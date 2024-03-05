15 человек, которые за собственные деньги получили сплошное разочарование

Вроде бы все просто: покупатель дает деньги, а ему за это — товар или услугу, которую он хочет. Однако в жизни не всегда бывает так. Порою люди платят за что-то конкретное, а получают вообще не то. И это, конечно, обидно.

«Я купил в Таиланде водонепроницаемый чехол для телефона и поплавал с ним»

Купил шаурму с доставкой. Вместо тысячи слов лучше просто ее увидеть

«Просто посмотрите на мою подушку в отеле, ночь в котором стоит $ 120»

«Мы купили 12 перепелиных яиц. Открыли коробку, а там такое»

Чтобы продать этот кактус, в него вставили искусственные цветы

«Купил себе, как я думал, учебник по анатомии. Потратил на него $ 240. А он оказался просто пачкой бумаги»

Когда производитель и обманул, и пожалел краски

«Рисунок отпечатан на всей поверхности».

Когда покупаешь мороженое в хрустящем вафельном рожке, уже предвкушаешь удовольствие, разворачиваешь, а там...

Набор для раскрашивания был на 90 % пуст. А листов бумаги в нем было в 100 раз меньше, чем нужно

«Мои родители купили в пекарне торт. Хотели порадовать свою 4-летнюю внучку (мою племянницу). И вот что было под покрытием из мастики — толстый слой полистирола»

«У нас друг как-то купил себе карликовую свинку. А та выросла в свинью весом 130 кг»

Из-за поддельных заклепок казалось, что нож надежно закреплен в рукояти

Чтобы фонарик был тяжелее и казался надежнее, внутрь положили бетонный блок

«Пошел есть свой чизкейк и чуть не залил его кетчупом, который мне положили в контейнер вместо клубничного джема»

3 ручки? Давайте посмотрим...

Это подло, но я не могу не восхищаться изобретательностью дизайнера. © PhantomTissue / Reddit

Некоторые производители настолько хитры, что только диву даешься, до чего может дойти их изобретательность. Утешает лишь то, что другие продавцы любят покупателей как родных и готовы ради них горы свернуть.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.