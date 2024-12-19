16 историй о руководителях, чьи приколы теперь вряд ли забудут

Работала я когда-то в маленькой компании, нa работу меня принимали учредители (двое), они же и руководили, а потом вернулся ещё один парень, который давно нa них работал, но по семейным обстоятельствам выпал нa несколько месяцев. Он меня года нa три старше, но решил во что бы то ни стало показывать свой статус. В один из первых дней ближе к вечеру заявил что-то вроде «вы смотрите, я только часов до восьми смогу вам помогать, если что, потом уеду».

Ни до, ни после я ни разу не нуждалась в его помощи, конкретно свою сферу вопросов я знала и делала существенно лучше него. Форс-мажора не было, до конца срока было ещё дней пять.

Я повернулась к нему и сообщила, что после шести я не работаю. И по выходным не работаю.

С тех пор отношения как-то не сложились 😂😂😂