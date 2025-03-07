двоюродная сестра тоже вышла... вдова теперь и трех лет не прожили
15 невест, которые надели особенный наряд в день своей свадьбы
Что сейчас, что во времена наших бабушек были девушки, которые не хотели носить наряды как у всех. Посмотрим вместе на эти необычные платья?
«Я вышла замуж в черном и совсем не жалею!»
«Моя прабабушка в день свадьбы, 1942 год»
- Мне это так напоминает "Унесенные ветром!" © Rejectid10ts / Reddit
- Так ее свадьба была примерно через 3 года после выхода фильма. Наверное, ей очень понравились костюмы из кино. © Dragonfly_pin / Reddit
Как вам такое платье невесты?
«Что скажете о моем платье?»
«Дизайн придумала я, а сшила мама. Мне очень нравится!»
«Я так горжусь своей работой»!
«Мой свадебный образ — смесь китайского и индийского стилей»
«Свадьба моих дедушки и бабушки, 1936 год»
«А я свое платье связала!»
«Свадебное фото моих мамы и папы, 1948 год. Они сбежали, чтобы пожениться!»
«Моя бабушка в свадебном платье от Balenciaga»
«Сейчас это платье находится в музее Balenciaga»
- Оно на голову превосходит многие современные свадебные наряды королевских особ. © SuperbVirus2878 / Reddit
«Я выходила замуж в розовом»
почему никто не показал жениху, как правильно надевать галстук? как у первоклашки
"После нескольких месяцев стресса в поиске платья я наконец-то нашла свой идеал!"
"Я обошла столько магазинов, но не могла найти платье, которое: а) подходило бы мне по стилю и б) оправдывало бы безумную цену. Наконец, я нашла это платье онлайн. Отнесла его швее и мне очень нравится результат"
«Жених и родственники целый год отговаривали меня от покупки этого свадебного платья. Но я решилась!»
"Я примерила черное платье по приколу — и наступил момент «О боже, я влюбилась». Моя свекровь сначала одобрила, но после общения со своими подругами резко сказала нет. Жениху платье сначала тоже понравилось. Но потом он поговорил со своей мамой...
Итак, год просмотра платьев, отпора навязчивым продавцам. С меня хватит! Я поговорила с женихом. Женится ли он на мне, если я буду в черном? Ответ был, мол, конечно, да. Просто некоторые люди могут не одобрить, и поэтому он подумал, что мне следует надеть что-то другое. Не спрашивайте мнения людей, просто купите то, что вам нравится!"
«Мое винтажное платьице»
Поближе
- Ты выглядишь невероятно! Поздравляю! © Curious_Emu1752 / Reddit
Вот что у нас есть еще: «12 ситуаций, после которых свадебный вечер перестал быть томным».
Комментарии
Из всей подборки понравилась пара из 1936 года - красивые, элегантные, и без мысли "урою всех нарядом"🥰
главное ,чтобы нравилось невесте, а мне вот ничего не понравилось из современного. Сравнение невест прошлого и современниц, явно в пользу невест прошлого, с большим отрывом.