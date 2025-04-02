10+ свадеб, где главными героями стали вовсе не жених с невестой

Может, не все прошло гладко, не все тосты были уместны, а платья — удобны. Зато эти истории теперь вспоминают с хохотом, пересказывают на юбилеях и передают, как семейные байки. Потому что идеальная свадьба — это не когда все безупречно, а когда есть, что вспомнить.