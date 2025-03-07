15 невест, которые надели особенный наряд в день своей свадьбы

"Я примерила черное платье по приколу — и наступил момент «О боже, я влюбилась». Моя свекровь сначала одобрила, но после общения со своими подругами резко сказала нет. Жениху платье сначала тоже понравилось. Но потом он поговорил со своей мамой...

Итак, год просмотра платьев, отпора навязчивым продавцам. С меня хватит! Я поговорила с женихом. Женится ли он на мне, если я буду в черном? Ответ был, мол, конечно, да. Просто некоторые люди могут не одобрить, и поэтому он подумал, что мне следует надеть что-то другое. Не спрашивайте мнения людей, просто купите то, что вам нравится!"