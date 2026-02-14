Долгие годы гадала, почему в школе мне не дарили валентинки. Правда всплыла лишь на 20-летии выпуска

Первый же День святого Валентина в новой школе оказался для меня настоящим разочарованием — я, привыкшая получать больше одной валентинки, не удостоилась ни одной. Самое ужасное было в том, что буквально все в моем классе, даже самые непопулярные девочки, получили из ящика красное сердечко. Все, кроме меня.

Хотя мне было всего 11 лет, я очень огорчилась и решила сделать все, чтобы на следующий год получить как минимум пять. Я начала участвовать во всех конкурсах, на уроке первая тянула руку, записалась в школьный театральный кружок — в общем, старалась изо всех сил, чтобы меня заметили. И вот, пятый класс, очередное 14 февраля, я, в предвкушении потока валентинок, прихожу в школу. И... вновь не получаю ни одной. Я мужественно вытерпела все уроки, сдерживая слезы, а потом побежала домой и, рыдая, вывалила все маме. Она меня обняла и сказала, что я у нее самая умная и красивая и впереди меня ждет еще миллион признаний. Но мне не нужен был миллион потом, мне нужно было хотя бы одно и сейчас.