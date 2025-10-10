17 уморительных историй, в которых страх оказался сильнее здравого смысла

Смотрели с мужем в кино "Зеркала". Последний сеанс – 1.40, после окончания людей в кинотеатре практически не было и свет уже приглушали к закрытию. Я сходила в дамскую комнату, так же в интимном полумраке, мою себе спокойно руки и тут отражение в зеркале начинает едва заметно двигаться, светиться и потом разваливается на пиксели, которые образуют надпись: "Mirror TV". Чуть не поседела.)))