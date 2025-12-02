15+ раз, когда люди отправили сообщение не в тот чат — и понеслось

Бывает, пишешь сообщение второпях и случайно отправляешь признание в любви шефу, а пикантную фоточку — в родительский чат. А потом трясущимися руками, пока никто не успел прочитать, пытаешься удалить сообщение и нечаянно сам удаляешься из чата. Герои и героини нашей сегодняшней статьи не понаслышке знают, какие эмоции испытываешь в этот момент.