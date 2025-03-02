10+ удаленных сцен из наших любимых фильмов, с которыми мотивы героев стали бы яснее

Создатели фильма решили отказаться от эпизода поисков Гоши, в котором также фигурировала и его фамилия. Зато этот момент был подробно описан Валентином Черных, чей сценарий и лег в основу фильма. Оказывается, для поисков мужчины Людмила привлекла влиятельного знакомого. Он вычислил место работы Гоши и узнал его полное имя — Скоков Георгий Иванович.

Некоторые пользователи сети считают, что этот герой носит фамилию со смыслом: «Правда, интересная фамилия для человека, скакавшего с самоваром в руках, бегавшим за Катериной, а потом ускакавшего с обидой в свою коммуналку, доставшуюся ему после развода?» Что ж, если так, жаль, что мы раньше не узнали его «говорящую» фамилию.