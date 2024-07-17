20+ человек, которые думали, что их уже никто не удивит. Но фатально ошиблись

Некоторые люди как выкинут что-нибудь, и ты сразу понимаешь: искать логику и здравый смысл в их поступке бесполезно, лучше посмеяться и рассказать об этом другим. Например, когда собеседник утверждает, что женщина, которая работает и пользуется услугами клининга, деградирует.