15+ раз, когда люди отправили сообщение не в тот чат — и понеслось

Бывает, пишешь сообщение второпях и случайно отправляешь признание в любви шефу, а пикантную фоточку — в родительский чат. А потом трясущимися руками, пока никто не успел прочитать, пытаешься удалить сообщение и нечаянно сам удаляешься из чата. Герои и героини нашей сегодняшней статьи не понаслышке знают, какие эмоции испытываешь в этот момент.

  • Мы с сестрой купили роботы-мойщики окон и для удобства назвали их Галями. Я пишу сестре: «А ты в свою Галю заливаешь жижу для стекол или просто воду?» И случайно отправляю не ей, а своему другу. А у него жена как раз Галя. Мне было дико неловко, но ржала я минут двадцать просто истерически, представляя, как он внезапно получил от меня этот вопрос. © shiva_from_yeshiva
  • Переписылась с чуваком с сайта объявлений, хотела купить обогреватель. Параллельно с подругой обсуждали, какие странные вещи мы делаем на приеме у врачей. Пишу такая: «Я у гинеколога всегда прячу лифчик и трусы под одежду». Получаю ответ: «Интересно. А обогреватель-то покупать будете?» © bluebearthree / Reddit
  • Однажды я перепутала семейные чаты. Вместо того, чтобы маме написать, отправила сообщение в чат со свекрами. Рассказала там, как свекровь меня до белого каления доводит. На следующее утро никто из них со мной не разговаривал. А муж мой взял и поддержал меня. © aliyah_azhybekova
Татьяна Чуйченко
2 часа назад

Перепутала чаты, я думаю хорошо, что свекровь узнала, что о ней думают, стоило сказать в глаза---но ничего, практически так и вышло

  • Много лет назад меня добавили в чат встречи одноклассников. Я пошла смотреть у всех фотки, и у одного чувака нашла очень смешную. Хотела отправить в чат подругам, но случайно скинула в общий с одноклассниками. Ужас сковал меня, и я добавила: «Паша, ну че ты?» Больше я там ничего не писала. © flami.genia
  • Я как-то расстался с девушкой Машей, но периодически следующие лет пять посылал ей СМС-ки, с праздниками поздравлял. Получал «спасибо» в ответ. А потом выяснилось, что она после нашего расставания номер телефона сменила, а ее предыдущий достался пожилой женщине из другого города. И ее тоже звали Машей. © Александр Вожма / Dzen
  • Когда жена узнала, что беременна, я сфоткал результаты УЗИ и хотел послать фотку сестре. К сожалению, палец соскользнул — и вышло так, что сообщение улетело моему бывшему начальнику. Так он стал первым человеком, который узнал, что у нас будет ребенок. © Infinite_Ground1395 / Reddit
  • Написал какое-то сообщение подружке жены. А потом хотел жене написать. Что-то типа: «Давай мы с тобой сегодня после ужина вдвоем побудем». И отправил случайно той самой подружке. В ответ получил: «Сначала давай разрешения у Ани спросим». © NoghriJedi / Reddit
  • У мужа был чат с друганами. Я там тоже была. Мы как раз что-то обсуждали, и в то же время я личную фоточку мужу отправляла. Тут вдруг СМС-ки полетели типа: «Ого!» Короче, я в тот мужской чатик ее запулила. В панике звоню мужу, а он уже знает и ржет вовсю. Иду в чат и пытаюсь фотки удалить, а они только у меня удаляются. Короче, в итоге пацаны покинули этот чат по просьбе моего мужа. Уже лет 8 прошло, а они до сих мне это припоминают. © dianasenkovec
  • Решила написать всем своим бывшим «спишь?» и случайно создала общий чат. Запаниковала, хотела удалить — и сама удалилась из чата... © rudadasha1980
  • Я проспал работу, и начальник пишет: «Ты придешь или нет?» Ну, я решил по-быстрому отправить утреннюю СМС-ку девушке и пишу: «Доброе утро, любовь моя». Никто из моих коллег до сих не забыл этого происшествия. © l07l4lif3 / Reddit
  • Был у меня кавалер, который за мной очень активно ухаживал. В один прекрасный день мне приходит сообщение от него. Открываю, а там 20 каких-то девушек. Он случайно нам создал чат, а не по отдельности отправил. Орали там все как чайки. © ***mira
  • Работала директором. Как-то мне написал юрист: «Привет, моя красивая девочка». Потом написал: «Извините, Наталия Владимировна. Но вы тоже красивая». © cherevannatalie
  • Я недавно скринила фотки одного красавчика и вместо чата с подругой отправила ему же эти фотки с вопросом: «Ну, хорош же?» Ответил: «Спасибо, тогда сходим куда-нибудь?» © _anpera_
  • Шефиня не в духе была, и я коллеге написал, мол, что-то она всю неделю злая ходит. Кошусь на друга, чтобы поржать вместе, а он не реагирует. Тут до меня доходит, что СМС улетело шефине. Я смотрю на ее стол, ожидая криков: «Ты уволен!» А она еще не на работе, оказывается! У меня тогда был удаленный доступ к ее компьютеру, и я тихонечко удалил то сообщение. С тех пор зарекся про кого-либо что-либо плохое в сообщениях писать. © Ian Leonard / Quora
  • У моей девушки и друга была одинаковая картинка на аватарках. Пишу девушке: «Пингвиненок, привет! Хочу тебя сегодня на романтический ужин с работы забрать!» — и отправляю по ошибке другу. Он сразу понял, что произошло, и отвечает: «Пингвиненок фигачит у станка седьмой час и хочет сначала заехать домой, чтобы сделать парадный мейк». © rvddlll
  • «Принеси мне большую плитку шоколада. Огромную прямо! Понятно?» — хотела я написать подружке (у меня день рождения был), а отправила очень строгому преподу. Не успела удалить, он уже прочитал. На следующий день он реально принес шоколад. Большую плитку! Вся группа ржала как не в себя, когда узнала причину. © Shreya Ugale / Quora
  • Приятельница работала личным помощником и отправила СМС для любовника начальнику. Он как раз где-то на обеде был. Возвращается. Такой довольный. Она извиняется, вся красная как рак. Ну, вроде поржали и забыли. Немного времени проходит — и он пишет ей что-то про шоколадное обертывание. Мы ржем как дикие. «Чего, — говорит, — ржете? Один — один!» © ingatverdova
  • Заказала междугороднее такси и в чате с таксистом объясняла, как до меня добраться. Параллельно записывалась на шугаринг. Так вот, я таксисту в деталях и красочно объяснила, как срочно мне надо записаться и в каких местах я до ужаса волосатая. Таксист изящно вышел из ситуации и вежливо ответил: «Извините, но вы это точно мне?» Всю дорогу ехала с ним молча, так стыдно было. © florida_ishemgu
  • Переписывались с подружкой, обсуждали мужей. Она на своего жаловалась, а я, чтобы беседу поддержать, написала: «Знаешь, считаю, что Максим меня недостоин». И отправила по ошибке мужу Максиму. Объясняться пришлось долго... © Светлана / Dzen

