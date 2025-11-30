18 комиксов о салонах красоты, в которых узнают себя и клиенты, и мастера

«Хочу выглядеть будто модель с обложки» — думаем мы и отправляемся в салон красоты. Вот только наши ожидания не всегда оправдываются. Впрочем, и мастерам явно есть что рассказать о клиентах, которые иногда доводят их до состояния «рука-лицо». В этих шуточных комиксах мы постарались показать, как выглядит процесс наведения красоты и с той, и с другой стороны.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Ох, как же хочется, чтобы было и красиво, и недорого. Увы, чаще всего о таком остается только мечтать

Никто не застрахован от встречи с мастером-юмористом. Впрочем, какая разница, лишь бы работа была хорошо сделана

Иногда понимаешь, что красота потребовала слишком больших жертв, и хочется остановиться. Но уже поздно

Не всегда стоит понимать слова мастера буквально

Капибара в кимоно 16 часов назад Не поняла. А что такого? Если ты в салоне с раннего утра.. конечно, запахи химии не способствуют пищеварению, я сама так не делаю, но вполне пойму тех, кто голоден - - Ответить

Порой мы так устаем, что на массаже отключаемся раньше, чем начнется сеанс

Бруннера 17 минут назад Ох, не знаю. Для меня массаж - это всегда больно - - Ответить

Некоторые клиенты пропускают советы мастера мимо ушей. А зря

У парикмахеров тоже есть своя головная боль

анна августина 19 часов назад А чего делать, если за бортом минус 20? Простудиться ради ЧСВ мастера? - - Ответить

Да и косметологи, кажется, порой устают от наивной самодеятельности клиентов

Не все готовы попробовать новые для себя процедуры

Бруннера 13 минут назад Мужик, не соглашайся! Есть специальная фигня со специальной насадкой для ушей. Муж купил по совету своего парикмахера, говорит, что щекотно, но не больно - - Ответить

Кажется, некоторые мастера обладают волшебной способностью всегда понимать клиентов

Но, увы, нам не всегда удается услышать друг друга

Вот так случайно посмотришь в зеркало в середине процесса и почему-то становится неловко

Во время педикюра может быть щекотно, но мы часто героически делаем вид, что все под контролем

Светлана БМВ 10 минут назад Мне если щекотно, нога сама рефлеторно дёргается. Мастер уже знает такую реакцию. - - Ответить

Ожидание от флоатинга — полное расслабление. Реальность — «не думать, не чихнуть»

Впрочем, и другие процедуры могут оказаться хоть и эффективными, но не особо романтичными в процессе

В сауну мы обычно заходим за релаксом. А выходим, как вареные пельмешки. Зато счастливые

Бруннера 10 минут назад А сейчас в сауну ходят в купальнике? Когда-то ходили без - - Ответить

А вы умеете расслабляться во время массажа лица?

Спа-день с подругой — это когда вы планировали отдых и полный релакс, а вместо этого наболтались до хрипоты и сделали 200 селфи

Светлана БМВ 6 минут назад Поэтому на такие процедуры лучше ходить отдельно. Или если подруга не болтушка. - - Ответить

Да уж, на что только не насмотришься в салонах красоты. Спорим, что у вас тоже есть в запасе пара-тройка увлекательных историй о попытках покрасить волосы или расслабиться в спа. Вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.