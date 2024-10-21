Как выглядели легендарные актеры в своих первых и последних ролях

Многие горячо любимые актеры и актрисы уже ушли из жизни, но память о них осталась в сердцах зрителей. Мы решили сравнить, как выглядели всенародные любимцы в своих первых фильмах и в последних ролях на экране.

Фрунзик Мкртчян

Дебютом актера стала крошечная эпизодическая роль в фильме «В поисках адресата» (1956), в котором у его персонажа даже имя было не было указано. А год спустя он появился в фильме «Из-за чести» по пьесе армянского писателя. А вот одним из самых последних фильмов Фрунзика стал «Танго нашего детства» (1984), который был частично основан на воспоминаниях из детства самого актера.

Наталья Тенякова

Актриса, полюбившаяся многим в образе бабы Шуры из фильма «Любовь и голуби», начала свою кинокарьеру весьма успешно. Она появилась вместе с Татьяной Дорониной в фильме «Старшая сестра» (1966) в роли младшей сестры Лиды. Последний раз Наталья Тенякова принимала участие в съемках в 2019 году в историческом фильме-драме «Француз».

Алексей Баталов

Баталов дебютировал в кино в 16 лет, снявшись в эпизодической роли школьника в фильме «Зоя». В 78 лет его последней работой стала картина «Карнавальная ночь — 2, или 50 лет спустя», в которой актер сыграл самого себя.

Вера Алентова

Кинодебют актрисы состоялся в 1965 году в фильме «Дни летные», где она сыграла учительницу под своей настоящей фамилией — Быкова. Позднее актриса стала сниматься под фамилией матери. Последней сыгранной на сегодня ролью стала роль богини Иштар в фильме-фэнтези «Ампир V».

Инна Чурикова

В кино Инна Чурикова появилась совсем юной: в 17 лет в фильме «Тучи над Борском» (1960). А одним из самых дорогих фильмов для актрисы стал предпоследний: в драме «Мятный пряник» (2022) Инна Чурикова сыграла директора детского дома. Эту роль актриса посвятила своей приемной матери, которая в раннем детстве усыновила ее и воспитала.

Олег Табаков

За всю свою актерскую карьеру Табаков снялся более чем в 120 картинах. Первой киноработой 21-летнего студента Школы-студии МХАТ стала роль Саши Комелева в ленте «Тугой узел». Завершил свою кинодеятельность Олег Павлович, когда ему был уже 81 год: в комедии «Кухня. Последняя битва» сыграл отца главного героя.

Любовь Орлова

Любовь Орлова впервые снялась в кино в 32 года: в картине «Петербургская ночь» она исполнила роль Грушеньки. В 72 года актриса сыграла свою последнюю роль в фильме «Скворец и Лира».

Андрей Миронов

В 19 лет Андрей Александрович получил свою первую роль: в фильме «А если это любовь?» он сыграл школьника Петра. Последней работой актера стала картина «Следопыт», где 46-летний Миронов изобразил маркиза Санглие.

Юрий Никулин

Артист дебютировал в кино в 36 лет, сыграв пиротехника-неудачника в комедии «Девушка с гитарой». Последним из его проектов стала юмористическая передача «Клуб „Белый попугай“», где в свои 75 лет он продолжал задорно шутить и рассказывать анекдоты.

Евгений Евстигнеев

Первый киноопыт Евстигнеев получил, когда ему был 31 год: в драме «Поединок» он исполнил роль подполковника Петерсона. Последней киноработой знаменитого актера стала роль Ивана Грозного в мини-сериале «Ермак».

Олег Янковский

В 24 года Янковский совершенно случайно впервые снялся в кино: в картине «Щит и меч» он сыграл офицера Генриха Шварцкопфа. В 65 лет его последней работой стала роль митрополита Филиппа в фильме Павла Лунгина «Царь».

Олег Даль

В 21 год Даль получил первую роль: в фильме «Мой младший брат» он сыграл Алика Крамера. Последней его работой в кино стала роль ученого-химика Виктора Свиридова в картине «Незваный друг». На момент съемок актеру было 38 лет.

Вячеслав Тихонов

В годы учебы во ВГИКе 20-летний Тихонов сыграл Володю Осьмухина в фильме «Молодая гвардия». В последний раз он появился на экране в ленте Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви»: 78-летний актер исполнил роль Бога.

Нонна Мордюкова

В 23 года, будучи студенткой ВГИКа, Нонна Мордюкова дебютировала в фильме «Молодая гвардия» в роли Ульяны Громовой. Картина принесла начинающей актрисе всесоюзную известность. В 74 года она снялась в картине «Мама», которая стала последней в ее кинокарьере.

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