Ну молодец женщина.. От кофе можно отказаться, ну смысл утра тогда теряется🤣Мне кажется, что я встаю утром по причине, что уже можно кофейку бахнуть 🤗
20+ фото, которые докажут, что расцвести можно и в 40, и в 60
Фотоподборки
2 часа назад
Любовь к своей внешности не зависит от цифр в паспорте. Многие из нас сталкиваются с общественными стереотипами, утверждающими, что после 40 красота увядает. На самом деле истинная привлекательность, энергия и уверенность могут проявиться в любой период жизни. Герои нашей подборки доказывают это своим примером.
«Мне 50 лет. Я счастлива как никогда в жизни. Я не ем сладкое, бросила пить кофе и газировку»
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- Говорят, что 50 — это новые 30. Нужно показывать ваше фото в качестве доказательства! Потрясающе! © Time4Cat_Videos / Reddit
«Спустя 18 месяцев после операции по шунтированию желудка я потеряла более половины своего веса. Сейчас мне 45 лет»
«Мои изменения за 4 года. Мне 42. Следил за калориями. Ходил по 10 тысяч шагов в день»
Да-да, ходьба бицухи раскачивает только так))) Молодец мужчина, но как-то 4 силовых в неделю из рассказа потерял 😅
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«В 45 и 47 лет. Я чувствую себя другим человеком. Теперь у меня так много энергии»
- 47? Покажи мне свой фонтан молодости! Вот это прогресс! © astrotalk / Reddit
«В 7 лет, в 13 лет и в 52 года»
«В 35 и в 40 лет. Сейчас я могу легко пробежать 15 км»
«Я в 31 и в 40. Почти 10 лет упорной работы. Оно того стоит»
- Что за магия такая? © Azaroth_Alexander / Reddit
«В 14, в 28 и в 40 лет»
«В 14 лет и в 40. Свела потребление сахара к минимуму»
- Ты стареешь задом наперед! В 14 лет выглядишь старше, чем в 40. © Chrisppity / Reddit
«В 14 и в 40»
«В 20 лет и в 44 года. Молодость поддерживают трое моих детей»
«В 29 и 40 лет. Мои брови выпали из-за чрезмерного выщипывания, поэтому сейчас они нарисованы»
- Твои брови в 40 — огонь! © MamToBee / Reddit
«В 19 лет и в 44. Вот что значит уйти из токсичных отношений»
«В 50 и 55. До сих пор наслаждаюсь походами»
«Я в 30 лет и в 41 год после того, как надо мной поколдовали»
«В 43 года и в 45 лет. Я много работал над собой»
«Мы с мамой в 16 лет и в 39. А спустя 4 года превратились в новые версии себя»
Девушку не узнать, а была симпатичная..Второе фото неудачное.
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«Я в 15 лет и в 40. Поход к дерматологу — лучшее вложение капитала, которое я когда-либо делала»
«В 30, 50 и 60 лет. Как быстро летят годы»
«В 6 лет и в 60 лет»
О чем думал фотограф, делая левое фото? Полная профнепригодность..
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«В 31 и 41 год. Теперь ставлю себя в приоритет»
- Фото поразило меня, как гром среди ясного неба. Какие 41? © Msink / Reddit
«6 лет назад и сейчас. Чувствую себя в 50 лет лучше, чем когда-либо»
«В 39 и 48 лет. Это был трудный путь, но я достиг цели»
«В 13 и в 50. Я бы сказала, что старею красиво»
Больше примеров смены образов ждут вас в других наших статьях:
Фото на превью kywildchild05 / Reddit
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