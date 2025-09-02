Ей точно 102? Она выглядит старше моей дай Праймус лет на 5 (моей 84).
19 фото людей, которые напрочь забыли о своем возрасте и просто наслаждаются жизнью
Кто сказал, что веселье заканчивается в 20, 40 или 60? Герои нашей сегодняшней подборки доказывают, что в любом возрасте возможно наслаждаться жизнью на полную катушку.
«Моей бабушке исполнилось 102 года»
- Бабушка выглядит потрясающе. Может, у нее где-то на чердаке есть портрет, который стареет вместо нее? © Senior-Painter6380 / Reddit
«Бабушка играет в майнкрафт»
«Дедушка катался на детской игрушке в 89 лет»
«Мы с бабушкой на местном празднике»
«Бабуля — фанатка племянника. Гляньте, что она учудила»
- Я просто не могу, это так мило!
«Это моя бабушка и ее виолончель Хамфри! Она играет на ней уже 75 лет. Я наконец попросила ее научить меня играть, и она согласилась. Так, когда ее не станет, Хамфри продолжит звучать, и ее наследие будет жить»
О! Классика)
На самом деле это здорово, что она помнит и делает: моторика сохранена, разум сохранён.
- Я бы с удовольствием послушала ее игру. Удачи вам в освоении игры на Хамфри. © Comprehensive_Thing1 / Reddit
- Спасибо! Пока что моя бабуля может заставить его петь, а я — плакать, ха-ха. © chunkymunchkins / Reddit
«Моя бабушка продолжает играть в эту игру каждое утро уже 10 лет! Она встает рано, делает упражнения, чтобы оставаться в форме. Это невероятно!»
«Это моя любимая 90-летняя бабушка»
да ну, это фильтры. я недавно такое видела. сначала дама показывается как ослепительная красотка, потом убирает фильтры и говорит "а на самом деле мне 65, на которые я и выгляжу"
- Колитесь, где фонтан вечной молодости?! Мы тоже хотим знать! © Abbygirl1966 / Reddit
- Какой бы крем для лица она ни использовала, немедленно позвоните в эту компанию и познакомьте их с новым представителем. © Imverystupidgenx / Reddit
«Моя 95-летняя бабушка начала брать уроки рисования в доме престарелых»
«Моей бабушке 98, а дедушке 100»
«Вот так моя бабушка пришла на вечеринку. Ей 102 года!»
- Ого! Да она круче любой кинозвезды!
«Бабушка и ее собака наслаждаются моментом»
«Моя бабушка слепила снеговика, и у них обоих самые лучшие улыбки»
«Моя бабушка»
«Бабушка зажигает с роботом на свадьбе моего кузена. Все еще держит планку!»
«Моя 81-летняя бабушка показывает мне как пользоваться своей швейной машинкой, которую она получила в подарок на свое 16-летие в 1959 году»
«Посмотрите, что творит мой 97-летний дедушка»
- Надеюсь, и я смогу сделать это в 97 лет. © flinstonepushups / Reddit
«Мой 76-летний дедушка вчера наслаждался жизнью в парке»
«Бабушка пробежала свой первый марафон в возрасте 86 лет, и я горжусь ей»
Эти фото еще раз доказывают, что радость и счастье в жизни зависит далеко не от возраста. Кстати, читайте наши новые статьи про удивительные находки:
Фото на превью johncain98 / Reddit
