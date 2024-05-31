Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы их снимали в Голливуде

Старые добрые сказки из нашего детства обладают особой ностальгической атмосферой, не сравнимой с фильмами других эпох. Возможно поэтому многие герои из них прочно связаны в нашем воображении с определенными актерами или актрисами. Золушка — это, конечно же, Янина Жеймо, старик Хоттабыч — Николай Волков, а взбалмошная принцесса из «Старой, старой сказки» — Марина Неёлова. Но что если бы все было наоборот? И знакомых всем персонажей сыграли совсем другие актеры. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта «отдали» известные сказочные роли звездам Голливуда.