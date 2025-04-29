14 людей, которые узнали о близких такое, что голова пошла кругом

Наверное у многих есть какая-то тайна, которую они бережно хранят и никому не рассказывают. И если вдруг она выплывает на свет, то вполне может огорошить окружающих. Так и случилось в рассказах из этой подборки. Некоторые секреты совсем безобидны и даже милы, а вот в других интрига похлеще, чем в мыльных операх.