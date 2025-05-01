15 человек, которые не ожидали, что жизнь подбросит им столько эмоций

Когда ты не прошел испытательный срок, но начальник просит остаться, или когда тебя пригласили на свадьбу, но с оговоркой, эмоции могут накрыть с головой. Герои этой статьи неожиданно оказались на таких эмоциональных качелях и «полетели»: одни - от радости к негодованию, другие - от спокойствия к восторгу.