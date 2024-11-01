20+ фото, которые докажут, что расцвести можно и в 40, и в 60

Любовь к своей внешности не зависит от цифр в паспорте. Многие из нас сталкиваются с общественными стереотипами, утверждающими, что после 40 красота увядает. На самом деле истинная привлекательность, энергия и уверенность могут проявиться в любой период жизни. Герои нашей подборки доказывают это своим примером.

«Мне 50 лет. Я счастлива как никогда в жизни. Я не ем сладкое, бросила пить кофе и газировку»

Говорят, что 50 — это новые 30. Нужно показывать ваше фото в качестве доказательства! Потрясающе! © Time4Cat_Videos / Reddit

«Спустя 18 месяцев после операции по шунтированию желудка я потеряла более половины своего веса. Сейчас мне 45 лет»

«Мои изменения за 4 года. Мне 42. Следил за калориями. Ходил по 10 тысяч шагов в день»

«В 45 и 47 лет. Я чувствую себя другим человеком. Теперь у меня так много энергии»

47? Покажи мне свой фонтан молодости! Вот это прогресс! © astrotalk / Reddit

«В 7 лет, в 13 лет и в 52 года»

«В 35 и в 40 лет. Сейчас я могу легко пробежать 15 км»

«Я в 31 и в 40. Почти 10 лет упорной работы. Оно того стоит»

«В 14, в 28 и в 40 лет»

«В 14 лет и в 40. Свела потребление сахара к минимуму»

Ты стареешь задом наперед! В 14 лет выглядишь старше, чем в 40. © Chrisppity / Reddit

«В 14 и в 40»

«В 20 лет и в 44 года. Молодость поддерживают трое моих детей»

«В 29 и 40 лет. Мои брови выпали из-за чрезмерного выщипывания, поэтому сейчас они нарисованы»

«В 19 лет и в 44. Вот что значит уйти из токсичных отношений»

«В 50 и 55. До сих пор наслаждаюсь походами»

«Я в 30 лет и в 41 год после того, как надо мной поколдовали»

«В 43 года и в 45 лет. Я много работал над собой»

«Мы с мамой в 16 лет и в 39. А спустя 4 года превратились в новые версии себя»

«Я в 15 лет и в 40. Поход к дерматологу — лучшее вложение капитала, которое я когда-либо делала»

«В 30, 50 и 60 лет. Как быстро летят годы»

«В 6 лет и в 60 лет»

«В 31 и 41 год. Теперь ставлю себя в приоритет»

Фото поразило меня, как гром среди ясного неба. Какие 41? © Msink / Reddit



«6 лет назад и сейчас. Чувствую себя в 50 лет лучше, чем когда-либо»

«В 39 и 48 лет. Это был трудный путь, но я достиг цели»