20+ человек, которые думали, что их уже никто не удивит. Но фатально ошиблись
Истории
1 час назад
Некоторые люди как выкинут что-нибудь, и ты сразу понимаешь: искать логику и здравый смысл в их поступке бесполезно, лучше посмеяться и рассказать об этом другим. Например, когда собеседник утверждает, что женщина, которая работает и пользуется услугами клининга, деградирует.
- Уговариваю мужа пойти в торговый центр, а он ломается. Потом вдруг говорит: «Ладно, но давай зайдем в тот классный магазин одежды с розовыми стенами». Я аж завизжала от радости: «Тебе он тоже нравится? Это ж мой любимый бутик!» А муж хитро улыбается: «Про одежду ничего не знаю. Зато там самые классные диванчики для отдыха. Будешь одежду примерять, а я полежу, футбол посмотрю». © Не все поймут / VK
- У меня бесцеремонные родственники. Помню, мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми без предупреждения в гости приехала. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? И тут жена выдает, мол, у нас ремонт и вы как раз поможете мебель таскать, обои клеить, красить потолки: дополнительные руки не помешают. Сестра заволновалась и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель какой-нибудь. Ремонт вреден для детей». Эх, где моя жена была в моем детстве... © Палата № 6 / VK
- Работаю кассиром в большом супермаркете. Сегодня через мою кассу проходил молодой человек. Он был закутан в одеяло, с каской на голове, в руках у него рулон туалетной бумаги. За ним шли ребята (я так поняла, его друзья), снимали все это на видео и смеялись. Люблю нашу молодежь. © Подслушано / Ideer
- Ем клубнику вместе с листьями, от яблока оставляю только черешок. Я и не догадывался, что это странно, пока не поступил в колледж и не увидел ужас в глазах людей. © Fratboy_Slim / Reddit
- Когда я ем суп, я запиваю его водой. Лет до 20 и не задумывалась, что это может показаться кому-то странным. Поэтому делаю так только дома, а на людях запиваю лишь вторые блюда, чтобы окружающие не задавали лишних вопросов. © nasebau / Pikabu
- Недавно я услышала от знакомой, что если женщина предпочитает работать, а для уборки по дому и для готовки заказывает специальный сервис, то она деградирует. © evgeshka*** / Pikabu
- Стоял в супермаркете на кассе, впереди меня женщина пробивала свои покупки. Последним был кабачок, откушенный с одной стороны: там были видны следы зубов! Кассир спрашивает: «Вы откусили кабачок?» Женщина (с очень серьезным выражением лица): «Нет». Кассир: «Но... вы точно хотите его купить?» Она: «Ну да! Просто положите его в пакет». Я все еще иногда думаю о том, зачем ей понадобился кабачок, который кто-то надкусил. ©__is_butter_a_carb__ / Reddit
- Общаюсь с мужчиной несколько месяцев. Все это время он меня как только ни называл: «моя прекрасная леди», «солнце» и прочее. Так романтично! А сегодня я вдруг узнаю, что он просто не знает, как меня зовут. Как? Как можно не запомнить мое имя? Отмазался, что тихо представилась при знакомстве... © Подслушано / Ideer
- Продавала недавно старенький увлажнитель воздуха за 300 рублей. Звонит девушка и начинает плакать в трубку, мол, увлажнитель нужен ее больной матери, сбавьте-ка цену! Ладно, говорю, забирайте даром. Та крикнула: «Ура!» — и стала диктовать адрес. Я деликатно спрашиваю, для чего адрес. «Ну как же, — вещает она радостно, — вам же надо знать, куда его отвезти!» Когда я сказала, чтобы она сама приехала и забрала его, она бросила трубку... Не прокатило. © Argrnto / Pikabu
- Сидим вместе с моим мужчиной на правильном питании уже несколько месяцев. Сегодня от его одежды разило шаурмой, которую делают у нас недалеко от дома. Обидно, что даже высказать ему не могу, потому что узнаю этот любимый запах из тысячи, так как сама там ежедневно подкрепляюсь. © Палата № 6 / VK
- Иду по улице, на обочине мужичок продает садовую клубнику. Говорит мне: «Покупай ягоду!» Я, проходя мимо: «Спасибо, своя есть!» Мужичок мне вслед негромко: «А может, я твою и продаю...» © Argrnto / Pikabu
- У мужа был юбилей, 30 лет. Я хотела подарить ему что-то незабываемое и заказала прокат огромного батута. Вы бы видели, как орава 30-летних мужиков целый день радостно скакала по этому батуту! А к вечеру муж хвастался, что они с Ромкой (его директор, 37 лет) единственные, кто научился делать сальто со стенки батута. © Твоя бывшая вернулась / Telegram
- Подыскивала квартиру для съема и нашла одну довольно удобную недалеко от работы. Хозяйка мне не понравилась, но я все равно подписала договор и внесла залог. А потом совершенно случайно нашла другую квартиру — просто идеальную! Но как расторгнуть договор и не потерять залог? В общем, я позвонила хозяйке и попросила отсрочку на вторую часть суммы: я была уверена, что она будет не в восторге. Ее тон мгновенно стал холодным, и она ответила, что ждать не будет, предпочитает вернуть мне залог. А мне только это и надо было! В итоге я успешно поселилась в квартире своей мечты. © TheJulie / Reddit
- В детстве я как-то обедал у друзей. Сидим за столом вместе с родителями. Звонит домашний телефон. И вдруг вокруг меня все падают на пол, включая маму и папу! Я был единственным, кто остался сидеть. И тут папа сообщает мне, что теперь я должен ответить на звонок. «Это вас», — я протягиваю трубку отцу. Все смеялись. Когда телефон зазвонил в следующий раз, я оказался на полу быстрее всех. Мне понравилось то, как в этой семье развлекаются. © itastecolours / Reddit
- Сдавала я как-то экзамен в университете. Выучила идеально и так все отлично рассказала! Преподавательница посмотрела на меня оценивающе и заявила: «Хорошо. Четыре». Я, недоуменно и с обидой: «Да как так-то, четыре?!» А она покрутила головой, сняла очки и выдала: «Так же нельзя! Вы будущий учитель, а пришли на экзамен в короткой юбке». © Палата № 6 / VK
- Я абсолютно счастливая 33-летняя женщина, которая давно мечтала заполучить ус тигра. Я не знаю, зачем он мне, но очень хотелось. Писала в зоопарк, меня деликатно отшили. В итоге нашелся человек, который там работает, и смог мне достать аж два. Ни один тигр не пострадал, усы выпали сами. © JupiterianCat / Pikabu
- Брат как-то поехал на юг кататься по горам на велосипеде, обратно решил на самолете. Так как в багаж все вещи не уместились, он надел на себя 3 футболки и прочее барахло. Венцом всему был велосипедный шлем. Многие пассажиры его спрашивали, зачем ему шлем, на что он с серьезным лицом отвечал: «А вам что, не выдали?!» © Подслушано / Ideer
- Родители моего бывшего, когда садились есть, ставили на стол тарелку для собаки. Собака сидела в кресле и ела вместе с людьми! © WildRonin24 / Reddit
- Выгуливала собаку, она на поводке, в наморднике. Подлетает чей-то ребенок и давай ее хватать, пытаться залезть на нее. Начинаю отгонять его, и тут подбегают родители и заводят песню: «Ой, пусть ребеночек поиграет с собачкой! Вам жалко, что ли?!» Да с такой претензией, что я аж офигела. Пришла в себя и нагло говорю им: «А вот мне ваш муж понравился, так что я вам на полчасика дам собачку поиграть, а вы мне на полчасика мужа дадите. А то он хорошенький такой!» Как жена орала — сначала на меня, потом на него, аж бабки из соседнего дома стали в окна выглядывать. Ну а я под шумок свалила. © Не все поймут / VK
- Работаю в службе доставки роллов. Когда случаются задержки, клиентам говорят, что у машины спустило колесо. И вот очередной звонок: мол, что так долго?! Администратор стандартно отвечает, что колесо спустило. Клиент: «Я у вас второй раз уже заказываю и всегда у вас одна причина — проколотое колесо. Придумайте что-нибудь новенькое!» А та как выдаст: «Ну у машины же 4 колеса, в тот раз другое спускало». © Elidenale / Pikabu
- Работал когда-то в техподдержке интернет-провайдера. Приезжаю к клиентам, а у них дома вместо обычного домашнего питомца живет... коза! Пока я работал, она жевала мои штаны. © simplecocktails / Reddit
Комментарии
Уведомления
С чего aвтop Элeна взяла, что люди из ее подборки решили, что их никто уже не удивит? Откуда это следует?
-
-
Ответить
Похожее
14 двойных стандартов, от которых нам давно пора избавиться, чтобы не портить жизнь себе и другим
Культура
8 месяцев назад
26 курьезных снимков, на которые тянет посмотреть еще и еще. И так раз пять
Народное творчество
2 года назад
14 работ талантливого визажиста, которая знает, как из любой женщины сделать королеву
Художники
2 года назад
16 работ российского визажиста, который возвращает женщинам молодость и красоту
Дизайн
2 года назад
16 знаменитостей, которые таких детей родили — ну просто снос головы
Культура
1 год назад
20+ доказательств того, что экзистенциальный кризис настигает котиков где только не лень
Как 17 мультгероев выглядели бы в образе реальных людей. И от увиденного то в жар, то в дрожь бросает
Культура
7 месяцев назад
11 российских звезд, которые резко помолодели. Теперь фанаты узнают их с трудом
Культура
2 года назад
20+ хозяев, которые закатывают глаза и говорят: «Ты же лопнешь, пушистый вымогатель»
11 звезд, чьи лица существенно меняются каждый раз, когда они худеют или поправляются
Культура
2 года назад
10 примеров того, как то, что несколько лет назад мы считали престижным, может оказаться смешным сейчас
Ностальгия
2 года назад