18 подкатов, которые ослепили, как вспышка фотоаппарата на красной дорожке
Наши сегодняшние герои не признают классическую фразу «Здравствуйте, а можно с вами познакомиться?» — они любят выходы эпичные, запоминающиеся, чтобы прямо кино снять можно было.
- Я заболела, а за день до этого познакомилась с парнем. Он изъявил желание привезти мне фрукты, чтобы я скорее выздоравливала. Я выхожу из парадной, и он говорит: «Давай к тебе пойдем, я тебе чай сделаю». Я говорю, мол, ты че, небо и землю перепутал, я домой незнакомцев не вожу. И он выдает: «Надо было сразу говорить», — и достает из рюкзака два банана, два апельсина и два яблока. © luchshevas1
- Вдохновилась фразой, что женщина тоже должна проявлять инициативу, и подошла к парню на улице. Говорю: «Здравствуйте, вы не против выпить где-то кофе?» На лице у парня ужас, он хватает меня за плечи, разворачивает и шепчет: «Беги, а то сейчас выйдет моя девушка и нам обоим не поздоровится!» © yemelianova.psy
- Читала я книжку на улице. Мимо проходил молодой человек. Мы пересеклись взглядами, и он ко мне подсел.
— Вы улыбнулись мне?..
— Нет, извините...
— А давайте сделаем вид, что вы улыбнулись мне? © Ililalloya / Pikabu
- В студенчестве сидели с подругой в кафе и готовились к сессии. Вдруг замечаю, что какой-то парень глаз с меня не сводит и чуть слюни уже не пускает. Тут он подрывается, подходит к нам и заявляет: «Девушка, а вы сессию не сдадите, ведь я вас во Францию увезу». Я чуть со стула не упала.
- Я была в спортзале и мне вдруг стало очень дурно. Поняв, что вот-вот отключусь, я медленно опустилась на пол. Парень, который тренировался рядом, подхватил меня. Уложил на пол и пытался не дать мне потерять сознание, задавая вопросы, требующие концентрации: какой сегодня день, какой год. Увидев, что я прихожу в себя, он спросил, как меня зовут, какой у меня номер, и наконец, раз уж он стал моим рыцарем в сияющих доспехах, можно ли пригласить меня на свидание. Номер-таки дала. © super-ro / Reddit
- Уволилась с работы, чтобы ухаживать за бабушкой. Чтобы отдохнуть и восстановиться, я шла в парк, брала кофе и просто сидела там. И вот как-то ко мне подходит парень, чтобы познакомиться. Я отвечаю, что он симпатичный и замечательный, но мне не до знакомств. Он в ответ: «Желаю вам, чтобы вас вообще больше никто никогда не побеспокоил». Ребята, имейте чувство собственного достоинства, чтобы принимать отказ адекватно! © sem_addams_
Могу смело познакомиться с мужчиной, если он не нравится. Но если красивый, по-моим меркам, ни за что не подойду и даже постараюсь сделать вид, что не интересен.
- Пару лет назад встречалась с парнем. Понравилась его соседу-гитаристу (стоит отметить тот факт, что мой благоверный живет на 1, а сосед — на 8 этаже). Однажды, завидев, как я направляюсь в гости к своему, он поднялся к себе домой и начал играть на гитаре. Звук был такой, что, несмотря на закрытое окно, он заглушал фильм, который мы смотрели на первом этаже. Когда я возвращалась домой, сосед нагнал меня и спросил: «Слышала музыку? Это тебе». © Jaguar1932 / Pikabu
- Недавно на остановке ко мне подошел молодой парень со словами: «Привет! Можно с тобой познакомиться? Я частенько вижу тебя здесь. Ты мне понравилась». Я спрашиваю, сколько ему лет. Говорит: «Мне 24. А что?» Отвечаю ему, что мне 35. Завис на пару секунд, а потом выдал незабываемую фразу: «Извините, тетенька». И ушел. Вот и познакомились. © guzelya_tohtahunovaa
- Заходит в маршрутку девушка — красивая, слов нет. Собираю всю наглость в кулак и говорю: «Ты случайно не Wi-Fi?» Она такая с улыбкой: «Почему?» А я: «Ну, я чувствую с тобой какую-то связь». Она смеется, пассажиры вокруг тоже. А тут водитель поворачивается и такой: «Связь — это хорошо, но оплату не забудь, Ромео». © borodinn.den
Есть анекдот про необычный способ знакомства, когда мужик влюбился в докторшу-проктолога. Пришёл на приём, докторша говорит: "Снимайте штаны!" Он снял, а в *опе у него роза и он говорит: "Доктор, это вам!"
- Сегодня случился самый жесткий фейл во всей моей жизни. В общем, на улице дождь, я стою на остановке, жду автобус. В этот раз даже зонт взял. Вдруг подходит девушка, безумно красивая, но без зонта, и поэтому насквозь мокрая. У меня прямо дыхание перехватило! Но, собрав в кучку все свое мужское естество, я решительно подхожу к ней и закрываю своим зонтом. Вопросительный, но в то же время благодарный взгляд. Между нами мелькает искра. И в этот момент я все порчу одной единственной фразой: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Вы бы видели этот презрительный взгляд, это разочарованное «нет». Она даже отошла от меня на пару шагов, под проливной дождь! Никогда не чувствовал себя таким дураком. © Plagiat0r / Pikabu
- Еду я себе вся из себя девушка в автобусе летом. Тут вижу, как парень смотрит на меня. Сверху вниз, снизу вверх. Вдруг он перехватывает мой весьма скептический взгляд и выдает восхитительную фразу: «Девушка, какие у вас пальцы на ногах артистичные!» © Ililalloya / Pikabu
- Как-то шла я по набережной у нас в городе. Лето, у меня в руках газировка. Со мной пытается познакомиться парень. Но его компания мне показалась не совсем адекватной, и я пытаюсь линять. Линяю я по прямой, бодрым шагом и не оглядываясь. Парень идет за мной, окликает, я иду еще быстрее. Парень уже почти бежит, умоляет хоть остановиться. Я давай еще быстрее. Парень сзади начинает задыхаться и как выдаст: «Ну, хоть водички дайте попить!» Я даю ему газировку. Он, мило улыбнувшись, говорит: «А вы добрая. Только ходите быстро». © Ililalloya / Pikabu
"Собрав в кучку всё своё мужское естество" ... при виде красивой девушки оно само, наверное, собирается в кучку.
- Да что вы знаете о подкатах к девушкам. Я вот настоящий профессионал этого дела! Без каких-либо фраз, без всяких подарков или цветов, взял и подкатил! Это было одним декабрьским вечером, я тогда возвращался с работы, на улице холодно, снег идет. Иду себе и внезапно поскальзываюсь, падаю и делаю чуть ли не футбольный подкат девушке. Так неловко получилось, быстро поднялся, помог ей встать, извинился. Затем мы познакомились, вместе поржали и пошли пить какао. Сейчас встречаемся, а она в шутку называет меня мастером подкатов. © Палата № 6 / VK
- Рядом со мной в кафе сидела очень красивая девушка. К ней подсел парень. Я вижу, что она показывает на свои уши и жестами объясняет, что не слышит. Парень смутился, поклонился и ушел. Девушка так загрустила! А через несколько минут он вернулся к ней с букетом цветов и начал что-то показывать в телефоне. И они потом вместе сидели. © myth_4e
- Как-то стояла на остановке, ждала автобус. Подходит парень и спрашивает: «Какой автобус ходит до твоего сердца?» Подумала, что дурачок, да еще и с подкатами из прошлого века, но настроение было хорошее, решила пообщаться ради прикола. На удивление, оказался интересным собеседником, только со своеобразным чувством юмора. Обменялись номерами, и как-то закрутилось, завертелось, что в том году сыграли свадьбу. Вот так мое хорошее игривое настроение подарило мне замечательного мужа. © Мамдаринка / VK
- Гуляю с дочкой, ей год и три. Вокруг куча детей. Подходит мальчик лет 7–8, присаживается на корточки перед ней, берет за руки, смотрит ей прямо в глаза и говорит: «Ну что, давай знакомиться, у тебя глаза цвета как у моей мамы». Боже, был бы он постарше, я б влюбилась! © Подслушано Telegram / Telegram
- Отдыхали с подружками в кафешке, я беременная. Так как сидела за столом, живота не было видно. К нам целый вечер подкатывала компания ребят, и самый смелых среди них подошел к столику, ткнул на меня пальцем и сказал: «Ты классная, хочу, чтобы ты родила мне сына». Я не растерялась, встала, поглаживая животик, и закричала: «О да, я готова это сделать прямо сейчас!» И изобразила, мол, роды начались. Лицо парня надо было видеть, наверное, он такой метод подката больше не будет применять. © Не все поймут / VK
- Однажды к нам с подружкой решили пафосно подъехать познакомиться. Ребята немножко не рассчитали и я очень близко «познакомилась» с бампером и боковым зеркалом машины. Считается за оригинальный подкат? © Mimrik / Pikabu
