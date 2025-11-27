14 человек, которые просто хотели приобщиться к прекрасному, а получился анекдот

Кажется я только что поняла, почему у меня плохая память на имена!
Иногда люди хотят просто приобщиться к прекрасному, а в итоге сталкиваются с тем, что за кулисами вернисажей и в театральных залах разворачиваются самые нелепые и абсурдные комедии. Мы собрали 14 уникальных историй, где высокое искусство живет бок о бок с прозой жизни. От музейных курьезов и вопросов, которые заставили краснеть кураторов, до забавных сценических конфузов. В этих историях гений встречается с обыденностью, а серьезные произведения невольно превращаются в предмет иронии.
- Одногруппник набивался ко мне в ухажеры, но походами в кафе меня не зацепить. Он понял это только на последнем курсе и пригласил в театр. Я обожаю спектакли и сразу согласилась! И вот прихожу в театр и понимаю, что этот эстет купил билеты на детский спектакль! Театр был под завязку набит карапузами и их родителями. Я уже собиралась уйти, как он рассказал, что в спектакле участвует его племянник. Мы остались и досмотрели до конца. Это был восторг! Сюжет, игра, маленькие, но такие талантливые актеры просто покорили мое сердце.
- В детстве была очень смышленым ребенком и, конечно же, безумно любила слушать сказки перед сном. Однажды читает мне мама «Сказку о рыбаке и рыбке», а я ей выдаю: «Не надо мне глупости эти читать, дед уже давно мог себе „новую бабку“ попросить и не мучиться». С тех пор сказки А.С. Пушкина не пользовались у меня популярностью. © Подслушано / Ideer
- Подружка потащила на кинофестиваль. Сидим в зале, а на экране — полнейшая белиберда. Тут парень сзади тычет меня в плечо: «Девушка, вы тоже это видите?» Я усмехнулась, а он ехидно: «Я про прическу той мадам». Недоумевая, повернулась к нему, а он взял и рассмеялся, сказал, что шутит. На самом деле он тоже оказался в шоке от фильма. Как мы потом узнали, в тот день был показ экспериментальных фильмов, поэтому картины оказались более чем неординарными.
- Давеча я решила немного приобщиться к искусству. Взгляд упал на одно издание. Оказалось, что весьма неплохая книга. Куча непонятных фотографий со всех просторов необъятной. Но цена почти три тысячи! Ну что ж, приблизить себя к высокому не получилось. Нашла книгу об истории искусства для собак. Решила собаку приобщать, не то что это она неокультуренная. Как оказалась, собакам все равно на искусство, ну вот вообще, им лишь бы поесть. © Tanyterskay / Pikabu
- Решили с мужем, что пора приобщить нашего сына (ему шесть лет) к искусству. Купили билеты в музей, нарядились, я себе уже представляла, как мы будем ходить по залам, обсуждать картины с умным видом. Заходим в первый зал, а там рыцарские доспехи. Сын сразу же подбегает к ним и пытается залезть внутрь. Я его оттаскиваю, говорю: «Это нельзя трогать, это экспонат». Он смотрит на меня с такими грустными глазами, а потом спрашивает: «Мам, а зачем он тогда здесь стоит, если на него нельзя залезть?» Я, честно, потерялась. © Мамдаринка / VK
- Я работаю искусствоведом в Париже. В мои задачи не входят экскурсии, но иногда приходится брать группы по Лувру. Знали бы вы, сколько среди нас фанатов Дэна Брауна и его «Кода да Винчи»! Каждый, ну просто каждый, считает своим долгом вякнуть что-то по поводу Джоконды или Тайной вечери! Люди! Это приятная художественная литература с не менее приятным намеком на интеллектуальный триллер. Но пожалуйста! Рядом с Иисусом на Тайной вечере сидит Иоанн-креститель, на картине «Мона Лиза» действительно изображена жена флорентийского купца, под Лувром нет могилы Магдалены. © Подслушано / Ideer
- Подруга рассказывает, что ей до сих пор стыдно за то, что она уснула в театре: «Партер, мюзикл „граф Орлов“, музыка громкая, бравурная, а я чувствую, отключаюсь. Мужу говорю, мол, если что, толкни меня. И все — дальше темнота». Она очнулась, потому что почувствовала, что ее ухо что-то щекочет слева. А муж сидел справа. Оказалось, что на ее плече посапывал молодой человек со стрижкой ежик. Ей стало очень неловко. Мало того, заснула, так еще и не со своим мужем. Она повернулась направо, а муж похрапывает, запрокинув голову на спинку кресла, вместо того, чтобы ее разбудить.
Верх неловкости наступил, когда она заметила рядом с пареньком девушку. Та поймала взгляд и как поднесет палец к губам: «Тс-с-с, устал, не будите его, пожалуйста». Подруга говорит, что важно кивнула и великодушно и уставилась на сцену. Муж проснулся к антракту. Молодой человек тоже. Все дружно похлопали артистам и потянулись в буфет. © ParoliParoli / Pikabu
- Однажды моя соседка собиралась на важную встречу по работе. Встала ни свет ни заря. Долго делала укладку. Получился классный объем. Она вдохновлялась моделями с недавнего модного показа. Довольная своим внешним видом пришла на встречу, где ее ждал коллега. Он поздоровался как обычно, а потом ухмыляясь, сказал, кивая на ее волосы: «Сразу видно, что выспалась, лохматая такая».
- Летом в детском лагере мое рабочее место на улице: стол и ноутбук. Засиделась как-то раз допоздна. Проходит мимо охранник.
— Чего домой не идем?
— Скоро пойду. Здесь хотя бы ветерок.
— Ветерок, свет — все по заказу, для вас. В интернете что-то ищешь?
— Достоевского читаю.
Посмотрел на меня, попятился спиной и убежал. © lionet96 / Pikabu
- Считаю цены для коммерческого предложения поставки электротехники в строящийся ЖК и в ресторан на первом этаже. Ресторан называется неожиданно: «Дездемона». Почему? Так вот. Одним из элементов комплектации служит блок аварийного резерва, имеющий аббревиатуру МАВР-11. © lBlackHeyda4HNk / Pikabu
- Подруга попала в больницу с пневмонией, жаловалась, что скучно, интернет на телефоне не работает, заняться нечем, попросила книжку какую-нибудь привезти. А я была в запаре, схватила первую попавшуюся и отвезла. Когда раскидалась с делами, меня стало что-то терзать, а что именно — понять не могла. Потом подруга перестала отвечать мне и мои сомнения подтвердились: так и есть, отвезла ей книжку Ремарка «Жизнь взаймы», где главная героиня страдала от туберкулеза. © Подслушано / Ideer
- Давненько как-то взялся за «Сто лет одиночества», где главного героя и всех его потомков зовут Аурелиано Буэндиа (ну или почти всех). На третьем Аурелиано я перестал понимать кто из них кто и отложил книгу до лучших времен. © onlywhenim***** / Pikabu
- Против романов на работе. Поэтому, когда кто-то пытается за мной приударить, выдаю какую-нибудь галиматью в стиле известного «Ремарк прекрасная писательница» и мужчин сдувает. Идеальный способ. Им есть над чем посмеяться с коллегами, а ко мне никто не лезет. Все счастливы. © Подслушано / Ideer
- Поехал с семьей в славный город Санкт-Петербург наслаждаться красотой северной столицы. Все было просто прекрасно: величественный Зимний дворец, шикарные залы Эрмитажа, великолепная архитектура, пока жена не затащила пропитаться современным искусством в Эрарту. Тут то я и прочувствовал всю мощь высокого искусства современности. Я не фанат живописи, но впечатления остались крайне негативные. Сплошная пошлятина и картины уровня детсада, видно, что «художники» даже не стараются что-то сказать своими работами. Набрызгал кистью на мольберт, растер и нормально, людям и так сойдет. Жена говорит мне, что вот, мол, видишь как тебя зацепило, а мне кажется, это неправильно. © CrazyKonstructor / Pikabu
Эти 14 курьезов доказывают: где есть творчество и амбиции, там всегда найдется место для ошибки, иронии или просто неожиданного столкновения с бытом. И, возможно, именно в этой готовности посмеяться над собой и заключается истинная ценность искусства. А какое из этих неловких или смешных происшествий заставило улыбнуться вас больше всего? А у нас еще много статей, которые поднимут вам настроение:
