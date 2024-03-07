20+ человек, которые из любого безликого предмета могут сделать штучную вещицу
Люди делятся на 2 типа: одни без сожаления избавляются от старых вещей, а другие включают фантазию и пытаются дать им вторую жизнь. Так из маминой юбки может получиться модное платье, из стенки — детская кухня, а джинсы способны превратиться в классную сумочку. В итоге получаются по-настоящему уникальные вещи, существующие на земле в единственном экземпляре.
«Я начала шить 3 недели назад и переделала старую мамину юбку в сногсшибательное платье»
«Я никогда раньше не видела такую табуретку, поэтому мне пришлось ее купить и переделать по своему вкусу. Кошке тоже понравилось»
«Муж попросил починить его наушники. Я нашла в закромах ткань его любимого цвета. Выглядит не идеально, но они стали даже мягче и удобнее»
По-моему легче было б новые наушники купить. И где её муженёк так их уделал?
- Да они теперь выглядят круче, чем новые! © Koiato_PoE / Reddit
«Это были обычные белые кроссовки, а потом я взяла и разрисовала их. Как вам?»
- Я думаю, Сальвадор Дали гордился бы тобой. Выглядит отлично! © ImagineWorldPeace3 / Reddit
«Я рада, что смогла дать этой мебели новую жизнь»
С помощью красок превратила обычную кофту в произведение искусства
Не очень понимаю. Разный цвет ткани и отзеркаливание. Что тут до и после
«Купила стул в комиссионке за $ 4,99 и дала ему новую жизнь. Теперь это моя любимая вещица»
«Перешила мамино платье, сделав из него комбинезон»
«Купил красивый, но потрепанный жизнью портфель за $ 30 и немного его подшаманил»
«Переделала куртку друга в плащ для моего хвостатого мальчика»
«К нам обратились с просьбой заменить шпон на старых тумбочках. А потом такие: „Это точно наши?“»
«Собака разбила любимую мамину вазу, которую мой покойный отец подарил ей 30 лет назад. Я приложил все усилия, чтобы ее починить!»
Кинцуги — японская техника реставрации посуды, очень интересная и красивая история
«Я перепробовал кучу способов, использовал все: смолу, суперклей, золотую слюду и акрил. Мама плакала от радости, когда я подарил ей плод своего труда».
«Сделала из водолазки за $ 3 кофту с вырезом»
Старую джинсовую одежду можно превратить в стильные сумки
«Этот венский стул хотели выбросить, но я перехватила. Да, он старше меня, однако теперь помолодел лет на ...дцать»
Из одной юбки получился целый комплект
«Год назад купила машину с уродским салоном. Такое меня не устраивало. Было решено сделать красиво»
"Уродский" - это хуже, чем "уродливый", или лучше?
«Нашел на обочине 4 стула. Решил обновить их с помощью занавески для душа и черной краски»
Самые обычные вещи в умелых руках могут заиграть новыми красками
А мне нравится), почувствуй себя содержимым чашки Петри. ЧуднОе
«Принесли мне как-то старую сумку и попросили ее перешить. Очень уж она была дорога пожилой клиентке. И вот что получилось»
«Обляпала светлый костюм. Целый год он лежал без дела. Глянула цены на новый — решила старый перекрасить. Покрасила его в технике тай-дай. И вот результат»
«Потратил $ 10 на краску и превратил старую стенку в детскую кухню»
Иногда кажется, что купить что-то новое взамен старому — это самый простой выход. Но есть немало людей, которые за собственные деньги вместо крутой вещицы или услуги получили сплошное разочарование. Посмотришь на таких и подумаешь: «А, может, лучше самому сделать?»
Комментарии
В такой великий час к ней пришла Фимка Собак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда и вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.
— Ого! — сказала Эллочка сама себе. Это значило: «или я, или она». Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.
Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.
Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд.
Так что ж вы хотите, для американки сойдёт... Даже более чем)