16 историй, над разгадкой которых люди бьются даже годы спустя

Истории
16 минут назад

Удивительное рядом, как говорится, и герои историй из нашей подборки ощутили это на собственном опыте. Невероятные вещи порой случаются с каждым, и попробуй объясни еще, что это было.

  • Однажды выехали со смены с другом около двух часов дня; всегда час на дорогу уходил. Почти доехали до дома, ему звонит жена: мол, куда пропал, почему телефон был выключен. Ничего не понимаем, смотрим на часы, а там уже 5! Оказалось, что нас не было 3 часа! По дороге мы заехали на заправку, и у обоих сохранились чеки. На них стояло время чуть позже 14:00. Мы до сих пор не можем объяснить себе, что случилось. © U2SpyPlane / Reddit
  • Как-то раз, когда я была совсем маленькой, я играла с мамой и вдруг выдала: «На небе я встретила женщину. Она сказала, что ты будешь для меня самой лучшей мамой на свете». Мама попросила описать ту женщину и обалдела: это была ее прабабушка. Я в точности описала ее, вплоть до цвета глаз. Ни на фотографиях я ее не видела, ни рассказов о ней тогда не слышала. © Beans375 / Reddit
  • Ранним утром я шел на работу. Подхожу к светофору, и он внезапно отключается. Думаю: странно. Иду дальше, и вдруг фонарь впереди меня мигает и гаснет, и другие тоже, и только с моей стороны улицы. А позже утром я услышал сирены, но не стал узнавать, что случилось. До сих пор боюсь мигающих фонарей. © fireice1992 / Reddit
НибаньтиКрипто
22 часа назад

Ох уж эти истории про удивительные рассказы детей про прошлую жизнь. Любят родители их постить. Убедительны они только для этих родителей. И преумножены ими же

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  • Когда-то я занимался фехтованием. Это случилось на турнире. Выигрывает тот, кто первым наберет 5 очков. Бой только начался, и вот я зарабатываю первое очко! Вдруг судья показывает, что матч окончен, и я победил. Смотрю на соперника: он соглашается, отдает честь и подходит для рукопожатия. Я даже протокол состязания проверил: 5-2 в мою пользу. До сих пор не могу понять, куда делись эти 5 минут моей жизни. © wickedpixel1221 / Reddit
  • Это была очень длинная поездка. Мне захотелось перекусить, и я решил заскочить в один ресторан быстрого питания, который у нас очень популярен. Нашел его в навигаторе, поехал. И вот я на месте. Захожу, а там пусто. В смысле, там вообще никого нет: ни клиентов, ни поваров, ни официантов. На всех столах стояла недоеденная еда. Сумки и кошельки лежали так, словно их только что оставили. Работали все телевизоры. Бургеры на гриле медленно жарились. И не было ни души, как будто все люди просто исчезли в один миг. Я так испугался, что прыгнул в машину и еще долго ехал, прежде чем решиться снова где-то поесть. © Gandalf_Rex / Reddit
  • Мне было тогда 21. Пошла к врачу, потому что стала слышать булькающие звуки в легких. После обследования никто из медперсонала не мог понять, как я вообще еще жива. Хожу, смеюсь и все такое. Это был двусторонний пневмоторакс, 50% моих легких не работало. Конечно, мне помогли, и пока это больше не повторялось. Сейчас мне 26. © owlsunflower / Reddit
  • Несколько раз, когда у меня был стационарный телефон, я поднимала трубку, чтобы позвонить своей подруге, и слышала ее голос уже в трубке. Буквально в тот момент, когда я подносила трубку к уху, чтобы позвонить ей, она звонила мне, так что на моем конце телефон даже не гудел. © Gracefulchemist / Reddit
  • Однажды ночью мне приснился сон, что я занимаюсь в спортзале, в который регулярно хожу, и внезапно там отключается все электричество. Все экраны телевизоров гаснут. Ничего не вижу, но во сне такое чувство, будто дым заполняет спортзал, и я слышу и едва вижу, как люди в панике бегут к выходу. Я начинаю бежать, пытаясь добраться до выхода, и мне становится все труднее и труднее дышать. Как раз в тот момент, когда я почти задохнулся... Я резко просыпаюсь. Очень яркий сон, который засел у меня в голове. Неделю спустя, в реальной жизни, я занимаюсь в своем спортзале... и бум! Свет и экраны телевизоров гаснут. Это был невероятно сюрреалистичный момент; я подумал, что снова сплю. Оказалось, что электричество просто отключилось из-за грозы. Через 5 минут его снова включили. Я рассказал сотруднице спортзала, что мне это приснилось. Она вежливо рассмеялась и, наверное, подумала, что я сошел с ума. Действительно странно. © GowBeyow / Reddit
  • У моего отца был небольшой магазин по типу "все для сада", и после школы я работала там за кассой до одного случая. Однажды я увидела, как к нам зашел высокий мужчина, одетый во все черное и в плаще. Он прошел мимо моего отца и улыбнулся мне, а затем зашел в комнату для персонала. Я вскочила, чтобы остановить его, хоть мне и было всего 7 лет. Я повернула за угол, но там никого не было. Он не мог никуда деться оттуда. Я попросила отца проверить записи видеонаблюдения, но они показали только то, как я вскочила и выбежал из кадра. С тех пор мне там было очень неуютно. © bariton3 / Reddit
  • Короче говоря, я как-то потерял куртку на роллердроме, когда был в 3 классе. В кармане у меня лежал талисман, который я купил в магазине для скейтбордистов. Через несколько месяцев после этого моя мама, которую в детстве удочерили, нашла свою родную мать и сводную сестру. Когда я впервые приехал к своей новой тете, она сказала маме, что у нее есть куртка, которая может мне подойти. И знаете, что? Это была та самая куртка. Моя куртка! Даже талисман в кармане лежал. © jiveabillion / Reddit
  • Когда я был маленьким, мы с мамой часто гостили у ее мамы, моей бабушки. В соседнем доме жил одинокий мужчина по имени Кен. Он часто сидел или стоял у окна. Мы никогда толком не разговаривали, но прежде чем садиться в машину и уехать, я всегда слегка махал ему рукой, а он мне в ответ. Однажды перед отъездом мы вышли из дома, и мама остановилась поговорить с бабушкой, а я направился к воротам. Как обычно, я увидел в окне Кена. Он широко улыбался и махал мне рукой. Я тоже ему помахал. Он показал мне большой палец вверх, встал со стула и ушел вглубь комнаты. Мама спросила: "Кому ты машешь?" Я ответил, что Кену. Она побледнела и замерла. Лишь через несколько недель мама решилась рассказать мне, что Кена больше нет. Но я точно помню, что видел его в его неизменном полосатом свитере. © Ablemarrow87 / Reddit
  • Однажды моя двоюродная сестра застала свою четырехлетнюю дочь за тем, что та поет любимую дедушкину песню, хихикая и бегая по комнате. Сестра спросила ее, что она делает, и дочка ответила: «Я играю с дедушкой, и он учит меня песне». Она так испугалась, потому что ее дочь никак не могла где-то услышать эту песню. Моя сестра не любит ее слушать, потому что песня напоминает ей о дедушке, и она грустит. Чтобы найти эту композицию в интернете, нужно очень долго искать, потому что это очень старое танго. © ****** / Reddit
  • Недавно я посмотрела ужастик, где жертв запирали в их домах. Меня настолько проняло, что день или два спустя я проснулась среди ночи, и в голове крутился этот фильм. Я никак не могла уснуть и все же решилась встать и проверить входную дверь. Замок был закрыт. Я отперла его, но дверь не открывалась — она будто застряла. В панике я разбудила мужа, а он крепкий мужчина. Мы пытались вдвоем ее открыть, но ничего не вышло! Тогда я приняла решение вылезти в окно и толкнуть дверь снаружи, пока муж тянет ее изнутри. Тогда уж она поддалась. Я долго потом не смотрела ужастики. © *****Penguin / Reddit
  • Как-то раз я ехала за рулем с приличной скоростью и попала на скользкий участок дороги. Тогда я водила фургон весом 1 тонну. Машина врезалась в ограждение и перевернулась. На мне не просто не было ни царапины. Фургон был на ходу, и я всего лишь опоздала на работу на 30 минут. © That_Weird_Girl_107 / Reddit
  • У меня очень яркие и насыщенные сны. Когда мне было 13, мне снилось, что я со своей командой должна спасти золотого идола от пиратов в джунглях. Вдруг сон остановился, и я увидела саму себя лицом к лицу. Другая я сказала мне: "Проснись! Сейчас все затрясет. Ты в опасности. Проснись!" Я моментально проснулась и села на постели в замешательстве. Вдруг мой щенок стал скулить и беспокоится, а кролик стал скакать по своей клетке. И началось землетрясение, настолько сильное, что попадали фотографии, а тяжеленная полка, на которой еще и стояла трехлитровая банка с песком и ракушками, рухнула на подушку, где минуту назад была моя голова. © amythystia / Reddit
  • Мы с друзьями годами тусовались в одной кофейне почти каждый вечер. Нас было шестеро. Однажды летом к нам присоединился один парень — Айзек, и стал тоже приходить каждый вечер. Он был примерно нашего возраста и гостил у бабушки и дедушки на лето. Айзек стал частью нашей компании, играл с нами в настольные игры, разговаривал до двух часов ночи, а потом я подвозила его до дома. В конце лета он вернулся домой, и мы больше ничего о нем не слышали. Соцсетей тогда не было. Наверное, лет пять спустя, когда наша компания почти распалась, мы решили вспомнить прошлое и встретились в нашей кофейне. Мы предавались воспоминаниям, и я упомянула Айзека, но никто не понял, о ком я говорю. У меня даже есть его фотография, которую я потом с трудом нашла и отправила всем по электронной почте, но никто его не узнал. Прошло уже больше десяти лет, а Айзека до сих пор никто не помнит, кроме меня. © PortiaGreenbottle / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
22 часа назад

Сдается мне, либо друзья разыгрывают девушку по поводу Айзека, либо это история как в «Играх разума»😁

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