И в любом случае вы на неё грубый ярлык навешали. Найс
20+ двойных стандартов, от которых мы уже на стенку лезть готовы
Несправедливость случается на каждом шагу: сначала родители учат нас подчиняться правилам, которые они сами не соблюдают, потом и окружающие навязывают нам нормы поведения. Жить в обществе, где царят двойные стандарты, сложно, да и бороться с ними бывает нелегко.
Кто из женщин не стоял перед дилеммой: купить наконец это элегантное платье или отложить на отпуск?
Но как бы вы ни поступили, от общественного порицания сбежать не получится.
Общество по-разному относится к мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя узами брака
А что это за люди, которые ходят стайкой и всякое скандируют? Это какая-то специально обученная массовка?
Женщинам по сей день твердят, что их обязанность — охранять семейный очаг
Однако нередко даже домохозяйкам попадает от любителей позлословить, не говоря уже о тех, кто рискнул выбрать карьеру.
Макияжа никогда не бывает в меру
А после развода бывшие муж и жена часто встречают совершенно разную реакцию окружающих
Парадоксально, но женщины в отношении других женщин часто ведут себя более надменно, чем в отношении мужчин
Бабушки во дворе любят обсудить всех за спиной, но не всегда справедливо
Родители наказывают детей за употребление грубых и ругательных слов, которые они переняли от них же
Мужчин и женщин, которые решили строить карьеру, воспринимают по-разному
А еще найдутся вечно недовольные люди, которые почему-то считают себя экспертами в вопросах воспитания
Взрослые привыкли удивляться наивности своих детей, хотя сами ничем от них не отличаются
Внешний вид человека нередко играет ключевую роль в том, как мы к нему относимся
Так, миловидную девушку, разводящую дома кошек, увидят эталоном доброты и сочувствия к животным. А женщине в возрасте, с удовольствием заботящейся об усатых питомцах, общество будет настоятельно советовать завести вместо котов мужа.
У каждого родителя свой взгляд на идеальное будущее своего чада, но это не всегда истина в последней инстанции
На работе от нас часто требуют слишком много, а в ответ награждают слишком малым
Поучая детей, родители сами часто остаются беспечными
Мамы-одиночки воспринимаются иначе, чем папы, воспитывающие детей одни
Многие до сих пор стереотипно относятся к физическим возможностям мужчин и женщин
К женщинам, которые берут детей на работу, общество уже привыкло. А вот мужчины все еще сталкиваются с непониманием
Мы ждем поддержки от наших детей, хотя сами порой бываем безразличны к своим родителям
Принято восхищаться телом женщины во время беременности, но осуждать изменения ее фигуры после родов
Люди вокруг порицают других за татуировки и любят оценивать внешний вид выше, чем внутренние качества
И вообще при воспитании детей стоит обратить внимание на последовательность своих нравоучений
Сколько детей ни заводи, все равно найдется тот, кто будет осуждать
Еще несколько интересных комиксов, которые затрагивают самые наболевшие темы для наших сердец: