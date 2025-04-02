10+ свадеб, где главными героями стали вовсе не жених с невестой
Истории
3 часа назад
Иногда кажется, что свадьбы живут по собственным законам. Даже если все идеально организовано, есть вещи, к которым невозможно подготовиться. Особенно когда в деле участвуют свидетели, подружки и неожиданные гости.
- День свадьбы, едем из ЗАГСа на лимузине, все по очереди произносят тост. Очередь дошла до моей подруги, она же свидетельница. И она говорит: «Руслан и Людмила, я искренне...» Все бы ничего, но меня зовут Ирина. Такой красной от стыда подруги я еще не видела. © Мамдаринка / VK
- Были на свадьбе у друзей. Муж — свидетель. Конкурс: завяжи полотенце так сильно, как любишь невесту, а потом — развяжи так же быстро, как будешь ссоры из дома выветривать. Пока озвучивают правила, слышу шепот мужа: «Леха, только не вздумай затягивать об колено, тебе его потом развязывать! Я 10 минут позорился!» Благодарные глаза жениха, хохот стоящих рядом людей, недоумение на лице свидетельницы. © Мамдаринка / VK
- Сестра выходила замуж, я была свидетельницей. Все шло отлично, пока на танце я не наступила на шлейф ее платья... и он не порвался! Сестра в слезах, я в ужасе, все смотрят, как будто конец света. Муж в ступоре, не знает, что сказать. А я стою и думаю: «Ну, это же не смертельно, правда?» В итоге фотограф успокоил всех, сказав, что на фото этого видно не будет. Но сестра мне до сих пор припоминает тот «ужасный день». Ну нефиг такое длинное платье покупать, надо было переодеться перед рестораном! © Палата № 6 / VK
- Сейчас мы с мужем постоянно откладываем нашу свадьбу. Копим деньги, но с каждым годом их нужно все больше и больше. Недавно моя бабушка показала мне фотографии, как они с дедушкой ехали в сельский ЗАГС. Сидит бабуля в свадебном платье, рядом дедушка в костюме. Они едут в обычной повозке, украшенной цветами, а везут их свидетель и свидетельница на коне! Неважно, сколько у тебя денег и насколько пышной будет твоя свадьба, важен сам день! То, как вы с мужем будете проводить эти замечательные, такие важные, волшебные часы бракосочетания. © Не все поймут / VK
- Была свидетельницей на свадьбе троюродной сестры. Со свидетелем до самой свадьбы не была знакома. Когда мы друг друга увидели, сразу полетели искры. Любовь с первого взгляда... Спустя 11 месяцев сестра развелась с мужем, а я уже 12 лет замужем за тем свидетелем. Сестра до сих пор считает тот день худшим в ее жизни, но благодаря их свадьбе мы с мужем встретили друг друга. © Подслушано / Ideer
- Мне было пять, и я была ужасной подружкой невесты — по мнению моей тети. Она решила, что в свадебном кортеже будут только племянницы, и выбрала платья сама. С первой же примерки я жаловалась, что оно чешется. Никто не слушал. В день свадьбы жара, церемония на улице. Пока тетя читает клятвы, я не выдерживаю — начинаю снимать с себя это адское платье. Мама пытается меня остановить, но я от нее уворачиваюсь, как могу. В итоге бегаю полуголая на фоне счастливой пары под аплодисменты шокированных гостей. С тех пор прошло 25 лет, а тетя до сих пор это вспоминает. Кажется, это была моя первая звездная роль. © peter-piperspickles / Reddit
- Когда я планировала свадьбу, то решила, что свидетели будут в костюмах одной темы. Это красивое красное платье и черные каблуки и мужской костюм с красной бабочкой и красными туфлями. Свидетельницей я выбрала свою лучшую подругу, а муж — своего друга. Естественно, мы купили для них наряды. Подруга долго возмущалась и не хотела надевать «такой дурацкий наряд». В конечном итоге она согласилась и пришла в желтой короткой юбке и люминесцентно-оранжевом топе. © Подслушано / Ideer
- Я всегда мечтала пожениться тайно, чтобы никто об этом не знал. Расписаться с любимым и уехать в закат, чтобы отпраздновать медовый месяц в любви и тишине. Так и сделали: никому не сказали, уехали в другой город, подали заявление. Как свидетелей, пригласили случайных прохожих с улицы, которые, на удивление, оказались невероятно классными людьми! Через месяц позвонил свидетель, оказалось, у него дела в нашем городе, предложил встретиться. Приехал не один, со свидетельницей! Оказалось, что после нашего необычного дня, когда мы с мужем расписались, эти двое начали встречаться. Дружим семьями уже больше 11 лет, до сих пор не можем поверить в то, какими мы были крутыми! © Палата № 6 / VK
- Когда мы с мужем планировали свадьбу, он хотел, чтобы свидетелем был его лучший друг, который на тот момент уже был женат. Я сказала, что так не пойдет, потому что вроде как так не принято. Муж позвонил тому другу и вкратце описал ситуацию. Тот очень расстроился, но обещал что-нибудь придумать и очень просил, чтобы мы пока не искали ему замену. В общем, он действительно кое-что придумал: узнал, когда планируется свадьба, заранее развелся, погулял у нас, стал свидетелем, а потом снова женился. Самый целеустремленный человек, которого я знаю. © Мамдаринка / VK
А где написано, что женатый друг не может быть свидетелем?
Откуда вообще берутся эти лютые по дикости свадебные традиции и особенно - конкурсы?
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- Одна из моих подружек невесты просто не пришла на свадьбу. Не ответила ни на звонки, ни на сообщения. А потом и вовсе заблокировала другую мою подружку в мессенджере. Спустя пару месяцев я узнала, что она еще и другим людям говорила не приходить. Она поздно купила платье и, похоже, не могла себе позволить гостиницу. Но я заранее предложила ей помощь — сказала, что если не успеет с платьем, мы подберем другое. Я даже сняла для нее номер в отеле, где жила сама. А моя вторая подружка могла бы ее подвезти — они жили рядом. Мне просто очень больно. Я думала, мы близкие подруги. А она до сих пор так и не написала мне ни слова. © godzillaeatsasians / Reddit
- А я на свою свадьбу чуть не опоздал... Часть машин кортежа перепутала точку сбора. Пока все собрались, времени почти не оставалось — пришлось забирать невесту без выкупа. Возмущенным опозданием подружкам невесты свидетель для успокоения сунул толстую пачку купюр. Те обрадовались и только к концу банкета сообразили, что это билеты из «банка приколов». © Олег К. / Dzen
- Я был свидетелем на свадьбе, и паспорта перед ЗАГСом отдали мне. А когда их надо было отдавать на регистрацию, сделал вид, что забыл. Пока я шарил по карманам с озабоченным видом, молодая прямо позеленела лицом, так долго и упорно шла к этому бракосочетанию. Пообещала прибить, тут паспорта и нашлись. © Александр Петров / Dzen
- Приятель позвал меня побыть с ним на росписи — просто за компанию. Перед торжеством в ЗАГСе в приемной проверяли документы. Сотрудница сидит, заполняет бумажки, не поднимая головы:
— Документ жениха... невесты... свидетель со стороны жениха... свидетельница со стороны невесты...
И тут звучит уверенный, сочный бас:
— Я свидетельница со стороны невесты.
Женщина поднимает глаза... и замирает: перед ней стоит мужик с бородой и габаритами под пятидесятый размер. Пауза. Секунда. И все помещение взрывается от хохота. © Карл К. / Dzen
Комментарии
Уведомления
Понравилась только история, где пара тихо смылась и расписалась в другом городе, попутно познакомив свидетелей 😄👏🌺
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А как нехватка денег нa гостиницу заставила «подружку» говорить и другим людям нa свадьбу не приходить?
И какого года последняя история, если триста лет уже ни в какие документы не вносят свидетелей нa свадьбе, это чисто традиция давно.
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