал голос Стэна Марша из мультика: «Нет, дедушка, нет!» Мои кошки наступили на пульт. По телевизору показывали «Южный Парк». Теперь я перед сном прячу пульт подальше. © cianne_marie / Reddit
