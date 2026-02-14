Долгие годы гадала, почему в школе мне не дарили валентинки. Правда всплыла лишь на 20-летии выпуска
Когда я пошла в первый класс, в нашей стране только-только начинали праздновать День святого Валентина. В начальной школе учительница всегда ставила ящик для валентинок, куда бросали заветные сердечки на условиях полной анонимности. Я получала как минимум 3 штуки, а в третьем классе, когда ящик был на всю параллель, мне досталось аж 10 открыточек. Но как только я перешла в другую школу, перестала получать их совсем. Ни одной за все 7 лет.
Первый же День святого Валентина в новой школе оказался для меня настоящим разочарованием — я, привыкшая получать больше одной валентинки, не удостоилась ни одной. Самое ужасное было в том, что буквально все в моем классе, даже самые непопулярные девочки, получили из ящика красное сердечко. Все, кроме меня.
Хотя мне было всего 11 лет, я очень огорчилась и решила сделать все, чтобы на следующий год получить как минимум пять. Я начала участвовать во всех конкурсах, на уроке первая тянула руку, записалась в школьный театральный кружок — в общем, старалась изо всех сил, чтобы меня заметили. И вот, пятый класс, очередное 14 февраля, я, в предвкушении потока валентинок, прихожу в школу. И... вновь не получаю ни одной. Я мужественно вытерпела все уроки, сдерживая слезы, а потом побежала домой и, рыдая, вывалила все маме. Она меня обняла и сказала, что я у нее самая умная и красивая и впереди меня ждет еще миллион признаний. Но мне не нужен был миллион потом, мне нужно было хотя бы одно и сейчас.
К следующему году я сделала все, чтобы стать самой популярной девочкой не только в классе, но и во всей параллели. Я дружила буквально со всеми, помогала с домашними заданиями, участвовала во всех школьных мероприятиях, играла главные роли во всех спектаклях и была уверена, что теперь-то уж точно меня завалит желанными сердечками. Но из ящика, предназначенного для седьмых классов, мне не досталось ни одного. Снова. Я, конечно, сделала вид, что мне глубоко параллельно на все эти глупости, но в душе бушевала обида вперемешку с негодованием. Я смотрела на других девочек, которые показывали друг другу свои сердечки, и едва сдерживала слезы.
Так прошли все годы учебы — несмотря на свою популярность и сплошные пятерки, валентинки мне не доставались. К девятому классу я смирилась, но внутри меня росли буйным цветом комплексы — я думала, что если меня не удостаивали валентинками, то я недостаточно хороша. И от этой мысли было невозможно избавиться. Плюс, когда все девочки уже начали встречаться с мальчиками из нашего или параллельных классов, мне никто внимания не уделял. Да, у меня со всеми были прекрасные отношения, но ребята ко мне не подходили. Особенно было обидно, что на меня не обращал внимания мальчик из «Б» класса Макс, который мне очень нравился и которому я сама отправляла валентинки.
Я поступила в университет и уже на первом курсе за мной стали ухаживать пара одногруппников. Я не воспринимала их внимание всерьез — мне было сложно поверить, что я могу кому-то нравиться в романтическом ключе: сказывалось невнимание, к которому я привыкла в школе. В зеркале я видела объективно симпатичную девушку, но это не прибавляло мне уверенности в себе. А потом произошло то, что изменило мое отношение к себе будто по щелчку.
Я шла по улице, погруженная в свои мысли, и вдруг услышала чей-то голос: «Дочка, возьми букетик». Я обернулась и увидела бабулю, которая торговала цветами. Я сказала, что у меня нет с собой денег, а она в ответ: «Деньги не нужны, просто возьми и помни, что что бы ни случилось, у тебя всегда есть ты. И это самое главное». Я пыталась отнекиваться, но она настояла.
И эта фраза вдруг придала мне уверенности в себе и я наконец-то приняла внимание одного из ухажеров, за которого год спустя вышла замуж. Теперь школьная ситуация вызывала во мне лишь любопытство и мне хотелось узнать, почему я так была обделена вниманием — ведь валентинки получали даже самые непопулярные одноклассники.
Со времени окончания школы прошло 20 лет. Мы с одноклассниками собрались в одной школе, все было очень весело и дружелюбно. В середине мероприятия ко мне подошла баба Маня, которая работала у нас уборщицей. Она с хитринкой посмотрела на меня и спросила: «Ты Ленка Захарова?» Я ответила утвердительно, баба Маня кивнула, развернулась и ушла, но через пару минут вернулась с пакетом, в котором лежали красные сердечки и маленькие открытки, протянула его мне и выдала: «Вот, держи, это твои сокровища». Я в недоумении посмотрела на нее, а она говорит: «Я каждый год вытаскивала твои валентинки, ты девка умная, тебе надо было об учебе думать, а не о кавалерах. Я не только твои забирала, так что ты, Ленка, уж не таи на меня зла».
Я посмотрела на нее пару секунд и мне вдруг стало так смешно, что я рассмеялась в голос. Несмотря на то, что уже давно это отпустила, я почувствовала огромное облегчение. На бабу Маню, конечно, я злиться не стала — она хотела мне помочь, пусть даже и таким странным образом.
Пока я смеялась, на меня все посматривал какой-то мужчина, которого я сразу не узнала. Пригляделась — а это тот самый Макс, моя детская любовь. Он подошел ко мне и спросил: «Лена?» Я кивнула. Макс с секунду пристально смотрел на меня, а потом выдал такое, от чего я чуть было не поперхнулась: «А знаешь, я ведь тебе с 6 класса каждый год валентинки, отправлял, а ты ни разу так и не ответила. Видимо, ты думала, что слишком хороша для меня, да?»
Я рассмеялась еще громче, а потом, когда успокоилась, рассказала, ему, в чем там было дело. И тут мы уже заржали оба. Возможно, не будь баба Маня столь строга к нам, мы бы уже поженились и завели детей, и тогда бы я не встретила своего мужа, которого обожаю. Так что все к лучшему, я считаю.
Сейчас у меня растет дочь и я ей объясняю то, чему научилась сама: наша ценность не зависит от количества валентинок, чьего-то одобрения или внимания противоположного пола. Надеюсь, если она попадет в такую же ситуацию, то просто посмеется над ней и пойдет дальше.
