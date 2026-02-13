17 историй от мастеров маникюра, которым ни секунды скучать не приходится на работе

Моя коллега поддерживала связь с соседкой снизу, даже можно сказать подружками были. По выходным соседка работала мастером маникюра, принимала на дому. И вот однажды в субботу коллега вместе с соседкой сидели в её кухне, пили кофе, болтали. И тут вдруг резко соседка говорит:" Уже скоро ко мне должна прийти клиентка, можешь уйти домой на время процедуры? Я не хочу, чтобы она видела твой маникюр, он не очень показательный". После этого коллега (а маникюр у неё всегда аккуратный, ухоженный) ни разу не общалась с этой женщиной.