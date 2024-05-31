Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы их снимали в Голливуде

Кино
1 час назад

Старые добрые сказки из нашего детства обладают особой ностальгической атмосферой, не сравнимой с фильмами других эпох. Возможно поэтому многие герои из них прочно связаны в нашем воображении с определенными актерами или актрисами. Золушка — это, конечно же, Янина Жеймо, старик Хоттабыч — Николай Волков, а взбалмошная принцесса из «Старой, старой сказки» — Марина Неёлова. Но что если бы все было наоборот? И знакомых всем персонажей сыграли совсем другие актеры. Мы решили пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта «отдали» известные сказочные роли звездам Голливуда.

Черепаха Тортила: Рина Зеленая и Хелен Миррен

Кощей: Олег Табаков и Кристоф Вальц

Золушка: Янина Жеймо и Шейлин Вудли

Старик Хоттабыч: Николай Волков и Ричард Гир

Принцесса: Марина Неёлова и Аня Тейлор-Джой

Финист: Вячеслав Воскресенский и Чейс Кроуфорд

Анидаг: Лидия Вертинская и Ева Грин

Царь Макар: Леонид Харитонов и Малкольм Макдауэлл

Чудо-Юдо: Георгий Милляр и Аль Пачино

Мэри Поппинс: Наталья Андрейченко и Джессика Честейн

Иванушка: Олег Даль и Эдди Редмэйн

Марфушка: Инна Чурикова и Дакота Фаннинг

Волк: Михаил Боярский и Райан Гослинг

Еще больше экспериментов с искусственным интеллектом вы можете увидеть здесь:

Фото на превью Мэри Поппинс, до свидания / Мосфильм, Морозко / Киностудия им. М. Горького

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