16 человек так лихо отметили день рождения, что можно сценарий для кино писать
Одни отмечают дни рождения с шиком и блеском, а другие скорее проведут уютный вечер с собственным котом. Но в планы и тех, и других может вмешаться его величество Случай — и тогда день станет поистине незабываемым.
- Моей сестре исполнилось 25 лет. Парень подарил ей путевку в Париж. В аэропорту ее встретил розовый лимузин. И ей тут же устроили настоящий день красоты: макияж, укладка, платье. Парень сказал, что прилетит на два дня позже, а на самом деле приехал раньше, чтобы все организовать. Он ждал ее в ресторане — красивый, в костюме, с цветами. Именно там, неожиданно для нее, он сделал предложение. Мне было 19 лет и именно тогда я поняла: романтика и любовь действительно существуют. © travelling_cat_chronicles
- Давеча видел в ресторане девушку с котом. Она сидела за столом, а он — у нее на коленях. Кот смирный и ласковый, а у девушки флегматичное выражение лица с грустной улыбкой, будто ей этот мир абсолютно понятен. Она не сидела в телефоне — просто ужинала, периодически о чем-то разговаривая с котом. Потом ей принесли кусочек торта со свечкой. Видимо, у кого-то из них был день рождения. Это было одновременно и самое милое, и самое грустное из того, что я увидел за день. © kc_drums
- Парень обещал «офигеть какой сюрприз» на мой день рождения, но меня отправили в командировку. Выдала ему ключи, чтобы кота покормил. В итоге получилось вернуться раньше. Захожу домой — кота нет. Слышу возню в комнате — иду туда, а там парень мой и какая-то мамзель. Сюрпризы я с тех пор вообще не люблю. © Lexeryto / Pikabu
«Отмечаем первый день рождения. Никто и не думал, что в обычной свечке будет бенгальский огонь!»
- Подарив себе на день рождения Мальдивы, я не ожидала, что Мальдивы сделают мне ответный подарок. Маленький котенок потерялся и два дня жил на пляже. Ему всего три недели, а он уже поплавал на моторной лодке, поездил на машине и полетал на самолете. Назвала его Хэппи. Мы прилетели домой, котик уже освоился, подрос и даже подружился с моей собакой. © allayatsuk
- Мой 23-й день рождения. Муж повез куда-то за город. Приехали, а там дом с десятками щенков моей любимой породы. Супруг вручил мне круглую сумму и сказал выбирать. Выбрала щеночка, он посидел у меня на руках, облизнул меня — я была счастлива! Поскольку мы вообще к собаке не готовились, то решили, что купим все необходимое, подготовим и вернемся за ним через пару дней. На следующий день место лизания пошло волдырями, глаза чесались и слезились. Так я узнала об аллергии. © Подслушано / Ideer
- Мне исполнялось пять, и я родителям заявил, что хочу вечеринку с собачками и водными пистолетами. Родители построили детский домик наподобие будки, разложили во дворе много плюшевых игрушек в виде собак, придумали кучу тематических игр и попросили гостей нарядиться собаками. Детям также были выданы водяные пистолетики и мы устроили настоящую битву. Лучший день рождения в жизни. © Overdosive / Reddit
«Пожилой сосед закатил вечеринку в честь дня рождения своей собаки»
«Вечеринка по случаю дня рождения состоится в субботу 5 июня.
Саманте исполняется 11 лет.
Пожалуйста, приходите. Мы вас ждем с 10 утра до 2 дня. В меню будут собачьи лакомства и кексики.»
- Недавно в наш город вернулся друг детства моего младшего брата — Саша. Невероятный красавец! Но разница между нами лет 10, так что я им только со стороны любовалась. У брата был день рождения, и он пригласил Сашу, конечно. Когда вечер закончился, он взялся меня провожать, а на прощание поцеловал. Утром меня ждал сюрприз. Саша стоял на улице с букетом цветов, признался мне в чувствах и предложил встречаться. Оказывается, я была его первой любовью. Он влюбился в меня, когда ему было всего 12 лет. © Карамель / VK
- Мама в день моего рождения устроила мне квест. Я ходила по всей квартире, немного прибиралась (это было заданием), искала подсказки. Последняя привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть. Последней была кастрюля (она оказалась чистой), под которой лежал телефон моей мечты! И подарок получила, и квартиру убрала. © Карамель / VK
- Мне исполнялось 20 лет, и мама попросила пропустить день в универе. Посадила меня в машину, и мы поехали. Ну, я подумал, что у нас маленькое семейное путешествие. Но тут она останавливается, говорит: «Погоди-ка, мне надо карту проверить». Припарковалась она у стоматологической клиники, а подарком стал полный рот виниров. 12 лет прошло, а они по-прежнему выглядят как новенькие. © Unknown author / Reddit
«Мне сегодня исполняется 25 лет, и муж (он кондитер) приготовил вот такой тортик»
Это что ж надо было с зубами делать, чтобы к 20 годам возникла потребность в винирах на весь рот?
«Я все думал, что же может быть круче 24, и понял... 25!»
- Отмечали сразу несколько дней рождения на работе. Шеф снял столовую и договорился о каком-то мероприятии с отделом кадров. Вечер удался, много ели и танцевали. Милые девушки в костюмах фей в какой-то момент решили нас поздравить. Вывели на середину зала, собрали в кружок и велели закрыть глаза. Стою я с закрытыми глазами и чувствую, что мне в руки что-то дают, а что именно — непонятно. Тут фея, размахивая волшебной палочкой, говорит:
— Загадайте свое самое заветное желание и открывайте глаза!
Открываю глаза и вижу, что в руках у меня огромный «Чупа-чупс». © Ghaeskaerr / Pikabu
- Мне тогда исполнялось 14 лет, и я зафанател от одной группы. Обмолвился маме, что они как раз приезжают к нам, но не знал, когда именно. На день рождения получил от нее конверт, в котором нашел два билета на концерт. На самом шоу я даже умудрился познакомиться с солистом! © thelumpyfox / Reddit
- Вспомнился первый день рождения бывшего мужа, который вместе отмечали. Приехала к нему утром с тортиком и жареной рыбкой, поздравила — он загадал желание (рыбка была «золотой»), и мы разъехались по делам. Он в тот день работал на выставке. Ничего не подозревает, работает, и тут к нему начинают подходить незнакомые люди, поздравлять с днем рождения и вручать большие белые конверты. С черными листами внутри, и на каждом вклеено его фото и надпись к нему. Я заранее составила текст: черты его характера, общие воспоминания и всякое такое. Нашла подходящие фото, распечатала, наклеила. Спрятавшись недалеко, просила посетителей выставки вручить ему конверт с поздравлением. Было 12 листов, и его поздравили 12 незнакомцев. © gulzhan_blog
«Испекла папе на день рождения вот такой торт. Все съедобно! Кроме уточек»
- В ресторане, где мы отмечали днюху моей сестры, за соседним столом сидели парни после футбола. Сестра мне сказала: «Выбирай любого». Я выбрала! Семь лет вместе. © nata_trommel
- Очень мне хотелось на день рождения торт определенного бренда, потому что выпечка у них потрясающая. Мачеха такая: «Я сама приготовлю, еще и вкуснее будет!» Приготовила... Не знаю как, но она умудрилась перепутать сахар с солью. © Col_Walter_*** / Reddit
- Начали с девушкой встречаться на первом курсе колледжа. Оба на лето уезжали к родителям в разные города. У меня как раз день рождения был, и тут мне пишет мама моей любимой, мол, она телефон в бассейне утопила, без связи будет. Я расстроился. Сижу дома, и тут моя мама говорит: «Тебе там посылку от твоей девушки принесли». Я бегу на крыльцо, а там — она, моя девушка! © jgilly00 / Reddit
- За два дня до моего дня рождения вся семья и друзья резко вдруг перестали мне звонить и писать. В саму днюху меня тоже никто не поздравил. Я решил порадовать себя сам, раз уж никому до меня дела нет, и поехал после работы в музыкальный магазин. Я там на гитару шикарную глаз положил еще давно. Приезжаю, а ее купили! Расстроился совсем, сел на мотоцикл, покатил домой и по дороге угодил в аварию. Оказалось, мои близкие готовили мне вечеринку-сюрприз, на которую я не попал из-за аварии, а гитару купил мой брат, чтобы подарить мне на упомянутой вечеринке. © SpeedOfShadow / Reddit
Отсюда вывод: что бы сюрприз удался, герой должен быть в курсе. Стоит, правда, немного порепетировать удивленно-счастливое выражение лица, чтобы приятно было всем