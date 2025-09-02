19 фото людей, которые напрочь забыли о своем возрасте и просто наслаждаются жизнью

Кто сказал, что веселье заканчивается в 20, 40 или 60? Герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что в любом возрасте возможно наслаждаться жизнью на полную катушку.

«Моей бабушке исполнилось 102 года»

Бабушка выглядит потрясающе. Может, у нее где-то на чердаке есть портрет, который стареет вместо нее? © Senior-Painter6380 / Reddit

«Бабушка играет в майнкрафт»

«Дедушка катался на детской игрушке в 89 лет»

«Мы с бабушкой на местном празднике»

«Бабуля — фанатка племянника. Гляньте, что она учудила»

Я просто не могу, это так мило!

«Это моя бабушка и ее виолончель Хамфри! Она играет на ней уже 75 лет. Я наконец попросила ее научить меня играть, и она согласилась. Так, когда ее не станет, Хамфри продолжит звучать, и ее наследие будет жить»

Я бы с удовольствием послушала ее игру. Удачи вам в освоении игры на Хамфри. © Comprehensive_Thing1 / Reddit

Спасибо! Пока что моя бабуля может заставить его петь, а я — плакать, ха-ха. © chunkymunchkins / Reddit

«Моя бабушка продолжает играть в эту игру каждое утро уже 10 лет! Она встает рано, делает упражнения, чтобы оставаться в форме. Это невероятно!»

«Это моя любимая 90-летняя бабушка»

© andicuri_09 / Reddit Элина Че 1 час назад да ну, это фильтры. я недавно такое видела. сначала дама показывается как ослепительная красотка, потом убирает фильтры и говорит "а на самом деле мне 65, на которые я и выгляжу" - - Ответить

Колитесь, где фонтан вечной молодости?! Мы тоже хотим знать! © Abbygirl1966 / Reddit

Какой бы крем для лица она ни использовала, немедленно позвоните в эту компанию и познакомьте их с новым представителем. © Imverystupidgenx / Reddit

«Моя 95-летняя бабушка начала брать уроки рисования в доме престарелых»

«Моей бабушке 98, а дедушке 100»

«Вот так моя бабушка пришла на вечеринку. Ей 102 года!»

Ого! Да она круче любой кинозвезды!

«Бабушка и ее собака наслаждаются моментом»

«Моя бабушка слепила снеговика, и у них обоих самые лучшие улыбки»

«Моя бабушка»

«Бабушка зажигает с роботом на свадьбе моего кузена. Все еще держит планку!»

«Моя 81-летняя бабушка показывает мне как пользоваться своей швейной машинкой, которую она получила в подарок на свое 16-летие в 1959 году»

«Посмотрите, что творит мой 97-летний дедушка»

Надеюсь, и я смогу сделать это в 97 лет. © flinstonepushups / Reddit

«Мой 76-летний дедушка вчера наслаждался жизнью в парке»