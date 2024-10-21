Носик у Фрунзика - главная его достопримечательность и гордость. Но и артист он был отменный.
Как выглядели легендарные актеры в своих первых и последних ролях
Многие горячо любимые актеры и актрисы уже ушли из жизни, но память о них осталась в сердцах зрителей. Мы решили сравнить, как выглядели всенародные любимцы в своих первых фильмах и в последних ролях на экране.
Фрунзик Мкртчян
Дебютом актера стала крошечная эпизодическая роль в фильме «В поисках адресата» (1956), в котором у его персонажа даже имя было не было указано. А год спустя он появился в фильме «Из-за чести» по пьесе армянского писателя. А вот одним из самых последних фильмов Фрунзика стал «Танго нашего детства» (1984), который был частично основан на воспоминаниях из детства самого актера.
Наталья Тенякова
Актриса, полюбившаяся многим в образе бабы Шуры из фильма «Любовь и голуби», начала свою кинокарьеру весьма успешно. Она появилась вместе с Татьяной Дорониной в фильме «Старшая сестра» (1966) в роли младшей сестры Лиды. Последний раз Наталья Тенякова принимала участие в съемках в 2019 году в историческом фильме-драме «Француз».
Алексей Баталов
Легендарный актёр. Он был очень популярен в советское время. Дамы толпами ходили за ним. Я запомнила его роль в фильме "Москва слезам не верит". Одна из последних, наверное, значимая работа.
Баталов дебютировал в кино в 16 лет, снявшись в эпизодической роли школьника в фильме «Зоя». В 78 лет его последней работой стала картина «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», в которой актер сыграл самого себя.
Вера Алентова
Очень испортила она свое лицо неудачными пластическими операциями. Хотя, это не её вина, а её беда. Но, всё равно, снималась много, в разных ролях. Довольно известная актриса.
Кинодебют актрисы состоялся в 1965 году в фильме «Дни летные», где она сыграла учительницу под своей настоящей фамилией — Быкова. Позднее актриса стала сниматься под фамилией матери. Последней сыгранной на сегодня ролью стала роль богини Иштар в фильме-фэнтези «Ампир V».
Инна Чурикова
Несмотря нa внешнюю непривлекательность, мне очень нравится эта актриса. Такие разные характеры могла воплотить в ролях. От Марфушки, в сказке "Морозко", до остро драматических ролей, таких, как в фильме "Военно- полевой роман", и др. Светлая ей память.
В кино Инна Чурикова появилась совсем юной: в 17 лет в фильме «Тучи над Борском» (1960). А одним из самых дорогих фильмов для актрисы стал предпоследний: в драме «Мятный пряник» (2022) Инна Чурикова сыграла директора детского дома. Эту роль актриса посвятила своей приемной матери, которая в раннем детстве усыновила ее и воспитала.
Олег Табаков
За всю свою актерскую карьеру Табаков снялся более чем в 120 картинах. Первой киноработой 21-летнего студента Школы-студии МХАТ стала роль Саши Комелева в ленте «Тугой узел». Завершил свою кинодеятельность Олег Павлович, когда ему был уже 81 год: в комедии «Кухня. Последняя битва» сыграл отца главного героя.
Любовь Орлова
Символ советской женщины-труженицы и истинной патриотки Советского Союза, беззаветной служительницы идеям коммунистической партии и интернационализма. Такой образ она создавала. Хотя, в жизни была очень далека от этого образа. Но вдохновляла киношными ролями многих женщин. Бесспорно, талантливая.
Любовь Орлова впервые снялась в кино в 32 года: в картине «Петербургская ночь» она исполнила роль Грушеньки. В 72 года актриса сыграла свою последнюю роль в фильме «Скворец и Лира».
Андрей Миронов
Сын известных артистов не посрамил династию. Узнаваемый во всех ролях, он, тем не менее, умел изобразить характерные черты героя. Талант и мастерство - его главные достоинства. Жаль, рано ушёл из жизни.
В 19 лет Андрей Александрович получил свою первую роль: в фильме «А если это любовь?» он сыграл школьника Петра. Последней работой актера стала картина «Следопыт», где 46-летний Миронов изобразил маркиза Санглие.
Юрий Никулин
Невозможно пройти мимо этого гениального артиста. Конечно, в памяти многих, он остался комедийным типажём. Я тоже думаю, что комедия - его конёк. Хотя, он снимался в серьёзных ролях, например, в известной ленте "Чучело". Но его появление, где бы то ни было, вызывает улыбку, и ждёшь от него чего-то смешного. Слава, слава таким комикам нa века.
Артист дебютировал в кино в 36 лет, сыграв пиротехника-неудачника в комедии «Девушка с гитарой». Последним из его проектов стала юмористическая передача «Клуб „Белый попугай“», где в свои 75 лет он продолжал задорно шутить и рассказывать анекдоты.
Евгений Евстигнеев
Первый киноопыт Евстигнеев получил, когда ему был 31 год: в драме «Поединок» он исполнил роль подполковника Петерсона. Последней киноработой знаменитого актера стала роль Ивана Грозного в мини-сериале «Ермак».
Олег Янковский
Такой милый юноша, привлекательной внешности и в пожилом возрасте не потерял своего обаяния. Сильный, глубоко чувствующий артист. Прекрасны все его роли. Мне он особенно запомнился в роли барона Мюнхаузена, и писателя-сказочника.
В 24 года Янковский совершенно случайно впервые снялся в кино: в картине «Щит и меч» он сыграл офицера Генриха Шварцкопфа. В 65 лет его последней работой стала роль митрополита Филиппа в фильме Павла Лунгина «Царь».
Олег Даль
В 21 год Даль получил первую роль: в фильме «Мой младший брат» он сыграл Алика Крамера. Последней его работой в кино стала роль ученого-химика Виктора Свиридова в картине «Незваный друг». На момент съемок актеру было 38 лет.
Вячеслав Тихонов
Бог кино - ему имя. Какое тонкое, аристократическое лицо! Красавец, море обаяния. Даже в роли деревенского тракториста видна какая-то внутренняя интеллигентность. Каждая роль - шедевр киноискусства. Обожаю и преклоняюсь перед его талантом.
В годы учебы во ВГИКе 20-летний Тихонов сыграл Володю Осьмухина в фильме «Молодая гвардия». В последний раз он появился на экране в ленте Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви»: 78-летний актер исполнил роль Бога.
Нонна Мордюкова
В 23 года, будучи студенткой ВГИКа, Нонна Мордюкова дебютировала в фильме «Молодая гвардия» в роли Ульяны Громовой. Картина принесла начинающей актрисе всесоюзную известность. В 74 года она снялась в картине «Мама», которая стала последней в ее кинокарьере.
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Комментарии
Прекрасная статья. Я очень люблю хорошее, добротное кино и знакома с творчеством известных советских артистов. Приятно было вспомнить старые фильмы и актёров, которых, к - сожалению, уже нет. Наверное, это ностальгия по молодости. Спасибо, Таисии К.