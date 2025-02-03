15+ женщин, которым поход к мастеру маникюра преподнес сюрприз

1 день назад

1 день назад

Для многих поход на маникюр – привычка, поэтому, отправляясь к своему мастеру, они не ждут чего-то удивительного, ведь они уже знают, как он работает. Но порой неожиданности случаются. Как приятные, так и не очень. Героини нашей статьи как раз рассказали о подобных случаях.

"Сегодня вечером я включила свою лампу, а когда выключила, то была в шоке, как ярко они светятся"

«Попросила французский маникюр. Знатно поржала над тем, что получилось»

«Я хотела короткие, тоненькие французские кончики. Как пришла домой, сразу их подпилила. Больше я в этот салон ни ногой».

«Хотела оранжевый френч, но мой мастер предложила кое-что другое»

«Она что-то рисовала на моих ногтях, потому что хотела попрактиковаться. Мы просидели 2 часа. Обожаю ее».

"Моя подруга – мастер маникюра. Вчера мы решили поэкспериментировать. Клянусь, я с такими ногтями до конца жизни бы ходила"

«Это определенно один из моих самых любимых вариантов маникюра»

«Я думала, мне сделали милый маникюр. А потом увидела это»

«Я всегда делаю просто белый маникюр, но собираюсь на тропический курорт, и мне захотелось разнообразия. Цветы напоминают яйца?»

«Я пошла в салон и попросила „жуткий“ дизайн. Мастер была просто на высоте»

«Впервые сделала маникюр и мучаюсь вопросом, а они не должны, часом, вернуть мне деньги?»

«Попробовала маникюр со стразами. Все время хочется их трогать»

«У меня не мастер маникюра, а дар богов какой-то»

«Мне сделали худший маникюр в моей жизни. Я даже поплакала»

«Моя 5-летняя племяшка лучше бы накрасила ногти»

«Клиентка чуть не заплакала, когда увидела, что получилось»

«Попросила мастера удивить меня и в итоге очень довольна результатом»

«Решила положиться на удачу и пойти к новому мастеру»

«Попросила специалиста нарисовать 2 полоски на безымянных пальцах»

«Не могу, у меня аж челюсть от смеха свело. Она была так довольна своей работой, что я даже не стала возмущаться».

«Я наконец-то перестала грызть ногти и отрастила их, чтобы сделать красивый маникюр»

«Пошла в салон, и теперь ногти выглядят так, как будто их красил малыш. Я просто в ярости. Как мне все это убрать?».

«Сделала маникюр, а когда пришла домой, вдруг обнаружила кучу вмятин. А на ногте большого пальца вообще оказалась трещина»

«Сказала своей мастерице: „Делай что хочешь, лишь бы я удивилась“. Что ж, ей это удалось»