15 человек, которые за собственные деньги получили сплошное разочарование
Вроде бы все просто: покупатель дает деньги, а ему за это — товар или услугу, которую он хочет. Однако в жизни не всегда бывает так. Порою люди платят за что-то конкретное, а получают вообще не то. И это, конечно, обидно.
«Я купил в Таиланде водонепроницаемый чехол для телефона и поплавал с ним»
Купил шаурму с доставкой. Вместо тысячи слов лучше просто ее увидеть
«Просто посмотрите на мою подушку в отеле, ночь в котором стоит $ 120»
Я думаю, он имеет в виду, что она плоская как блин. Я на такой тоже спать не смогла бы.
«Мы купили 12 перепелиных яиц. Открыли коробку, а там такое»
Чтобы продать этот кактус, в него вставили искусственные цветы
А сколько цветов подкрашены или перекормоены стмуляторами. Особенно последнее: полгода,и цветок сдох.
«Купил себе, как я думал, учебник по анатомии. Потратил на него $ 240. А он оказался просто пачкой бумаги»
Когда производитель и обманул, и пожалел краски
«Рисунок отпечатан на всей поверхности».
Когда покупаешь мороженое в хрустящем вафельном рожке, уже предвкушаешь удовольствие, разворачиваешь, а там...
Набор для раскрашивания был на 90 % пуст. А листов бумаги в нем было в 100 раз меньше, чем нужно
«Мои родители купили в пекарне торт. Хотели порадовать свою 4-летнюю внучку (мою племянницу). И вот что было под покрытием из мастики — толстый слой полистирола»
«У нас друг как-то купил себе карликовую свинку. А та выросла в свинью весом 130 кг»
"Был маленький, хорошенький поросеночек. Он рос-рос...и что выросло, то и выросло!" (с)
Из-за поддельных заклепок казалось, что нож надежно закреплен в рукояти
Чтобы фонарик был тяжелее и казался надежнее, внутрь положили бетонный блок
«Пошел есть свой чизкейк и чуть не залил его кетчупом, который мне положили в контейнер вместо клубничного джема»
3 ручки? Давайте посмотрим...
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Это подло, но я не могу не восхищаться изобретательностью дизайнера. © PhantomTissue / Reddit
Некоторые производители настолько хитры, что только диву даешься, до чего может дойти их изобретательность. Утешает лишь то, что другие продавцы любят покупателей как родных и готовы ради них горы свернуть.
а проверить перед этим с какой-то салфеткой не судьба?