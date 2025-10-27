15+ историй, которые можно начинать со слов: «Проснулся я посреди ночи»

Во сне я снова учусь в нашем строительном институте. И скоро выпускные экзамены, защита диплома. Понимаю, что высшую математику (а экзамен по ВМ был вообще на первом курсе !) я не сдам - на лекции не ходила, конспекта нет. Под конец сна я с облегчением думаю, - Зачем мне всё это, я ведь уже давно закончила институт.