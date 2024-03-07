20+ человек, которые из любого безликого предмета могут сделать штучную вещицу

Люди делятся на 2 типа: одни без сожаления избавляются от старых вещей, а другие включают фантазию и пытаются дать им вторую жизнь. Так из маминой юбки может получиться модное платье, из стенки — детская кухня, а джинсы способны превратиться в классную сумочку. В итоге получаются по-настоящему уникальные вещи, существующие на земле в единственном экземпляре.

«Я начала шить 3 недели назад и переделала старую мамину юбку в сногсшибательное платье»

«Я никогда раньше не видела такую табуретку, поэтому мне пришлось ее купить и переделать по своему вкусу. Кошке тоже понравилось»

«Муж попросил починить его наушники. Я нашла в закромах ткань его любимого цвета. Выглядит не идеально, но они стали даже мягче и удобнее»

Да они теперь выглядят круче, чем новые! © Koiato_PoE / Reddit

«Это были обычные белые кроссовки, а потом я взяла и разрисовала их. Как вам?»

Я думаю, Сальвадор Дали гордился бы тобой. Выглядит отлично! © ImagineWorldPeace3 / Reddit

«Я рада, что смогла дать этой мебели новую жизнь»

С помощью красок превратила обычную кофту в произведение искусства

«Купила стул в комиссионке за $ 4,99 и дала ему новую жизнь. Теперь это моя любимая вещица»

«Перешила мамино платье, сделав из него комбинезон»

«Купил красивый, но потрепанный жизнью портфель за $ 30 и немного его подшаманил»

«Переделала куртку друга в плащ для моего хвостатого мальчика»

«К нам обратились с просьбой заменить шпон на старых тумбочках. А потом такие: „Это точно наши?“»

«Собака разбила любимую мамину вазу, которую мой покойный отец подарил ей 30 лет назад. Я приложил все усилия, чтобы ее починить!»

«Я перепробовал кучу способов, использовал все: смолу, суперклей, золотую слюду и акрил. Мама плакала от радости, когда я подарил ей плод своего труда».

«Сделала из водолазки за $ 3 кофту с вырезом»

Старую джинсовую одежду можно превратить в стильные сумки

«Этот венский стул хотели выбросить, но я перехватила. Да, он старше меня, однако теперь помолодел лет на ...дцать»

Из одной юбки получился целый комплект

«Год назад купила машину с уродским салоном. Такое меня не устраивало. Было решено сделать красиво»

«Нашел на обочине 4 стула. Решил обновить их с помощью занавески для душа и черной краски»

Самые обычные вещи в умелых руках могут заиграть новыми красками

«Принесли мне как-то старую сумку и попросили ее перешить. Очень уж она была дорога пожилой клиентке. И вот что получилось»

«Обляпала светлый костюм. Целый год он лежал без дела. Глянула цены на новый — решила старый перекрасить. Покрасила его в технике тай-дай. И вот результат»

«Потратил $ 10 на краску и превратил старую стенку в детскую кухню»