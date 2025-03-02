Сейчас у популярных фильмов дополнительно выпускают режисерскую версию. Жаль, что здесь нельзя.
10+ удаленных сцен из наших любимых фильмов, с которыми мотивы героев стали бы яснее
Едва ли для кого-то станет неожиданностью тот факт, что в кинофильм входит далеко не весь отснятый материал. Режиссеры отказываются от некоторых эпизодов по разным причинам: если одни не укладываются в заданный хронометраж, то другие режут ленту из-за напутствия цензоров. А ведь порой эти кадры просто на вес золота! Мы выяснили, какие вырезанные сцены из советских фильмов могли бы рассказать зрителям о героях намного больше.
Москва слезам не верит
Создатели фильма решили отказаться от эпизода поисков Гоши, в котором также фигурировала и его фамилия. Зато этот момент был подробно описан Валентином Черных, чей сценарий и лег в основу фильма. Оказывается, для поисков мужчины Людмила привлекла влиятельного знакомого. Он вычислил место работы Гоши и узнал его полное имя — Скоков Георгий Иванович.
Некоторые пользователи сети считают, что этот герой носит фамилию со смыслом: «Правда, интересная фамилия для человека, скакавшего с самоваром в руках, бегавшим за Катериной, а потом ускакавшего с обидой в свою коммуналку, доставшуюся ему после развода?» Что ж, если так, жаль, что мы раньше не узнали его «говорящую» фамилию.
Также в первоначальном сценарии был эпизод, в котором Гоша валяется на диване Кати с напитком в руках и смотрит футбол. Однако Меньшов решил заменить этот момент сценой с починкой пылесоса. Видимо, режиссер не захотел показывать возлюбленного Кати лентяем.
Жестокий романс
Что касается «Жестокого романса», мы не увидели здесь Гурченко. А она сыграла актрису, за которой пытался ухаживать Кнуров (герой Алексея Петренко). А поскольку этот мужчина был женат, линия с Гурченко явно должна была еще больше рассказать зрителю о его бессовестной натуре (ведь Кнуров и Ларисе делал недвусмысленное предложение в финале ленты).
Почему создатели вырезали сцены с Гурченко, до сих пор доподлинно неизвестно. Предполагается, что Рязанов просто решил не перегружать фильм отдельной сюжетной веткой.
Чародеи
Судя по всему, главной звездой фильма должен был стать кот Василий, озвученный Георгием Вициным. Была снята уйма сцен, в которых пушистый отпускал игривые шуточки. Например, увидев кошку, он просил Шемаханскую дать ему в марте отпуск. Или советовал Ивану «поддаться природным инстинктам и поцеловать Аленушку». Но, к сожалению, цензоры эти моменты приказали убрать, из-за чего Георгий Вицин безумно расстроился.
Еще больше фактов о том, что творилось за кулисами «Чародеев», можно узнать из этой статьи.
Афоня
Многим не ясно, почему Афоня сбежал в деревню. Оказывается, не с бухты-барахты. Во-первых, он узнал, что Федул — преступник. А во-вторых, мама Кати призналась Афоне, что девушку он не заслужил, по ее мнению. И вообще отчитала мужчину за потребительское отношение к своей дочери. То есть потенциальная теща указала на дверь. Однако зловещую выходку Федула и разговор Афони с мамой Кати создатели вырезали из картины.
Так что не только перевод из сантехников в разнорабочие и семейный статус женщины из квартиры № 139 вызвали у героя желание опустить руки. Потеря последних преданных ему людей еще больше подкосила Афоню. У него просто больше никого не осталось в городе.
Служебный роман
В киноленте Верочка то и дело трещит с мужем по телефону, а вот что происходит в их отношениях, до конца не ясно. Оказывается, из-за ограничений по хронометражу создателям пришлось пожертвовать сценами с мужем героини, в которых тот пытается помириться с женой, делает ей комплименты и даже катает на мотоцикле. А сыграл супруга Верочки актер Александр Фатюшин, который все-таки мелькает в отдельных эпизодах фильма. К слову, режиссерская версия ленты длилась 4 часа 40 минут.
Место встречи изменить нельзя
Цензоры не позволили создателям оставить в сериале любовную сцену между Шараповым и Варей. А ведь по современным меркам этот эпизод получился более чем скромным — мужчина просто целует в плечо лежащую на кровати молодую женщину. Режиссер Говорухин допускал, что его попросят вырезать эти кадры, но до последнего надеялся, что этого не произойдет.
Семнадцать мгновений весны
Режиссер сериала хотела показать Штирлица менее сухим, чем в литературном первоисточнике. Потому вписала в сценарий эпизод, который, увы, так и не вошел в финальный монтаж, хотя задумывался как самая первая сцена фильма. В ней Штирлиц дремлет на траве в лесу, а рядом Габи собирает цветы. В какой-то момент мужчина восклицает во сне: «Мама!», тем самым компрометируя себя.
Лиознова потом признавалась, что не могла не отказаться от сцены, иначе ей пришлось бы развивать эту сюжетную линию дальше.
Солярис
Лишь первые зрители увидели кадры, на которых Крис впадает в беспамятство после спасения Хари, а потом их из ленты вырезали. На этих кадрах демонстрировалось безумное сновидение мужчины, в котором он попал в некое зеркальное пространство с бесконечным количеством отражений Хари.
Многие грешили на цензоров, однако Тарковский сам принял решение убрать этот эпизод. По слухам, он просто не хотел прослыть подражателем — узнал, что Феллини тоже показывал чувства героя с помощью зеркальных отражений.
Курьер
Сновидение главного героя также было вырезано и из фильма «Курьер». Нам не показали, как Иван спит и видит Нобелевскую премию. И во сне он получает ее в окружении множества журналистов. Эту сцену снимали в большом зале с массовкой — деловые костюмы, вечерние платья, бриллианты. Сам Иван был в белом фраке. Однако потом режиссер решил, что не хочет показывать такое тщеславие персонажа.
Любовь и голуби
К сожалению, нам не показали муки совести Василия, когда он находился в шаге от измены жене. Речь идет о сцене, когда герой наблюдал за танцами Раисы Захаровны и попивал напиток через соломинку. В какой-то момент у мужчины случилось видение: он обернулся и увидел тетю Шуру и дядю Митю с такими же напитками, а когда попытался прогнать наваждение, то увидел еще и всех членов своей семьи. Вот так создатели хотели продемонстрировать метания Василия.
А из этих материалов можно узнать, какие сцены вырезали из популярных зарубежных фильмов: