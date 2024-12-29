16 историй о неожиданных поступках коллег, после которых любишь работу еще больше

Как ни крути, а атмосфера в коллективе все равно сильно влияет на желание работать. Бывают коллеги, от которых бежать хочется подальше. А другие же, напротив, настолько классные, что идешь на работу, как на праздник, хоть они и тоже порою выкидывают сюрпризы. Именно о про вторых будет наша подборка историй.

Утро, начальник зовет всех на совещание. Он большой любитель бесполезных летучек. Сидим, слушаем, а один молодой специалист что-то про себя бормочет. А потом все громче и громче... До меня доносится: «Ох, задолбал, каждый раз одно и то же». Даже начальник замолк, прислушался, а коллега вдруг как выдаст: «Сколько можно. Заткнулся бы ты уже! Вот плюну, уеду в деревню, буду овец держать, коня в лизинг возьму!» После последней фразы начались смешки, даже начальник заржал, но наказывать не стал. Наоборот, количество утренних совещаний сократилось в два раза! © Не все поймут / VK

Недавно был день рождения. По воле судьбы работаю в крупной компании. Начальник мне как родной отец. И он устроил сюрприз! Я прихожу на работу. Коллектив с большим букетом цветов меня встречает на пороге. После этого начальник берет меня за руку и сажает в машину. Повез в город. Катались весь день, а вечером, когда начало темнеть, мы поехали в горы, поднялись почти на вершину горы и смотрели на ночной город! Он угадал мою мечту. Так ему благодарна. © Подслушано / Ideer

У нас работает парниша, который приходит в офис в джинсах и футболке, а переодевается по дресс-коду уже в стенах здания. Он полшкафа занял своей парадной одеждой. Решила подшутить. Пришла в офис ночью и поменяла его одежду на гавайские рубашки, клетчатые штаны и прочую яркую одежду, которую нашла на барахолке. И вот с утра он приходит на работу не в настроении, открывает шкаф и просто глядит на все это великолепие секунд 10-15. Потом поржал и надел самое скромное, что там было. Я лишь в конце смены призналась, что это я сделала. © JedLeland / Reddit

Мой коллега принес на работу ягненка.

Как-то в свой день рождения я была в другом городе в новом коллективе. Мы были мало знакомы, и я не стала говорить про праздник, а просто пошла погулять по городу. Когда я вернулась в гостиницу, меня начали поздравлять прямо на входе. Удивленная я зашла в номер, где жила с коллегами. Был накрыт стол, и меня ждал маленький подарок. Оказывается, утром пришла телеграмма от родителей (это было время, когда не было сотовых телефонов), ее прочитали все, а соседки решили устроить мне сюрприз. © Подслушано / Ideer

Лишь единожды я получил подарок от коллеги. Мы устраивали «Тайного Санту», и мне подарили банный набор с ароматом клубники. Его выбирала девушка моего сослуживца. Мне это прямо зашло. © Bento_Fox / Reddit

Впервые в жизни увидела, как плачет мужчина, причем не от боли, а от счастья. Это произошло позавчера, прямо в моем офисе, коллега сильно заплакал, а потом радостно закричал на все здание: «Я отец! Я стал отцом! Вы себе можете такое представить?! Я — папа! Папа!» На радостях все бросил и уехал куда-то, наверное, в роддом. В такие моменты понимаешь, что нужно жить ради вот такого настоящего, чистого, искреннего счастья. © Не все поймут / VK

Прихожу как-то раз на работу. А на всех компьютерах кто-то поменял фон рабочего стола на мою школьную фотографию, где я еще подросток. Не знаю кто это был. Хотя есть догадки. © Unknown author / Reddit

Прохожу стажировку. Мой босс узнал от другого коллеги, что я люблю слушать музыку, но у меня нет наушников. И принес их!

Мой начальник отнесся ко мне по-человечески. Когда мне поставили страшный диагноз, он сказал: «Тебе нужно позаботиться о себе, а мы подумаем обо всем остальном». Даже обновил кадровую политику в отношении меня. А еще теперь мне стараются не давать заданий со строгим сроком исполнения. © jeffbarge / Reddit

Недавно на работе начальница подвела итоги прошлого года. Она постоянно что-то придумывает и в этот раз каждому выдавала сладкие подарки и грамоты, в которых указано главное достижение работника. У коллег были такие: «отработал больше всех часов», «ни разу не опоздал», «поднялся по карьерной лестнице» и все в таком духе. У меня же — «кидает самые смешные мемы в чат». Вот не знаю, радоваться своему чувству юмору или чувствовать себя бесполезным? © Не все поймут / VK

Начальница позвонила и сказала, что у нее есть для нас сюрприз и вечером будет чаепитие, отпразднуем. Мы весь день как на крыльях, радуемся, ждем чего-то этакого, раз такая секретность, гадаем наперебой. Может, заказ большой, может, выход на новый рынок, значит, будет много работы, а это значит, что будет много денег... Приезжает и объявляет: «Я купила дачу». © Подслушано / Ideer

Кто-то однажды сказал: «Выбери работу по любви и тебе не придется ни дня работать в своей жизни». А я считаю так: «Полюби своих коллег и тебе не придется ни дня работать в своей жизни». Вот, что делает меня счастливым. Надпись: «Счастливой пятницы, делала печеньки, думая о тебе»

У меня на работе не принято устраивать корпоративы. Так сложилось задолго до моего прихода. При этом, мы постоянно что-то чудим. Например, когда в прошлом году сдавали годовой отчет, по офису чуть ли не молнии летали. Друг на друге не срывались, но периодически слышали чье-нибудь гневное шипение. А на утро увидели у каждого на столе по большому куску пузырчатой пленки с запиской: «Не ругайтесь, хлопайте пупырки». 1 декабря, даже если оно выпадает на выходной день, мы собираемся и вместе украшаем офис. Каждый Новый год покупаем друг другу подарки. Не очень дорогие, но всегда нужные. Именно то, что хотел конкретный человек. А в последний рабочий день, приходит начальник с большим мешком Деда Мороза и вручает эти подарки. Обожаю свой коллектив. © Карамель / VK

У одного из моих коллег целая куча семейных фотографий в кабинете: на столе, на стенах. Я решила подшутить, и потихоньку подменяла их фото на свои. Старалась найти похожие снимки, а иногда вообще ездила в места на фото, чтобы сделать такие же. Я почти закончила свою маленькую шалость, но другой коллега вдруг спросил его, почему в кабинете столько моих фотографий. © littleredhoodlum / Reddit

В глазах коллег я — успешная молодая женщина, у которой есть прекрасный сын и любящий муж. Но вот как-то раз привела сына на работу, а он начал знакомство с моими коллегами фразой: «А почему у меня два папы?» Я в шоке. Сынуля снова повторяет этот вопрос, а я не знаю, что ответить. Потом оказалось, что он имеет в виду моего мужа и своего крестного отца. © Не все поймут / VK

© Nichio_ / Reddit Nati Ja 18 часов назад Что это за работа такая, где можно заниматься чем хочешь: хочешь- меняешь дресс-кодную одежду наа базарное барахло, хочешь- меняешь дорогие кому-то фотографии наа свою физиономию. И главное, авторы этих идей с гордостью транслируют это всему свету. - - Ответить

У моего начальника в кабинете стоит аквариум в форме лампочки, и там плавает креветка.

Я очень люблю вкусно поесть. Зарплату порой жду только ради того, чтобы позволить себе что-то вкусненькое. Коллеги и муж ржут надо мной, мол ненасытная. В понедельник приходит СМС о зачислении зарплаты, так я радостно как крикну: «Ура, зарплата, сегодня буду есть!» Директор аж из кабинета вышел и посмотрел, кто крикнул. Так теперь он по утрам приносит печенье, кексы всякие, чтобы сотрудники перед рабочим днем позавтракали. © Рабочие истории / VK

Было очень жесткое совещание с боссом, потому что мы накосячили. Он не кричал, но люлей всыпал. Выхожу я из кабинета и чувствую: что-то в глаз попало. Понимаю, что линза сместилась. Со слезами на глазах бегу в туалет. Не могу никак достать, одним глазом плачу, психую. Это заметили мои коллеги и, не поняв, в чем дело, начали спрашивать, все ли со мной хорошо. Я такая, мол, да, все в порядке, а сама рыдаю. Через несколько минут стук в дверь туалета, а оттуда голос начальника: «Аня, что случилось? Аня, простите, если я вас обидел. Я же не имел это в виду, это просто совещание. И я же не кричал и не переходил на оскорбления. Аня, давайте поговорим. Вам нужна помощь?» Коллеги подумали, что я разревелась из-за совещания, и побежали к боссу. Я всем потом объяснила, но смешно до сих пор. Хотя классно, что руководитель у нас такой человечный. © Не все поймут / VK

Есть у меня один прикол на работе: каждый раз, когда я еду в машине с коллегой, и звонит кто-то другой из коллектива, я говорю: «Хорошо, я тоже тебя люблю!» Я произношу эти слова после того, как на том конце кладут трубку. © Slamboni12 / Reddit