Повезло, так повезло парню! Богатая невеста, да ещё скрипачка. Если он тоже понимает и любит музыку, это большая удача найти такую девушку.
14 людей, которые узнали о близких такое, что голова пошла кругом
Наверное у многих есть какая-то тайна, которую они бережно хранят и никому не рассказывают. И если вдруг она выплывает на свет, то вполне может огорошить окружающих. Так и случилось в рассказах из этой подборки. Некоторые секреты совсем безобидны и даже милы, а вот в других интрига похлеще, чем в мыльных операх.
- На похоронах моего отца одна из моих теть сидела позади меня и рыдала от всего сердца. Услышал, как она отчетливо сказала сквозь слезы, сидя рядом с мужем: «Я всегда любила тебя». Что это было? Насколько я знал, они никогда не имели ничего общего друг с другом и вообще я ее редко видел. Она была сестрой моей мамы и жила в другом месте. Любопытство одолело и через пару недель я начал задавать вопросы. Оказалось, что у моей тети и моего отца был довольно милый роман в 60-х. Они даже чуть не сбежали вместе. Был большой семейный скандал, который замяли и моя тетя уехала. До всего этого они с мамой были так близки, насколько вообще могут быть близки сестры. © disco54 / Reddit
- Познакомилась с парнем. Обменялись телефонами, в соцсетях не светился. Гуляли, кафе, вечерняя романтика. Поцелуи строго только в щечку, без намеков. Уже через неделю познакомил с друзьями. Все хорошо, но в один момент, когда он заехал за мной, я увидела кольцо на безымянном пальце, а как только отвернулась — кольцо пропало. В тот же вечер решила подробно о нем узнать. Оказалось, он женат и у него недавно родился ребенок. А его друзья говорят: «А что тут такого?» Общение прекратила сразу. © Подслушано / VK
- Была у меня девушка-иностранка, которая плохо говорила на моем языке. Всегда при деньгах, хотя работала всего по 4 часа в день в некой «студии», как она говорила. Обалдел узнав, что она виртуозно играла на скрипке и работала с крупнейшим звукозаписывающим лейблом Японии. Она была их лучшей скрипачкой и, работая по 18-20 часов в неделю, зарабатывала больше чем я, работая целыми днями. © Ghimel / Reddit
- Муж уверен, что ему безумно повезло со мной. Говорит, я у него как ангел: разрешаю ходить в баню, катать шары в бильярде и смотреть футбол с друзьями. А весь секрет прост — его лучший друг, он же коллега — мой надежный информатор. Куда бы муж ни пошел, друг всегда рядом и регулярно шлет мне апдейты. В итоге все счастливы: муж радуется свободе, его друг не скучает, а я сплю спокойно, зная, что все под контролем. И вот уже три года наш «конспиративный отдел» работает без сбоев! © Мамдаринка / VK
- Вчера разговаривала с бабушкой, она мне по секрету рассказала о своей первой любви в 15 лет. Вдруг она начинает смеяться и говорит: «А звали его, как твоего отца». Моя бабушка назвала своего сына в честь своей первой любви. Говорит, что всю жизнь любила своего первого возлюбленного, деда тоже, но это другое. И как слушаешь эту историю, так все трогательно. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было 15, появился у меня парень. Встречаться было особо негде: у него дома братьев как в детсаду, мама в декрете, а у меня бабушка, которая из дома почти не выходит. Я ей намекала, мол, может, прогуляешься? В магазин там, к подружке? А она в ответ: «А ты чего не гуляешь?» Думала, не врубается, чего я добиваюсь. Однажды говорю: «Бабуль, я ушла!» Но в последний момент планы отменились, и я осталась дома. Сижу тихо в комнате. Тут слышу — входная дверь, мужской голос: «А внучка где?» А бабушка такая: «Гуляет». Потом я вышла, и вот так узнала, что у бабушки тоже кавалер есть. Оба ждали, кто из дома первым свалит. © Не все поймут / VK
Ну ты и наивная девушка 😹😹😹, повезло твоему мужу да и другу, нагуляются вдвоём, а тебе такие"Ой, да мы тут вдвоём шарики катаем"! 🤣🤣🤣
- Познакомилась с парнем: красивый, умный, успешный. Однажды он организовал романтический ужин на крыше. Cвечи, устрицы, красота... Но вдруг подул ветер и я вижу, как с него начинает слетать парик, обнажив его лысину. Он сначала не понял, но я жестом показала, мол, поправь. Он покраснел, начал извиняться, видно было, как ему неловко. Тогда я решила поддержать его. Сняла свой парик, открыв немного отросшие волосы после химиотерапии. Пришлось ему рассказать. Он замолчал, а потом заплакал. Обнял меня и сказал: «Моя проблема — ничто по сравнению с тем, что ты пережила». С тех пор мы больше не скрываем свои «секреты». Ведь настоящая любовь — это когда ты можешь быть собой, даже без парика. © Не все поймут / VK
- Только спустя три года совместной жизни муж узнал, что я люблю есть больше всего. Это был мой маленький секрет, ибо я обожаю замораживать сосиски и грызть их, как мороженое. Вот такие извращения. Когда любимый впервые это увидел, то, подняв брови, сказал: «Ничего. Я вот люблю жаренные пельмени. Готовлю их, когда тебя дома нет». Фу, как вообще можно есть жаренные пельмени?! © Не все поймут / VK
- Я всегда в офисе выгляжу безупречно. Коллеги хвалят мой внешний вид, девчонки из офиса удивляются, как я после часовой поездки в транспорте такая свеженькая. Секрет в том, что я приезжаю на работу за 40 минут до начала дня. В спортивках, непричесанная и сонная. Бодрюсь кофе, крашусь, переодеваюсь в сменку, обуваю каблуки, делаю укладку и встречаю коллег вся такая при параде. Нет никакого желания утром приводить себя в порядок дома. Потом в дороге прическа распадется, одежда запачкается. Поэтому приезжаю как бомж, а в процессе из тыквы превращаюсь в человека. Как хорошо, что о моем секрете знает только охранник. © Не все поймут / VK
Вот так сравнение - замороженные сырые сосиски и жареные пельмени! Последние есть вполне естественно, а грызть сырые замороженные сосиски может быть опасно, если они не прошли предварительную варку и последующую заморозку, а были заморожены сырыми.
- Когда моего дедушки не стало, мы внезапно обнаружили, что его не существует. Его имени не было ни в одном государственном реестре, хотя он был обычным гражданином, платил налоги, имел права и все такое. Прожил долгую жизнь, был женат на моей бабушке более 50 лет, имел нескольких детей, все было нормально. В семье до сих пор никто не знает, кем он был на самом деле и почему носил вымышленное имя. © daveypump / Reddit
- Недавно узнала, что мои родители скрывали от меня одного родственника. Да, вот так всю жизнь жили, а я и не знала, что у меня есть двоюродный брат. Оказывается, его мама когда-то поссорилась с моей, и они перестали общаться. Я была в шоке, когда случайно увидела его фото в старом альбоме! Сразу кинулась к родителям с вопросами, а они такие: «Ну да, мы не говорили». Представляете? Целую жизнь скрывали! Теперь хочу встретиться с ним, но не знаю, с чего начать. © Палата № 6 / VK
- У мужа была любовница, на протяжении 4 лет! Делал все так тихо и хитро, даже не подкопаться. А узнала я совсем случайно. Я с дочкой уехала к маме на выходные. Сидела как-то вечером, листала ленту в социальных сетях, и мне через рекомендации попалось фото букета красивого. Смотрю на него и понимаю, что на заднем фоне немного виднеется стол кухонный, как у нас. Ну подумала, у кого такого стола нет? Но вот стоит он в том же углу, да и обои такие же виднеются немного. Перешла на профиль этой девушки. А там фото из машины моего мужа. Фото, где она его за руку держит. Я по часам узнала. У меня в этот момент земля из-под ног провалилась. Помню, как даже голова закружилась от принятия, что у него есть другая. © Палата № 6 / VK
Ну и хорошо, что про деда не знают. Обычно ничего хорошего за такими тайнами не стоит
- Работаю терапевтом. На прием пришла школьница 18 лет с мамой, впервые после детской поликлиники. Отправила их создавать взрослую медкарту, а когда они вернулись, мама была шокирована. Оказывается, дочка тайно от семьи вышла замуж и сменила фамилию, что мама заметила на новой медкарте! © Палата № 6 / VK
- Узнал, что мой давний приятель по гольфу был профессиональным учителем бальных танцев в свои предыдущие годы. Парень он довольно крупный и просто не производит впечатления бального танцора. Моя жена, с которой мы вместе уже 10 лет, работала в танцевальной школе и не верила, что он умеет танцевать, поэтому пригласила его и его жену на ужин. Как же она ошибалась. Мой приятель по гольфу так ее крутил ее и подбрасывал, что я и его жена стояли, открыв рты от изумления. © this-aint-frankie / Reddit
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