Зачем девушку напугали 😠 Хотя ей повезло, что просто "шутник" оказался.
17 уморительных историй, в которых страх оказался сильнее здравого смысла
Бывает, накрутишь себя на пустом месте и начинаешь пугаться даже собственной тени. А иногда так просто складываются обстоятельства, что кажется, будто оказался в сцене из фильма ужасов. Вот и герои нашей статьи испугались не на шутку, попав в разные нестандартные ситуации. От некоторых поначалу даже мурашки бегут по коже.
- Проснулась утром и пошла в туалет. Иду по темному коридору и вдруг слышу шорох: в мои ноги резко что-то врезается. Я начинаю кричать, а темное пятно летает вокруг меня. В шоке убегаю обратно в зал. Оказалось, это голубь, совсем еще птенец, залетел к нам через балкон. Я тоже его напугала, и он потом спрятался от меня на кухне за чайником на подоконнике.
- Моя черная кошка всегда спит со мной — вернее, на мне. Ночью было жарко, я вспотела, так еще и эта шерстяная грелка сверху. Стала ее спихивать, а она опять лезет: то в ноги ляжет, то на живот, то на грудь. Не сдавалась она. Боролись мы с ней долго, в итоге я заснула. Проснулась от вопля мужа: «Что это?!» Я тоже испугалась, увидев в зеркале вместо своего отражения какого-то гамадрила, с ног до головы покрытого черной шерстью. © Подслушано / Ideer
- Иду из библиотеки домой мимо лесополосы, потому что другой дороги нет. Навстречу мне двигаются трое мужиков. Сказать, что я испугалась, — ничего не сказать. Отчаянно трушу. И вот мы поравнялись. Тот, что был ближе ко мне, трогает меня за локоть и как скажет вполголоса: «Гав!» Если бы результаты моего забега на шпильках приняли на Олимпиаду, была бы медаль сто процентов. © Подслушано / Ideer
- Беременная дома одна смотрела фильм «Ворон». Фильм закончился, и я решила пойти на кухню, чтобы водички попить. Смотрю, а на столе сидит вороненок. Я давай орать на весь дом. Была на эмоциях из-за фильма. Он испугался и улетел обратно в окно. Потом вспомнила, что у нас часто мимо дома пролетают стаи ворон. Но тогда чуть со страху не родила.
- Ночью проснулась от заунывного детского пения, прямо как в классических фильмах ужасов. Оказывается, дочь проснулась и решила, что самое время повторить песни для утренника в садике. © Elena / ADME
- Какое-то время с первым мужем жили на цокольном этаже. Я как-то раз ушла по делам, а он играл в хоррор-игру на компьютере. Возвращаюсь, а замок заклинило, его надо открывать изнутри. Я звоню ему — ноль реакции. Ну понятно, в наушниках не слышит. Подхожу к окошку нашей комнаты и стучу в него. Из комнаты доносится дикий вопль супруга и хруст дерева: он от страха упал и сломал стул. Такие дела...© Миранда Буш / ADME
Ворон - это фильм для беременных, однозначно !!! Любишь пугаться??? Флаг в руки, чего жалуешся то ???
- Крепко сплю. Вдруг сквозь сон слышу какой-то шум и хриплый голос, зовущий: «Мамочка!» С трудом продираю глаза и вижу крошечную бледную руку, выглядывающую из-за кровати. Ни головы, ни тела — только рука. Я начинаю вопить, и это существо тоже начинает вопить. Тут просыпается муж, и оказалось, что моему младшему сыну приснился кошмар, и он хотел, чтобы его обняли. А я, вместо того чтобы почувствовать себя матерью года, подумала, что это какой-то кошмарный сон. Хочу добавить в свое оправдание, что мои дети никогда не называли меня мамочкой, только мамой. © garbagegoat / Reddit
- Меня давно напугал лифт в доме, где я снимала квартиру. Он, оказывается, называл этаж, но очень тихо — старенький был. И вот я в первый день спускаюсь, собираюсь выходить, в лифте одна, а мне в спину кто-то шепчет. Я замерла и попыталась переспросить раз, потом еще. За этим меня застал дедушка-сосед, который поржал, но объяснил, что это за шепот такой. © Алина / ADME
- Прабабушка умерла, когда мне было лет 10–11, и примерно через неделю после этого события по какой-то причине нам с мамой нужно было переночевать в ее квартире. Рано утром мама ушла на работу, а меня оставила там. Зима, на улице еще темно, мне было жутковато, и я включила телевизор просто фоном, особо не всматриваясь. И вдруг экран становится серым с помехами, а в квартире раздается храп. А бабушка при жизни храпела. Я очень сильно испугалась. А это оказалась заставка к какой-то утренней развлекательной программе: типа кто-то спит-храпит, телек не работает, а потом раздается звонок будильника, и серый экран с храпом сменяется веселенькой заставкой. Наверное, после того случая я и научилась ругаться, а создателям такой заставки, думаю, долго икалось. © CatKate / ADME
- Жили мы два месяца в хрущевке на первом этаже. Осталась я на ночь одна с ребенком. Проснулась от того, что что-то шуршит на пеленальном столике. Дверь в квартиру была немного приоткрыта. Свет включить нельзя, ребенка разбужу. Сотовых тогда не было, фонарик не включить. Есть настенный светильник, далековато висит, не помню, где включать, но кое-как добралась до провода и включила. Страшно было ужасно, думала, кто-то в квартиру зашел. А на столике оказалась жирная крыса. Кричать нельзя, ребенок спит. Повезло, что она не прошла дальше, сама испугалась и убежала. © Олеся / ADME
- Начитался как-то на ночь страшных историй про всяких монстров и призраков. Пошел спать. Долго не мог уснуть, ворочался, воображая себе тех монстров из рассказов. Кое-как все же уснул. Проснулся где-то в три часа ночи от какого-то шороха у двери. Еле разлепив глаза, начал всматриваться. Увидел в двери какой-то силуэт, который немного покачивался. Очень испугался, но взгляда оторвать не мог. Сначала подумал, что сон, пытался щипать себя, тер глаза как мог, но силуэт никуда не пропадал. Вспомнил, что рядом со мной лежит мой спаситель — телефон, в котором есть фонарик. Решил очень резко посветить и узнать, что же это за «существо». Было очень страшно, но я со страшным криком врубил фонарик — и услышал со стороны двери такой же крик. Я увидел испуганное лицо своего брата, который в итоге упал на спину. С таким же громким криком вскоре прибежала мама, чтобы увидеть, как два ее сына-дурака орут на весь район. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Я бы крысы на пеленальном столике испугалась больше нечисти, и мигом понеслась бы все анализы сдавать с ребёнком. Фиг знает как долго тпм крысы шастают и какую заразу переносят
- Вчера плавал на лодке и читал книжку. Казалось бы, не может быть лучшего воскресенья, но в какой-то момент ко мне в лодку запрыгнула жирная утка, и я, испугавшись, перевернулся вместе со всем своим добром. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- В городе лил сильный дождь. Шла я через переход, а его затопило так, что там воды выше колена, и тапки с очками, которые в нем продавались, плавали. Стою, решаю, что делать, куда идти, и тут меня кто-то на руки поднимает и тащит в переход. Испугалась, начала крутиться, а парень мне так строго говорит: «Не крутись, а то уроню». Донес меня до другого конца, поставил на землю и пошел обратно. Я только вслед успела крикнуть: «Спасибо», а он уже другую девушку нес. Почувствовала себя зайкой из сказки про дедушку Мазая. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
У нас при сильных ливнях всегда переходы затапливает. Но я толстенькая бабушка, и меня никто на руках не переносит ☹️ Правда, всегда предлагают держаться за них и помогают перейти
- Посмотрела фильм «Искатели могил», испугалась сильно. Решила пойти на кухню, чтобы поесть что-нибудь, и тут из двери в подвал высунулась рука и обхватила косяк. Я закричала от ужаса. Оказалось, это моя мама стирала в подвале. У нее больные колени, поэтому иногда, поднимаясь по лестнице, она хватается за дверной косяк, чтобы подтянуться. Мама тоже сначала испугалась, а потом ей стало смешно. Она смеялась минут двадцать. Просто дверь находится под прямым углом к лестнице: вы поднимаетесь по лестнице, а дверной проем находится справа, поэтому было видно только ее руку. © mariam67 / Reddit
- Лежу я как-то дома и чувствую, что кто-то залез ко мне в кровать — что-то пушистое, мягкое и теплое. Вдруг это что-то залезло ко мне под одеяло. Я испугался и быстро вылез с кровати — под одеялом что-то шевелилось. Я залез обратно и приподнял одеяло. Это был кот. Потом котейка нагло лег мне на лицо и стал довольный мурчать. Оказалось, я не закрыл дверь в квартиру, и это чудо залезло ко мне в дом. Это был дворовый кот, но он был каким-то ухоженным и чистым. Выяснилось, что это пушистое создание было из соседнего дома: хозяева при переезде забыли про кота, и он пришел ко мне. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
"Забыли" они кота, как же. Безответственные эгоистичные дoлбo🤬ящеры. Надеюсь, что кот смог обрести дом.
- В доме моего детства есть коридор, от которого веет жуткой атмосферой: он очень длинный, с маленькими окнами. Однажды со мной там даже произошел настоящий паранормальный случай. Я ложилась спать поздно, выглянула в коридор и, не дойдя до выключателя, заметила женскую фигуру, ковыляющую ко мне в темноте. Я закричала, решив, что за мной пришла какая-то демоница. Удивленный вопрос: «Ты чего?» — заставил меня понять, что это была мама, которая просто шла в ванну. © samara-morgan / Reddit
- Переехал в свой дом около восьми лет назад. Жил один с собакой. Было темно, я сидел на диване и читал всякие истории о страшных случаях в домах: взломах, вторжениях и прочем. Еще подумал, что у меня таких проблем никогда не будет. Едва эта мысль покинула мою голову, как раздался сильный удар в дверь, и она резко распахнулась. Я замер от страха, уже воображая себе худшее. А в дом вошел огромный пес моего соседа. Оказалось, я не до конца закрыл дверь, и этот дружелюбный песель зашел навестить мою собаку и получить печенье. Его появление оказалось как нельзя кстати. © Zealousideal-Key471 / Reddit
Прочитав некоторые истории, даже не знаешь: плакать или смеяться. Все хорошо, что хорошо кончается. Герои нашей статьи, конечно, сильно напугались, но зато теперь им есть что рассказать друзьям за чашечкой чая. А у вас бывали в жизни мистические, но при этом забавные истории?
Еще несколько интересных статей, где герои столкнулись со страхом или чем-то мистическим:
Комментарии
Агаааа! Мама, которая шла по коридору в ванную - это настоящий паранормальный случай, наконец- то я про него прочла
Смотрели с мужем в кино "Зеркала". Последний сеанс – 1.40, после окончания людей в кинотеатре практически не было и свет уже приглушали к закрытию. Я сходила в дамскую комнату, так же в интимном полумраке, мою себе спокойно руки и тут отражение в зеркале начинает едва заметно двигаться, светиться и потом разваливается на пиксели, которые образуют надпись: "Mirror TV". Чуть не поседела.)))