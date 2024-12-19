Интересные традиции про уборку по пятницам. Что ж директор-то сам этой традиции не следовал-то. Правильно девушка-маркетолог отказаласьв этом участвовать
16 историй о руководителях, чьи приколы теперь вряд ли забудут
Как же иногда хочется, чтобы начальник был понимающим, помогал и денег побольше платил. Но чаще всего приходится работать с человеком, у которых своих тараканов в голове хватает. И вытворяет он такое, от чего можно и посмеяться и всплакнуть одновременно.
- Работала в частной компании. И у них была традиция: по пятницам они самостоятельно убираются в офисе. Мне надлежало мыть не только свой кабинет, но и кабинет директора и холл. Через пару недель я отказалась мыть холл. А потом к нам пришла девица-маркетолог, которая, услышав про уборку, принесла директору расчет стоимости своего рабочего времени и примерный расчет стоимости труда других сотрудников и цены на услуги нескольких клининговых компаний.
Это не подействовало, но мыть полы она не стала. Потом руководство придумало ежедневный отчет о проделанной работе. Причем заполнять его надо было в конце рабочего дня, а форма была выложена в общей сетке и зайти туда одновременно даже двоим было нельзя. В общем, ушли мы вдвоем с маркетологом. Больше таких чудных фирм не встречала. © Алина В / Dzen
- В марте почувствовал, что цены поднялись и моей зарплаты стало не хватать. Работаю в компании четвертый год и зарплата не менялась все это время. Звоню директору и говорю примерно следующее: «Здравствуйте. Я у вас уже четвертый год работаю, и те деньги которые я получал в начале и сейчас это разные деньги. Поднимите, пожалуйста, зарплату хотя бы немного». В ответ услышал: «В конце марта будем с руководством бюджет обсуждать, там твое повышение и обсудим». И вуаля, 1 июня мне ее понизили! Теперь вот ищу новую работу. © BuildingLoki31 / Pikabu
- Начальник вдруг решил заняться дисциплиной. Опоздание на минуту — штраф. Довольный стоял и записывал в тетрадку. Позже всех пришла бухгалтер. Как она возмущалась. Вспомнила все. И отчеты по ночам и работу без выходных. А вечером начальник хорошо отдохнул и на утро приполз к обеду. Дружный коллектив его радостно встречал у входа. На этом эксперимент закончился. © Вадим Кушнарёв / Dzen
- Я был сотрудником отеля, и нам разрешалось заказывать еду с кухни, если мы делали это в определенный промежуток времени. Я заказал бургер примерно на пять минут позже указанного срока. Какая это была ошибка. Когда я спустился, чтобы забрать его, шеф-повар спросил, для меня ли это. Когда я сказал «да», он взял бургер, откусил от него кусочек, положил его на тарелку и передал мне. Он сделал это так, что все повара и официанты посмотрели на меня, а некоторые из них захихикали. Один из самых неловких моментов на работе для меня. © Unknown author / Reddit
- Фирма где-то на 60 сотрудников. Посреди своего отпуска приходит сотрудник и сообщает руководству, что у него заканчивается завтра контракт и новый он подписывать не будет — уже нашел новое место работы. Это уже третий человек, который уходит в течение нескольких месяцев. Начальство начало подозревать, что что-то не так и решило найти корень проблемы:
— Вот, ты, Серега, наверняка, не на одно собеседование сходил, да?
— Да, я в 4 местах был и везде меня готовы были взять.
— А вот чем они все тебя мотивировали? Может там какие-то секреты есть?
— Деньгами, везде предлагали зарплату минимум в полтора раза выше, чем у нас.
— Да бог с ним с деньгами, а вот чем они реально работников привлекают? Какую мотивацию работникам предлагают? Наверняка есть какой-то секрет. © Andruss / Pikabu
- Начальнице была ненавистна мысль, что у персонала есть время в смене, чтобы ничего не делать, даже если делать буквально нечего. Однажды, после того как мы потратили 2 часа на уборку полок, она спустилась и сказала, чтобы мы убрали их снова. Хотя мы и протестовали, она сказала, что нам не должны платить за безделье. Делать было нечего, блин! Мне пришлось заново чистить идеально чистые полки. © DungPuncher / Reddit
- Как-то начальница заявила коллективу, какие мы недружные, никуда вместе не ходим, хотя мы встречались вне работы, но без нее. В результате она сама выбрала дорогое и вычурное место с постоплатой и не пришла. © Бешеная Белка / Dzen
- Наш бывший директор любил звонить на мобильный после рабочего дня или в выходные. Мы с коллегой ходили после работы в бассейн. Выныриваем из бассейна, оделись, я смотрю в телефон, а там 16 пропущенных звонков и 2 сообщения. Коллега говорит, мол, ну позвони, мало ли что-то случилось, срочное! Звоню. А шеф мне: «А ты где?» Я: «Вот вынырнула из бассейна, греем машину, едем домой! Что-то надо?» Он: «Нет, я просто так. Как дела?» © Ирина_Lysia / Dzen
Ухъ, аж вспомнила прежнюю работу. После раб.дня, по выходным всегда н_а связи, всегда н_а контроле беспрерывная работа цеха😵💫. Ну ладно не пищевая промышленность, но цех работал ежедневно)). И еще в выходной видишь пропущенный от начальника, перезваниваешь через час\полтора... чтобы наверняка проблема отпала сама собой🙈😁
- Наша начальница ввела правило: на входе сдавать смартфоны охране, чтобы от работы не отвлекали. Потом летала на реактивной метле — чего это мы в корпоративном чате не отвечаем. Когда ей сказали, что телефоны на вахте, она выдала: «Меня это не волнует, вы обязаны на мои сообщения реагировать мгновенно, а как вы это будете делать, меня это не волнует. Вы и телефоны обязаны сдавать, и на мои сообщения отвечать немедленно!» © Voyager / Dzen
- По болезни часто отпрашиваюсь то к врачу, то анализы сдать. Естественно часы вычитают из зарплаты. Собственно, один раз ко мне хозяин фирмы подходит и говорит:
— Мы тебя когда на работе в выходные увидим? Отрабатывать прогулы то надо.
— Нет. Вы часы, которые я «прогуливаю» и так вычитываете? Зачем мне в выходные работать?
— Что значит зачем? Ты вон сколько прогулял, но я не высчитывал ничего. Твой начальник сказал, что у тебя ситуация — деньги нужны.
— А почему же тогда у меня в зарплате недостача?
Оба задумались. © Unknown author / Pikabu
- Моя девушка родила прекрасную девочку в январе. Ее декретный отпуск заканчивался в апреле, и нам предстояло решить, что делать с графиком работы и няней. Я спросил у начальства, можно ли мне работать из дома два дня в неделю. Я был копирайтером. Мне отказали и не предложили никакой другой альтернативы, мотивируя это тем, что если я буду работать дома, это создаст плохой прецедент для остальных сотрудников компании.
Графический дизайнер в нашей команде работал дома полный рабочий день. И если этого было недостаточно, один из сотрудников отдела продаж недавно переехал через всю страну в другой город, и ему разрешили работать удаленно оттуда. А я попросил всего два дня в неделю. Естественно, я уволился. © ArrenPawk / Reddit
- Было негласное правило. Если планировался приезд регионального директора, то весь менеджерский состав задерживался на работе, по умолчанию. Она могла приехать просто перекусить с нашим начальником. Он накрывал стол, а остальные должны были улыбаться и создавать теплую дружескую обстановку. Очень запомнилось, что уважала эта гражданка, к первому блюду свежие горбушки. И если их вдруг не находилось в 21-22:00 вечера, то настроение «ее Величества» очень портилось. © Натали / Dzen
Про корпоративный чат - начальница противная, конечно, но, что это за мессенджер, у которого нет десктопной версии?
- Моя бывшая начальница начинала свой рабочий день часов в 14.00-15.00. И работун на нее нападал в 19.00, когда сотрудникам нужно было домой уходить. И начинались совещания, планерки, консультации. Но она за эту задержку доплачивала, за что ей спасибо, конечно. Продержалась я там 6,5 лет и то только потому, что дивный коллектив был, работа интересная. Мы против нее дружили! © Макарова Ирина / Dzen
- У меня такая же начальница была. Каждый день, после 23.00 начинала раздавать задания и указания на завтра. Она знала, что я живу одна. Так длилось полгода. Пока однажды не снял трубку мой брат. Он в красках объяснил ей, который час, куда ей идти, что там делать и чем занимаются по ночам нормальные женщины. Честно сказать, думала, меня уволят. Но нет. Она даже не заикнулась об этом звонке, но перестала звонить всем подчиненным, не только мне. Проработала я после этого там 12 лет, ушла сама. © Ирина Гри / Dzen
- Мне сказали, что я никогда не получу повышение, над которым очень старался, потому что у меня есть татуировка на видном месте. Меня повысили спустя год, а он здесь больше не работает. © I_Went_Okay / Reddit
- Работал судовым врачом. Капитан меня за что-то невзлюбил и решил продемонстрировать свою власть. Вызвал на мостик и приказал: «Ты, доктор, должен каждый день подходить ко всем членам экипажа и спрашивать, как здоровье, не нужно ли чего». На мое возражение, что когда нужно, ребята сами приходят ко мне, начал орать: «Я капитан! Я тебе приказываю! Ты должен!»
На следующее утро, в 7 часов я уже стучался в дверь капитанской каюты. Наконец, из каюты донеслось какое-то сонное мычание, которое можно было интерпретировать, как разрешение войти. Я и вошел. И поинтересовался, как себя чувствует капитан и не нужно ли ему чего. Он буркнул в подушку, что, мол, нет, не нужно и я закрыл за собой дверь. Когда же я постучался на третий день, из каюты донесся очень недовольный рев. После этого идиотский приказ был отменен. Правда, капитан сам не сказал мне об этом, прислал вестового в каюту. © Мурад Волков / Dzen
А вот еще подборка историй про начальников, которые еще долго будут вспоминать на перерывах всем отделом.
Комментарии
Поработав с владелицей компании, которая начинала работать во второй половине дня, я твердо поняла, что мне такое никуда не уперлось и тратить вечера наа то, чтобы просто сидеть и ждать, не прилетит ли от нее что, мне не нравится, я такие вопросы оговариваю наа берегу. Имо, рабочий день всё - встал и пошел. Если что-то прям такого горящего, можно делать из дома. Как и звонки и все прочее вечером. Муж ржал "Пятница, 21 час. Ты почему не за рабочим ноутом?".
Работала я когда-то в маленькой компании, нa работу меня принимали учредители (двое), они же и руководили, а потом вернулся ещё один парень, который давно нa них работал, но по семейным обстоятельствам выпал нa несколько месяцев. Он меня года нa три старше, но решил во что бы то ни стало показывать свой статус. В один из первых дней ближе к вечеру заявил что-то вроде «вы смотрите, я только часов до восьми смогу вам помогать, если что, потом уеду».
Ни до, ни после я ни разу не нуждалась в его помощи, конкретно свою сферу вопросов я знала и делала существенно лучше него. Форс-мажора не было, до конца срока было ещё дней пять.
Я повернулась к нему и сообщила, что после шести я не работаю. И по выходным не работаю.
С тех пор отношения как-то не сложились 😂😂😂
Вообще – когда "4 дня назад" превращаются у публикации в "3 часа назад", надо менять положительную оценку нa отрицательную. Что я, собственно, только что и проделал.
Пришлось как-то работать с руководителем отдела, очень странный тип. Сам себе выдумывал, кто что про кого подумал, и ходил потом по кабинетам, доверительным тоном это рассказывал. Например, одной даме, любительнице мини, приходил и говорил, что другие сотрудницы недовольны ее внешним видом и просят одеваться скромнее, хотя другим сотрудницам было пофиг. Обстановка в коллективе была - жуть, все друг н.а друга обиженные ходили. Народ увольнялся постоянно. Пока не попала к нам в коллектив бодрая тетка, прямая как танк. И когда ей шеф нашептал каких-то гадостей (от лица других), та встала и поперлась к соседям разбираться, чего их там в ней не устраивает. Так все и вскрылось.