15+ историй о том, что счастье человека и на печи найдет, если понадобится

Вы верите в судьбу? Если нет, приготовьтесь изменить свое мнение, ведь порой жизнь подбрасывает такие сюжеты, что даже самые яркие мелодрамы меркнут на фоне реальности.

  • Одноклассница была скромной и тихой. Не выходила из дома, ни с кем не дружила — родители ее берегли. И вот через год после школы мы узнаем, что Оля родила. Как? От кого? Оказалось, в их доме шел ремонт панельных швов. И вот один парнишка (рабочий) повис напротив ее окна. Ну, и они подружились. У родителей шок, а Оля вышла замуж за этого альпиниста. © maria._vas
  • Подруга — красотка, училась за границей, своя трешка в центре. Работала моделью и по подиумам ходила. Пророчили большое будущее. А она все искала любви. Были женихи, но все не то. И вот наконец она встречает того самого. Все в шоке — мужик-то разведен. Живет в деревне с мамой. Прошло 2 года — она теперь с ним и его мамой в селе. Печет там оладушки. Стиль сменила на деревенский шик. Родители ее надеются, что они женятся хотя бы. © im.lucky.girl
  • Моя мама была молодой вдовой с ребенком 1,5 года. И вот идет она по парку с сынишкой, кругом люди, впереди — молодой мужчина. Тут вдруг братик бежит к этому мужчине и кричит: «Папа! Папа!» Молодой человек не растерялся, растрогался и подыграл. Так они познакомились с мамой. А через пару месяцев пошли в ЗАГС. © karvasha0303
Алина
48 минут назад

Хорошо, если Оля вышла замуж по любви.
Часто такие забитые девочки, которых родители от себя не отпускают, либо пускаются во все тяжкие, получив хоть немного свободы, либо просто сбегают к первому встречному.

-
-
Ответить
  • Нас с бывшим, с которым расстались в юности, вечно сталкивала судьба: на другом краю света в какой-нибудь забегаловке, или в аэропорту, но никогда в городе, где мы оба жили. Каждый раз удивлялись и делали фото, после не общались. За восемь лет набралось 17 снимков, а четыре месяца назад столкнулись снова. Оба свободны — сошлись, и с тех пор вместе. © psixologiya_ludey
  • Вместе с парнем около 2 лет. Как-то мы сильно поругались, и каждый высказал все то, что накопилось. У меня не выдержали нервы, я развернулась и ушла. Жила у родителей, вещи свои забирать не хотела, обижалась. Как-то вечером пошли с подругой гулять по городу и встретили его. Он увидел меня и спросил: «Это судьба?» Я не удержалась и ответила: «Да». Четыре года вместе. © Карамель / VK
  • Однажды поехала наша подруга в лес за грибами за ягодами. На обратном пути повстречала заблудившегося грибника, который спросил, как выйти из леса. Дальше пошли вместе. Пока шли, разговорились. Так и разговаривают по сей день — почти 25 лет в браке. Так нам и сказала Таня: «Я мужа в лесу нашла». © bruzgoff / Pikabu
  • Есть у меня старший брат. Очень экономный, просто скряга. А еще он очень красивый, за ним всегда девушки увивались в институте. Но он всех отшивал. Недавно в магазине встали в очередь, потому что какая-то девушка считала на калькуляторе, правильно ли ей взвесили картошку. Нашла ошибку и закатила скандал. А когда вышли из магазина, он побежал к ней знакомиться. Любовь с первой копейки! © lu.dmila9648
  • Знакомый уехал в Африку. Встретил там женщину (она тоже приехала туда работать). Поженились, двое детей. Спустя время оказалось, что они жили не просто в одном городе и доме, но на одной площадке и их двери были напротив друг друга. © Y2k18 / Pikabu
  • В школьном возрасте была ужасно влюблена в одного парня. Красавец, спортсмен, отличник — мечта всех девочек! Каким-то чудом мы начали встречаться. Через 1,5 года на дружеской ноте разошлись. С тех пор постоянно везде сталкивались. Поступили в один универ, ходили в один зал. Он даже работал с моим мужем, и они подружились. И вот, спустя 16 лет, развод, рождение ребенка и многие другие обстоятельства, я на парковке въезжаю в чью-то машину. Угадайте, кто там был... После этого случая он пригласил меня на свидание — и вот уже год мы живем вместе, а моя четырехлетняя дочь называет его папой. © Карамель / VK
Алина
25 минут назад

Ну слава богу, что они объединились и не будут никому другому портить жизнь))

-
-
Ответить
  • Моей самой первой девушке было 14 лет, а мне — 13. Мы встречались несколько лет, но с перерывами. Потом расстались совсем. И вот двадцать лет спустя она нанимает частного детектива, чтобы разыскать меня, находит — и бум! — уже 15 лет счастливого брака за плечами. © sezyou / Reddit
  • У меня друг познакомился с будущей женой в Пекине, где был в длительной командировке. А она приехала на пару месяцев по делам фирмы. По возвращении домой выяснилось, что они живут в одном районе да еще и на соседних улицах. © lertsnim / Pikabu
  • Мама с папой встречались с 16 лет. Когда папе исполнилось 18, он уехал. Они обменивались письмами и каким-то образом умудрились поссориться. Мама тогда в школе училась, и их отправили всем классом на экскурсию в другой город. А папа в то время тоже в этом же городе случайно оказался и на том же вокзале. Он спускается на эскалаторе и видит знакомое лицо, а это мама со своими одноклассниками поднимается на противоположной стороне. Так они поняли, что это судьба. Женаты уже 31 год, а вместе 36 лет. © am1kos
  • Моя бабушка встречалась с парнем в юности, а потом он уехал работать на железную дорогу, и они потеряли связь. Бабуля стала учительницей, вышла замуж, родила детей. Тот парень тоже завел семью. А встретились они, когда бабушке было под восемьдесят. Через пару лет поженились. И жили счастливо до самого конца. © Mojitobozito / Reddit
  • Знакомая жила в небольшом поселке, а по интернету познакомилась с парнем (потом они поженились) из большого города. Свое место проживания назвала приблизительно — не конкретный поселок, а областной центр. Оказалось, парень родом оттуда же. И только когда он собрался к ней в гости, выяснилось, что она живет в одном доме с его родителями, прямо в соседнем подъезде. Как не встретились раньше — непонятно. © MaryOcean / Pikabu
  • Покупал мой друг дом у одного мужика, а у мужика была дочь. Познакомился мой друг с той самой дочерью, и закрутилось у них, завертелось. Романтика, прогулки, свадьба, ребёнок. Дом он купил, уже будучи в отношениях с ней, в нем и живут. Тесть там частый гость, с внуком нянчится. А как дело до застолья доходит, то у старика первый тост: «За выгодную сделку!» © DarkElf2000 / Pikabu
  • Город с населением около 80 тысяч человек. Родители заезжают в новенькую квартиру с 6-летней мной, а через семь лет в первый подъезд этого дома въезжает семья моего будущего мужа. Увы, познакомиться не успели: в этот же год мы переехали в новый дом в другом районе и опять в третий подъезд. Семь лет спустя семья моего будущего мужа переезжает в этот же дом, но в первый подъезд. Но я сваливаю от родителей жить в бабушкину квартиру. Опять не познакомились. А когда звезды сошлись (еще через семь лет) и он привел меня знакомиться с семьей в дом, где жили и мои родители тоже, все маленько удивились. Еще больше удивились, когда узнали про первый дом. © Verossa06 / Pikabu
  • Лет сорок назад подружка моей мамы очень хотела свести ее с одним парнем. Тогда мама наотрез отказалась даже знакомиться. Спустя какое-то время — совсем в другом городе — на комбинат, где мама работала, пришел новый начальник смены. Его все очень сильно боялись, а он взял и приметил мою маму. Стал ее мужем и моим отцом. Этот начальник и оказался тем парнем, с которым мама когда-то не хотела знакомиться! Тридцать пять лет мои родители уже счастливы в браке. © Подслушано / Ideer

