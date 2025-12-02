15+ раз, когда люди отправили сообщение не в тот чат — и понеслось

Перепутала чаты, я думаю хорошо, что свекровь узнала, что о ней думают, стоило сказать в глаза---но ничего, практически так и вышло
-
-
Ответить
Бывает, пишешь сообщение второпях и случайно отправляешь признание в любви шефу, а пикантную фоточку — в родительский чат. А потом трясущимися руками, пока никто не успел прочитать, пытаешься удалить сообщение и нечаянно сам удаляешься из чата. Герои и героини нашей сегодняшней статьи не понаслышке знают, какие эмоции испытываешь в этот момент.
Перепутала чаты, я думаю хорошо, что свекровь узнала, что о ней думают, стоило сказать в глаза---но ничего, практически так и вышло
Если ваш серотонинометр еще не зашкаливает, предлагаем вам почитать и другие истории, полные веселья и позитива: