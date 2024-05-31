Готова смотреть на Кристофа Вальца в любой роли. Особенно Кощея. Да даже в роли черепахи Тортиллы. Вальц божественен
Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы их снимали в Голливуде
Кино
1 час назад
Старые добрые сказки из нашего детства обладают особой ностальгической атмосферой, не сравнимой с фильмами других эпох. Возможно поэтому многие герои из них прочно связаны в нашем воображении с определенными актерами или актрисами. Золушка — это, конечно же, Янина Жеймо, старик Хоттабыч — Николай Волков, а взбалмошная принцесса из «Старой, старой сказки» — Марина Неёлова. Но что если бы все было наоборот? И знакомых всем персонажей сыграли совсем другие актеры. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта «отдали» известные сказочные роли звездам Голливуда.
Черепаха Тортила: Рина Зеленая и Хелен Миррен
Кощей: Олег Табаков и Кристоф Вальц
Золушка: Янина Жеймо и Шейлин Вудли
Старик Хоттабыч: Николай Волков и Ричард Гир
Наряди в такие причиндалы кого угодно - сыграет Хоттабыча одной левой.😁
-
-
Ответить
Принцесса: Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой
Финист: Вячеслав Воскресенский и Чейс Кроуфорд
Анидаг: Лидия Вертинская и Ева Грин
Царь Макар: Леонид Харитонов и Малкольм Макдауэлл
Чудо-Юдо: Георгий Милляр и Аль Пачино
Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко и Джессика Честейн
Иванушка: Олег Даль и Эдди Редмэйн
Марфушка: Инна Чурикова и Дакота Фаннинг
Волк: Михаил Боярский и Райан Гослинг
Еще больше экспериментов с искусственным интеллектом вы можете увидеть здесь:
Комментарии
Уведомления
Похожее
14 историй о людях, чья логика скрипит, словно ржавые шестеренки
Народное творчество
2 месяца назад
20 человек, которым их дом подкинул загадку похлеще, чем старец из телешоу «Форт Боярд»
Народное творчество
8 месяцев назад
20 фиаско онлайн-шопинга, после которых хочется потребовать свои деньги обратно
15+ человек, которым «И так сойдет» впору девизом на семейном гербе прописывать
Народное творчество
1 год назад
Мы сравнили 18 пар снимков звездных родственников, которые доказывают, что гены пальцем не задавишь
1 год назад
25+ пар знаменитостей, реальный рост которых стал для нас сюрпризом
Музыка
2 месяца назад
Мы попросили 10 художников из разных стран нарисовать красивую девушку. Посмотрите, что получилось
Культура
2 года назад
15 родственников, которые в СМС готовы вложить все свое остроумие и сарказм
Народное творчество
4 месяца назад
17 доказательств того, что в партнерских родах эмоций будет побольше, чем в бразильском сериале
Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды
Культура
9 месяцев назад
18+ завсегдатаев барахолок, которых фортуна точно записала в свои любимчики
Народное творчество
7 месяцев назад