15+ озорных комиксов о том, как видят одну и ту же ситуацию хозяин и его питомец

1 час назад
Все мы знаем, что наши питомцы — настоящие члены семьи. Но задумывались ли вы, насколько по-разному выглядит один и тот же день в глазах хозяина и в глазах его четвероногого друга? Простая прогулка в парке, визит к ветеринару или момент, когда вы достаете корм, — на самые обычные моменты в нашей общей реальности всегда может быть две точки зрения. Именно этот забавный контраст восприятия и лег в основу наших комиксов.

То, что для нас — серая обыденность, для них — целый мир невероятных возможностей


Хильдур
39 минут назад

Ах до чего жесток наш век
В мороз, и в зной, и в слякоть
Из дома гонит человек
И заставляет какать )

Есть места, визит в которые запоминается надолго, причем всем участникам процесса


Ales Draco
1 час назад

Сегодня градусник пихать не будут. Мы на стрижку приехали.

Их творческий порыв часто идет вразрез с нашими эстетическими представлениями


Драконятина
1 день назад

Мне нравится очень восторг этого котика из сети) сайт правда, жмёт качество. Хозяйка повесила гирлянду, а котик в шоке))


Им, как детям, интересно, что мы принесли в дом и нет ли там чего-нибудь для них



Все диетические ограничения имеют смысл лишь для нас, они же уверены в своей неотразимости даже в шарообразном виде

AI-generated image, AI-generated image

Наши гигиенические ритуалы кажутся им излишней формальностью


ФинтУшами
1 день назад

это ж как надо извернуться, чтобы лапы о диван вытереть?? или художник из тех, кто пускает собаку на _свой_ диван?

И вообще, купание может стать поводом временно разорвать с нами договор о дружбе и сотрудничестве



Попытка что-то спрятать от питомца становится для него вызовом и увлекательной игрой



Прогулка для них — это не просто сходить «отметиться», а сложный ритуал, в котором важна каждая мелочь



В их картине мира разделение еды на «вредную» и «полезную» — это просто наша отговорка, чтобы лишить их вкусненького



И представления о комфорте у них свои



Они искренне верят, что согревают нас своим присутствием. И ведь не поспоришь



Это для нас у воды один и тот же вкус, что в миске, что в стакане, а для них — разница очевидна



Идеальное с нашей точки зрения зрелище для них может оказаться невыносимым искушением



Их желание оставить свой след в пространстве оказывается сильнее, чем любые запреты



Величие измеряется не ростом, а степенью уважения в стае, которое ты можешь подорвать своими нежностями


ФинтУшами
1 день назад

проблема в том, что декорацию тоже надо воспитывать, а этим часто пренебрегают

В вопросах личного пространства и права на уединение питомцы требуют строгого соблюдения принципа взаимности



Некоторые элементы гардероба хозяев исчезают с глаз долой не просто так




