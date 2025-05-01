Нормальная реакция пожилой женщины. Нисколько не отличается от вашей реакции н.а её отношение к пирсингу. Вы можете себе позволить возмутиться, а она не может?
15 человек, которые не ожидали, что жизнь подбросит им столько эмоций
Народное творчество
20 минут назад
Когда ты не прошел испытательный срок, но начальник просит остаться, или когда тебя пригласили на свадьбу, но с оговоркой, эмоции могут накрыть с головой. Герои этой статьи неожиданно оказались на таких эмоциональных качелях и «полетели»: одни - от радости к негодованию, другие - от спокойствия к восторгу.
- Начальник «обрадовал»: не прошла я испытательный срок (я бухгалтер). Ну ок, можно собирать вещи и искать другую работу. Ан нет, начальник просит меня остаться. На вопрос: «Зачем?» ответил: «Мы зашиваемся, и нам очень нужен еще один бухгалтер!» Спрашиваю: «То есть я вам не подошла, и при этом я вам нужна?» Начальник: «Да! Все отработанные дни будут оплачены». Вежливо отказалась. По-моему, этот мир сошел с ума. © Подслушано / Ideer
- На днях у нас был семейный обед, и моя дочка сказала, что хочет сделать пирсинг в носу. Свекровь сразу закатила истерику: «Ты что, совсем из ума выжила? Это же позор на всю семью!» Я в шоке: какой позор? Девочка себя хочет выразить, ей 16, пусть пробует! А свекровь не унимается: «Это из-за твоей матери, она тебе плохой пример подает!» Да что за бред? Я на нее накинулась, говорю: «Ты в каком веке живешь? Какой позор?» А она мне: «Ты сама виновата, что у тебя такая дочь!» Слов нет. Я-то думала, что у нас нормальная семья, а тут такое вылезает. И как теперь дальше общаться? © Мамдаринка / VK
- Получили мы с мужем приглашение на свадьбу. Я обрадовалась, потому что обожаю ходить на свадьбы! Смотрю, а к приглашению записка прилагается. Читаю ее и чуть не падаю: на праздновании ждут только моего мужа, а я должна буду находиться в другой комнате и нянчиться с детьми гостей. Мне нужно принарядиться, вдруг я случайно попаду на фото. Затем была ссылка на список возможных подарков. А когда мы подтвердим наше присутствие на свадьбе, то нам придет ссылка для оплаты ужина.
Тут надо уточнить, что мать невесты — моя подруга детства. Мы созвонились с ней, оказалось, что многие гости отказываются от приглашений. Я сказала, что она не права, а подруга разозлилась. В итоге на свадьбу мы с мужем не пошли. Несколько друзей арендовали дом в 20 минутах от места проведения свадьбы, и все, кто не захотел платить за ужин, пришли туда, включая нас с мужем. Мы танцевали и отлично провели время. Всего набралось около 80 человек. Подружки невесты, отказавшиеся прийти на свадьбу, выложили кучу фоток с нашего вечера. Фотографии увидела уже бывшая подруга, позвонила мне с упреками. Мол, они деньги на угощение потратили, а из-за моего поведения многие гости не пришли. Хотя идея с альтернативной вечеринкой была не моя, просто многие приглашенные были возмущены такими требованиями. © EdenCapwell / Reddit
- Встречалась с парнем, все шло хорошо. А потом он сказал, что встречаться не сможем, потому что другая девушка от него беременна. А он, значит, по-мужски планирует заботиться о ребенке. Через недельку звонит и выдает, что это была проверка, чтобы посмотреть, как я веду себя в таких ситуациях. В общем, общаться с таким парнем больше мне не хотелось. © Аноним3589957 / Ideer
- Познакомилась на сайте знакомств с парнем, на фото было видно только его лицо. Мы договорились встретиться в городе и где-нибудь поужинать. Я пришла на свидание в красном шелковом платье, в босоножках на каблуках, с укладкой и макияжем. А он пришел в спортивном костюме с полосками, в салатовых кроссовках, кепке. И повел меня ужинать в шаурмичную! Я думала, что это провал. Но нет, такой вкусной шаурмы я никогда не ела, а с таким интересным и веселым парнем еще никогда не проводила время. Он был заботлив, вежлив, очень смешно шутил. Когда я замерзла, дал мне свою олимпийку. Влюбилась. На следующий день он написал мне, позвал поужинать. Я с радостью согласилась. Парень пришел в белой футболке и голубых джинсах, в белых кроссовках. Очень стильный. Повел меня есть в итальянской ресторан, извинился за вчерашний вид, хоть я и вида не подавала, что мне что-то не нравилось. Оказалось, что вчерашняя шаурмичная и еще две принадлежат ему. Он занимается спортом, много путешествует. Я безумно благодарна своим родителям за то, что они научили меня обращать внимание на поведение и характер людей, а не на их внешность! © Карамель / VK
- Ночь, сижу с ноутом в кровати. Чувствую, кто-то осторожно идет по моим ногам, по размеру — небольшой зверь. В абсолютно пустой комнате. В доме животных нет. Внаглую по мне. Я собралась с силами и отодвинула ноут, а там кошка чья-то. Очень красивая, вислоухая, но гладкошерстная. Облазила все шкафы и комоды. А залезла через балкон. © Аноним2168326 / Ideer
Ага, если по мне в пустой комнате кто-то крался, то об этом узнали бы все соседи. Если бы смогла завизжать.
А если нет - то по запаху через несколько дней.
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- Пришла к нам жена сотрудника и давай спрашивать, почему у ее мужа все время переработки. Начальник все отрицает, а жена аж в лице поменялась. Потом вызвал того сотрудника, рассказал ему обо всем. А тот ржет. Видите ли, жена у него трудоголик, приходит поздно, не так давно наехала на него, мол, давай делами домашними занимайся – у тебя времени свободного побольше, а ему влом. Вот он и придумал переработки. Она приходит под ночь – дома не прибрано, ужин не готов, а у мужа отмазка, что вот только с работы пришел минут 15 назад, устал как собака. Начальник: «А что ты так веселишься – спалили ведь тебя?» Тот смеется нервно: «Что меня спалили – фигня на постном масле. Я ведь только что с работы жены, примерно тот же вопрос там задавал. Да-да, и у нее нет никаких переработок и работ в выходные…» © Stories / VK
- Приходит вчера женщина в аптеку, интересуется двумя мазями. Рассказываю ей о той и о другой. Пока вели диалог, собралась очередь. А женщина все задает и задает вопросы. Тут она вроде определяется с одной мазью и спрашивает: «А как вы думаете, мне она поможет? Стоит брать?» Я, естественно, интересуюсь, кто ей вообще прописал эту мазь и от чего именно, ибо показаний в ней уйма. И клиентка выдает: «А вам какая разница, кто и для чего? Я, по-моему, просто спросила, поможет она мне или нет! Вот ответьте мне на этот вопрос, а дальше не ваше дело!» Решила диалог не продолжать, ибо я не экстрасенс. © Рабочие истории / VK
- Это просто ужас. Моего мастера сегодня не было в городе, вот я и записалась на покраску к другим ребятам. Завтра свадьба у подруги, а у меня корни отросли. Прихожу в салон, вроде все красиво и достойно. Приступили к делу. Спустя три с половиной часа выхожу оттуда с рыжими волосами…А я была черной! Девушка перепутала краски, вместо тонирования и поддержания цвета осветлила меня. Никогда больше не пойду к другим мастерам! Волосы сожгли, на свадьбу не пришла, мастер приедет лишь через месяц. Это провал! © Карамель / VK
Ну и сама себе злобный Буратино. Не пошла нa свадьбу, ха! Да всём пokyй, какого цвета твои волосы 🥱
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- Стою как-то в очереди и как раз передо мной женщина говорит продавцу:
— Дайте мне хлеб с потрохами!
А та ее спрашивает:
— С чем?
— С потрохами! — невозмутимо отвечает покупательница.
Продавщица опять:
— С чем?
Тут в разговор вмешалась другая покупательница и говорит:
— Наверное, с отрубями?
— Ой, да, точно, с отрубями! — обрадовалась покупательница. © Убойные истории / VK
- Я работаю в ювелирном. Всем, кто совершает покупку на крупную сумму, мы предлагаем кофе — это указ руководства. И вот пришел мужчина, постоянный наш клиент, уже все знаем его в лицо. Потратил значительную сумму. Я стою, пакую ему все в подарочную упаковку и спрашиваю: «Вы любите кофе? И какой предпочитаете?» А клиент удивленно так: «Я должен отказать. У меня есть жена. Извините!» Так я уже давно не краснела, наверное. Пришлось объяснять, к чему мои вопросы. Благо, мужчина оказался адекватным и от чашечки латте уже не отказался. © Рабочие истории / VK
- Сидели мои дети как-то на скамейке, никого не трогали. Подсела к ним какая-то женщина и спрашивает: «А как вас зовут?» А их зовут Людмила и Георгий. Они без задней мысли отвечают: «Люся и Жора». И эта тетенька спрашивает: «А что, вас родители не любят?!» Этой истории уже больше десяти лет, но моя дочь очень любит ее рассказывать. И ее имя ей, кстати, нравится. Она всегда представляется именно Люсей, а не Людой. А сынок предпочитает представляться Георгием или Жорой и терпеть не может, когда его называют Гошей. © rodnic100 / Pikabu
- В мой день рождения муж меня утром поздравил, забрал наших маленьких сына и дочку и уехал куда-то. Приехали через часа полтора-два: у сына в руках букетик, у дочки в руках букетик, а муж достает маленького котенка. Мой лучший подарок! © mihasya65 / Pikabu
- Я перепробовала сотни рецептов чебуреков, пока не нашла тот самый. Идеальный фарш, тесто и маленькая форма. Как-то приехал к мужу друг, я решила удивить его и приготовила чебуреки. Сидит он, уплетает за обе щеки. В конце вечера благодарит за прием и выдает: «Было вкусно, но вот только жареные вареники с мясом я еще никогда не ел...» Провал. Это были чебуреки! © Не все поймут / VK
- Помню, как мы с родителями поехали на рынок покупать одежду. Были выходные, толпа народу. Мне года четыре было, папа нес меня на плечах. Через некоторое время папа испуганно спросил: «Где ребенок?» Знаете, как теряют очки на лбу, вот папа так же обо мне на плечах забыл. В детстве мне этот эпизод казался невероятно смешным. Подросла и поняла, насколько страшным тот момент был для папы. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Уведомления
Моя мама жарила чебуреки размером с пирожки. А зачем большие дома делать? Важно тесто, начинка, а размер значения не имеет.
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