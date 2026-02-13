17 историй от мастеров маникюра, которым ни секунды скучать не приходится на работе
Работа с клиентами всегда немного похожа на лотерею: никогда не знаешь, чем закончится общение и какое настроение окажется у человека. Особенно это ощущают мастера маникюра, которые проводят по несколько часов один на один со «скучающим» клиентом. Ведь одни искренне восхищаются результатом, будто впервые видят хороший маникюр, а другие тут же стараются найти недочеты в работе. В статье мы собрали некоторые бытовые зарисовки, которые заставят вас улыбнуться и, возможно, по-новому взглянуть на своего мастера.
- Работаю мастером маникюра. Приходила специфичная клиентка и твердила: «Муж просит поменять форму». Странно как-то, ну да ладно. А тут даже пришла с супругом. Заканчиваю работу и чуть со стула не падаю: она ему говорит: «Давай проверим!» И как давай ему с силой чесать спину новыми ногтями. Муж зажмурился от удовольствия, довольно крякнул и выдал: «Вот! Теперь идеально». Вот оно что! Оказывается, я ее столько времени мучила не ради красоты или трендов, а чтобы у мужа чесалка для спины была удобной.
- Начинаю прием в 12:00. Но в 9 утра уже начинаются звонки от женщин старшего поколения: «Здравствуйте! А вы помните, что я к вам на 12 записана?» Говорю, что все прекрасно помню. А мне в ответ: «Ой, я вас разбудила? Что же вы такая соня? Утро уже! Мы вот в 6 утра всю жизнь вставали...» Так ведь еще обижаются, что я с ними болтать с утра не хочу. Последнее время ставлю телефон на беззвучный. Теперь мне высказывают, что я трубку не беру по утрам. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня постоянная клиентка, с которой вообще нет проблем. Лет 5 уже ко мне ходит. Лишних вопросов не задает, не отвлекает. Недавно пришла с какой-то коробкой, протянула мне и говорит: «Вот, это вам!» Открываю и ахаю: там лежит несколько рамочек с коллажами моих работ. И говорит, мол, работает в фотостудии, и пока не было клиентов, решила мне ко дню рождения сделать такое, чтобы я кабинет украсила. Мне аж неловко как-то стало, но было очень приятно.
- Сегодня пришла новая клиентка. Сделала маникюр, укрепила все ногти, достроила углы, вывела параллели, френч — все как положено. В процессе, как обычно, рассказываю, что делаю. Люблю, когда клиент понимает, за что платит. Она мне говорит: «А зачем вы все это рассказываете? Делайте молча». Я спокойно говорю: «Чтобы вы понимали, за что такая сумма». А она в ответ: «А что, это все не входит в маникюр?» Ответила ей: «Ну, как бы нет. Я всегда за честность, поэтому лучше сразу озвучить стоимость, чем потом видеть удивленные глаза». © asnail.kz
- Работаю на дому. В объявлении написала, что можно с подругой приходить, мол, сразу двум процедуры будут. Записалась ко мне новая клиентка. Открываю дверь, а ко мне вваливается женщина с огромным мужиком и начинает разуваться. Спрашиваю, мол, кто это. А она мне говорит: «Я на маникюр, а это мой муж!» Я говорю, что о таком мы не договаривались. А женщина как выдаст: «Так у вас в объявлении написано, что можно с подружкой». Говорю, что муж — не подруга. В итоге мужчина услышал это и быстренько убежал в машину. А женщина решила сыграть на эмоциях и выдала: «Тогда мы вместе пойдем!» — и демонстративно стоит, ждет, что я начну ее упрашивать остаться. Ха! Я открыла дверь и пожелала всего хорошего. © murch3 / Pikabu
- Недавно ко мне пришла новая клиентка, которая жаловалась на плохое качество у прошлого мастера, хотя ногти у неё были в отличном состоянии, и уже тогда это стало для меня звоночком. Она постоянно придиралась к работе: от вроста ногтя до прозрачности геля у кутикулы, хотя я объясняла, что это связано с архитектурой и толщиной слоя, а маникюр в итоге занял 3 часа вместо привычных полутора. По ее запросу я купила лавандовый гель и сделала дизайн с фигурками рыб, заранее предупредив, что тонкие элементы, выходящие за пределы ногтя, могут сломаться. Через два дня она написала претензию из-за сломанного хвостика (при идеальном покрытии). После этого я решила больше ее не принимать. © ulya.pilkina / YouTube
- Иногда приходят клиентки с каким-то загадочным составом сомнительного происхождения на ногтях, который ну никак не хочет отклеиваться. Поэтому приходится гадать, что это такое: безопасно ли с ним работать, как безболезненно снять его. © unicornb*** / Reddit
- Недавно стала работать в одном из торговых центров мастером маникюра. Начали приходить мамы с девочками. Пока маме делают маникюр, девочке тоже приходится приводить ручки «в порядок». В свои 5–6 лет уже счастье в глазах, что такая леди. © Подслушано / Ideer
- Делаю маникюр на лоджии. Оборудовала специально для этого дела. Пришла очередная клиентка, осмотрелась, села в кресло и говорит: «Просторно тут у вас, даже мое массажное кресло поместится. Я бы могла массаж делать по выходным. Не хотите вместе поработать? Курсы уже прошла». Я аж зависла на пару секунд. Сказала, что не интересует такое «заманчивое» предложение. В итоге, когда я закончила свою работу, клиентка мне перед выходом ляпнула: «Ну, вы все равно подумайте, время еще есть», — и ушла. Я лишь молча кивнула.
- Когда я только начинала делать маникюр, у меня была клиентка, которая требовала рассказать обо всех тонкостях моей работы. Записалась на процедуру. В назначенный день она прислала мне сообщение: «Мне кажется, что вы мне не подходите!» Спасибо, блин! Больше не буду тратить столько времени на общение. © hero**hero***2 / Reddit
- Я мастер маникюра. Сегодня ехала в метро и поняла одну вещь — сколько же там материала для работы: несрезанных кутикул и криво покрашенных ногтей. Прямо там хотелось усадить полвагона и по-быстрому навести красоту. © Подслушано / Ideer
- Была у меня клиентка, когда я работала на дому. Приходила она с ночной смены, клала руки на стол и после чашки кофе засыпала молодецким сном. Работать было одно удовольствие. © Ilona Staller / ADME
- Как мастер маникюра, я совершенно не против, если мои клиенты обращаются к другим мастерам. Но меня возмущает, когда они отказываются от моих услуг, потому что это «дорого» и «занимает много времени». А потом в другом месте им с ногтями натворят такого, что они тут же бегут ко мне в надежде, что я все исправлю, причем подешевле. © Random_Pink_Unicorn / Reddit
- Я проработала 6 лет мастером маникюра и поняла, что люди хотят рассказывать о своих проблемах хоть кому-то. Они спрашивают совета, обсуждают своих детей, родителей, мужей. Рассказывают о подругах и коллегах. Иногда совсем не хочется слышать некоторые вещи. © J***Edinoroga / Pikabu
- Работаю мастером маникюра. С детства, если увлечена работой, непроизвольно у меня открывается рот и вытаскивается язык. Как же хорошо, что работаю в маске. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга совмещает заочную учебу и работу мастером маникюра. Далее с ее слов. Заранее предупредила клиентов, что в декабре, перед Новым годом, запись будет очень плотной. Одна клиентка, которая была у меня всего раз, опоздала и начала требовать запись, а после отказа устроила истерику. Затем последовал цирк: смс и звонки с разных номеров «от подруги» и «я в первый раз». Я узнала ее по голосу и сказала об этом: «Наташа, зачем вы так делаете?» На что та заявила: «Я не Наташа, я Глаша», — и попытки «прорваться» прекратились. © napilates / Pikabu
- А я вообще перестала делать маникюр. Знаете почему? Просто устала весь день разговаривать с клиентами и развлекать их. Да, многие из них были уж слишком разговорчивые. Они прямо с порога заводили разговор и задавали вопросы. © vowelparty / Reddit
Но именно из таких моментов и складываются самые забавные истории, которые потом вспоминают со смехом. Ведь если бы все клиенты были одинаковыми и предсказуемыми, работать было бы куда скучнее. Возможно, что и у вас есть занятная история. Предлагаем обсудить в комментариях.
Моя коллега поддерживала связь с соседкой снизу, даже можно сказать подружками были. По выходным соседка работала мастером маникюра, принимала на дому. И вот однажды в субботу коллега вместе с соседкой сидели в её кухне, пили кофе, болтали. И тут вдруг резко соседка говорит:" Уже скоро ко мне должна прийти клиентка, можешь уйти домой на время процедуры? Я не хочу, чтобы она видела твой маникюр, он не очень показательный". После этого коллега (а маникюр у неё всегда аккуратный, ухоженный) ни разу не общалась с этой женщиной.
Я вообще не люблю трепаться с посторонними людьми, поэтому в салоне сижу молча. Благо, мастера меня знают и не пытаются развлекать.