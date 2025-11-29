Все мы знаем, что наши питомцы — настоящие члены семьи. Но задумывались ли вы, насколько по-разному выглядит один и тот же день в глазах хозяина и в глазах его четвероногого друга? Простая прогулка в парке, визит к ветеринару или момент, когда вы достаете корм, — на самые обычные моменты в нашей общей реальности всегда может быть две точки зрения. Именно этот забавный контраст восприятия и лег в основу наших комиксов.

То, что для нас — серая обыденность, для них — целый мир невероятных возможностей

AI-generated image , AI-generated image Хильдур 39 минут назад Ах до чего жесток наш век

В мороз, и в зной, и в слякоть

Из дома гонит человек

И заставляет какать ) - - Ответить

Есть места, визит в которые запоминается надолго, причем всем участникам процесса

AI-generated image , AI-generated image Ales Draco 1 час назад Сегодня градусник пихать не будут. Мы на стрижку приехали. - - Ответить

Их творческий порыв часто идет вразрез с нашими эстетическими представлениями

AI-generated image , AI-generated image Драконятина 1 день назад Мне нравится очень восторг этого котика из сети) сайт правда, жмёт качество. Хозяйка повесила гирлянду, а котик в шоке)) - - Ответить

Им, как детям, интересно, что мы принесли в дом и нет ли там чего-нибудь для них

AI-generated image , AI-generated image Руконожка Ай-Ай 1 день назад Пес бананы с пола в пакет переложил, раз уж хозяйка не догадалась) - - Ответить

Все диетические ограничения имеют смысл лишь для нас, они же уверены в своей неотразимости даже в шарообразном виде

AI-generated image , AI-generated image Капибара в кимоно 23 часа назад Выражение морды кота с первого фото дорогого стоит - - Ответить

Наши гигиенические ритуалы кажутся им излишней формальностью

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад это ж как надо извернуться, чтобы лапы о диван вытереть?? или художник из тех, кто пускает собаку на _свой_ диван? - - Ответить

И вообще, купание может стать поводом временно разорвать с нами договор о дружбе и сотрудничестве

AI-generated image , AI-generated image

Попытка что-то спрятать от питомца становится для него вызовом и увлекательной игрой

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад что собака делает на столе? - - Ответить

Прогулка для них — это не просто сходить «отметиться», а сложный ритуал, в котором важна каждая мелочь

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад умение правильно одеваться на выгул приходит с опытом - - Ответить

В их картине мира разделение еды на «вредную» и «полезную» — это просто наша отговорка, чтобы лишить их вкусненького

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад а кто-то про вредное рассказывает вместо фразы "это _моя_ еда!"? О_о - - Ответить

И представления о комфорте у них свои

AI-generated image , AI-generated image

Они искренне верят, что согревают нас своим присутствием. И ведь не поспоришь

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад спать, если на тебя положил морду сен, могут очень не все - - Ответить

Это для нас у воды один и тот же вкус, что в миске, что в стакане, а для них — разница очевидна

AI-generated image , AI-generated image

Идеальное с нашей точки зрения зрелище для них может оказаться невыносимым искушением

AI-generated image , AI-generated image O_о 1 день назад Шерстяное щупальце из лапы отрастил? - - Ответить

Их желание оставить свой след в пространстве оказывается сильнее, чем любые запреты

AI-generated image , AI-generated image

Величие измеряется не ростом, а степенью уважения в стае, которое ты можешь подорвать своими нежностями

AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 1 день назад проблема в том, что декорацию тоже надо воспитывать, а этим часто пренебрегают - - Ответить

В вопросах личного пространства и права на уединение питомцы требуют строгого соблюдения принципа взаимности

AI-generated image , AI-generated image

Некоторые элементы гардероба хозяев исчезают с глаз долой не просто так