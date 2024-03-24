20+ двойных стандартов, от которых мы уже на стенку лезть готовы

Несправедливость случается на каждом шагу: сначала родители учат нас подчиняться правилам, которые они сами не соблюдают, потом и окружающие навязывают нам нормы поведения. Жить в обществе, где царят двойные стандарты, сложно, да и бороться с ними бывает нелегко.

Кто из женщин не стоял перед дилеммой: купить наконец это элегантное платье или отложить на отпуск?

Криптокартограф даркнета 12 минут назад И в любом случае вы на неё грубый ярлык навешали. Найс - - Ответить

Но как бы вы ни поступили, от общественного порицания сбежать не получится.

Общество по-разному относится к мужчинам и женщинам, которые не спешат связывать себя узами брака

Криптокартограф даркнета 11 минут назад А что это за люди, которые ходят стайкой и всякое скандируют? Это какая-то специально обученная массовка? - - Ответить

Женщинам по сей день твердят, что их обязанность — охранять семейный очаг

Однако нередко даже домохозяйкам попадает от любителей позлословить, не говоря уже о тех, кто рискнул выбрать карьеру.

Макияжа никогда не бывает в меру

А после развода бывшие муж и жена часто встречают совершенно разную реакцию окружающих

Парадоксально, но женщины в отношении других женщин часто ведут себя более надменно, чем в отношении мужчин

Бабушки во дворе любят обсудить всех за спиной, но не всегда справедливо

Родители наказывают детей за употребление грубых и ругательных слов, которые они переняли от них же

Мужчин и женщин, которые решили строить карьеру, воспринимают по-разному

А еще найдутся вечно недовольные люди, которые почему-то считают себя экспертами в вопросах воспитания

Взрослые привыкли удивляться наивности своих детей, хотя сами ничем от них не отличаются

Внешний вид человека нередко играет ключевую роль в том, как мы к нему относимся

Так, миловидную девушку, разводящую дома кошек, увидят эталоном доброты и сочувствия к животным. А женщине в возрасте, с удовольствием заботящейся об усатых питомцах, общество будет настоятельно советовать завести вместо котов мужа.

У каждого родителя свой взгляд на идеальное будущее своего чада, но это не всегда истина в последней инстанции

На работе от нас часто требуют слишком много, а в ответ награждают слишком малым

Поучая детей, родители сами часто остаются беспечными

Мамы-одиночки воспринимаются иначе, чем папы, воспитывающие детей одни

Многие до сих пор стереотипно относятся к физическим возможностям мужчин и женщин

К женщинам, которые берут детей на работу, общество уже привыкло. А вот мужчины все еще сталкиваются с непониманием

Мы ждем поддержки от наших детей, хотя сами порой бываем безразличны к своим родителям

Принято восхищаться телом женщины во время беременности, но осуждать изменения ее фигуры после родов

Люди вокруг порицают других за татуировки и любят оценивать внешний вид выше, чем внутренние качества

И вообще при воспитании детей стоит обратить внимание на последовательность своих нравоучений