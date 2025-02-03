15+ женщин, которым поход к мастеру маникюра преподнес сюрприз
Для многих поход на маникюр – привычка, поэтому, отправляясь к своему мастеру, они не ждут чего-то удивительного, ведь они уже знают, как он работает. Но порой неожиданности случаются. Как приятные, так и не очень. Героини нашей статьи как раз рассказали о подобных случаях.
"Сегодня вечером я включила свою лампу, а когда выключила, то была в шоке, как ярко они светятся"
«Попросила французский маникюр. Знатно поржала над тем, что получилось»
«Я хотела короткие, тоненькие французские кончики. Как пришла домой, сразу их подпилила. Больше я в этот салон ни ногой».
«Хотела оранжевый френч, но мой мастер предложила кое-что другое»
«Она что-то рисовала на моих ногтях, потому что хотела попрактиковаться. Мы просидели 2 часа. Обожаю ее».
"Моя подруга – мастер маникюра. Вчера мы решили поэкспериментировать. Клянусь, я с такими ногтями до конца жизни бы ходила"
«Это определенно один из моих самых любимых вариантов маникюра»
«Я думала, мне сделали милый маникюр. А потом увидела это»
Такая длина и форма как клюв проттвопоказаны, для ногтей- трамплинов
«Я всегда делаю просто белый маникюр, но собираюсь на тропический курорт, и мне захотелось разнообразия. Цветы напоминают яйца?»
«Я пошла в салон и попросила „жуткий“ дизайн. Мастер была просто на высоте»
Шел 21 век а гении в комментариях до сих пор считают тату чем-то ужасным🤡
«Впервые сделала маникюр и мучаюсь вопросом, а они не должны, часом, вернуть мне деньги?»
«Попробовала маникюр со стразами. Все время хочется их трогать»
«У меня не мастер маникюра, а дар богов какой-то»
«Мне сделали худший маникюр в моей жизни. Я даже поплакала»
«Моя 5-летняя племяшка лучше бы накрасила ногти»
«Клиентка чуть не заплакала, когда увидела, что получилось»
«Попросила мастера удивить меня и в итоге очень довольна результатом»
«Решила положиться на удачу и пойти к новому мастеру»
«Попросила специалиста нарисовать 2 полоски на безымянных пальцах»
«Не могу, у меня аж челюсть от смеха свело. Она была так довольна своей работой, что я даже не стала возмущаться».
«Я наконец-то перестала грызть ногти и отрастила их, чтобы сделать красивый маникюр»
«Пошла в салон, и теперь ногти выглядят так, как будто их красил малыш. Я просто в ярости. Как мне все это убрать?».
«Сделала маникюр, а когда пришла домой, вдруг обнаружила кучу вмятин. А на ногте большого пальца вообще оказалась трещина»
«Сказала своей мастерице: „Делай что хочешь, лишь бы я удивилась“. Что ж, ей это удалось»
«Хотела сделать маникюр перед днем рождения, а в итоге получила одно расстройство. Вроде и выглядят нормально, но ничего особенного, еще и прокрашены не целиком»
Вот еще несколько наших статей о маникюре, которым можно вдохновиться и бежать со всех ног к своему мастеру:
Комментарии
С таким великолепием ввиде страз и 5 сантиметровых когтей только nA троне восседать и ничего не делать)) это я про ту что чуть не заплакала, видимо от того что представила ,как она будет одеваться с ними)
Идеальный маникюр - это маникюр Кейт Миддлтон для фотосессии в помолвочном кольце Леди Ди. Остальное - ниггерский колхоз.