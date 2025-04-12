Про салон: парень из глухой деревни? В моем салоне и мастера мужчины есть, и маникюр мальчик делает и очень хорошо.
16 человек, рассказали, как пришли к профессии своей мечты всем назло
Истории
1 час назад
Порой та самая "нормальность", о которой твердят все вокруг, — вовсе не панацея. Это всего лишь шаблон, который одни люди пытаются применить к другим. Перед вами несколько историй о тех, кто не сразу нашел дело по душе, но в итоге пришел к своей мечте.
- Меня родители отправили учиться на гостиничный сервис, хотя я хотела идти на повара. Заставили. Не доучилась, бросила это все и ни разу не пожалела. Спустя 10 лет я все-таки отучилась на повара, и тут-то мама моя мне выдала, что зря тогда не послушала меня — столько времени упустили. Уже бы шефом за эти 10 лет стала. © Ирина Качанова / VK
- Мой муж — кондитер. Это его мечта: он учился, сейчас работает и постоянно находит курсы повышения квалификации. Я за него рада, и он всегда с удовольствием рассказывает о работе. Но когда к нам приезжают его родители, начинается череда срывов и разочарований. Его отец чуть ли не входит в дом со словами: "Нашел нормальную работу наконец?" Дальше — куча подколов и презрения, что работа "не мужицкая". Я всегда на стороне мужа и не понимаю, зачем издеваться над своим взрослым сыном, который нашел свое дело. © Подслушано / Ideer
- Отец сказал: "Будешь риэлтором, а творчеством занимайся как хобби". Он сам так делал. Но потом я стал зарабатывать на своем хобби, и он вдруг решил мне помочь и стать моим менеджером. Сказал, что мой пример вдохновил его на перемены: он тоже решил бросить работу и заняться тем, что нравится.. © joepagac / Reddit
- Мечтаю работать в салоне красоты. Красить, стричь. Одна проблема - я парень. Моя мама при слове "салон" взяла и схватилась за сердце. Зато бабушка всегда на моей стороне. Просит покрасить ей волосы, накрасить, сделать ногти — и каждый раз говорит: "Ты мой единственный внук, и я в тебя верю. Делай, что любишь". Так что да, ребят, я нормальный. Просто у каждого — свое. И мечты у всех разные. © ШКогвартс / VK
- Сестра в 16 лет подсела на турецкие сериалы. Позднее ее увлечение переросло в любовь к культуре и языку, и она решила учить турецкий. Родители, мягко говоря, ржали и отговаривали ее. Когда дело дошло до поступления — вовсе начали ее подавлять, говоря: "Если пойдешь учиться на переводчика — ты нам не дочь". Забрал сестру к себе с условием, что буду ее обеспечивать, но только если она действительно будет учиться. Сестра поступила, отучилась. Сейчас живет в Стамбуле, первоклассный переводчик, параллельно с работой учит еще два языка и постоянно путешествует. Домой каждый раз приезжает с подарками и благодарит меня за поддержку. Каждую встречу вижу ее счастливую улыбку, и сердце радуется, что смог осчастливить родного человека. Хотя родители до сих пор думают, что "перебесится и пойдет на экономиста"... © Палата №6 / VK
- Бесит, что работаешь по 12 часов в день, часто без выходных, зарабатываешь в 2–3 раза больше сверстников, а родители только и твердят: "Когда ты уже нормальную работу найдешь?" Ну, конечно, всего-то востребованный фрилансер — не то что дочка тети Вали, секретарша, на работу ходит. © Подслушано / Ideer
- Хотел учиться в художке, но родители не поддержали. Мол, тогда я никогда от них не съеду, и они будут меня содержать. Поэтому я отучился на бакалавра в области биологии. Работал, как волк, в полях, за мизерную зарплату. Через пять лет не выдержал — решил сменить сферу. И вернулся к идее заниматься чем-то творческим. В итоге сейчас занимаюсь графическим дизайном. Получаю в два раза больше, чем когда был биологом. И у меня еще и время есть, чтобы рисовать для души. © 3-pico / Reddit
- Работаю на своего отца. Бизнес сезонный, поэтому девять месяцев в году перебиваюсь с копейки на копейку. Есть диплом по неплохой специальности, но отец не отпускает: семья, бизнес... Как только говорю, что уйду — становлюсь врагом семьи. А девушка считает, что мне давно пора работать по специальности. Постоянно ругаюсь — то с родителями, то с ней. Плюнул на все, подписал контракт, лечу на другой конец страны. © Подслушано / Ideer
- Родители переживали, сможет ли мое "хобби" меня прокормить. Но успокоились, когда я стала им сама деньги подкидывать. Но бабуля с дедулей так быстро не сдались. Недавно выдали мне, как бы между прочим, что "есть работа, которая приносит больше денег, да и в целом можно сменить сферу деятельности". Все это под соусом "просто, чтобы ты знала". Раздражает, что они все еще ждут, пока я вырасту и найду "нормальную работу". © krakkenkat / Reddit
- Мне сказали: "Нормальную профессию получи, а потом делай, что хочешь". Хотя планировалось бюджетное обучение и в нормальной, и в "ненормальной". Вот теперь, в 31, я наконец могу "делать, что хочу". Но я не обижаюсь — благодаря первому образованию нашла мужа, встретила кучу интересных людей и окончательно убедилась в своем изначальном выборе. © Les.ka / Pikabu
- До 37 лет был небогат, работал много, зарабатывал мало. Родственники мной даже не интересовались и говорили родителям, что я бестолочь, а жене ее родня (кроме отчима) советовала меня бросить поскорее. Потом работа дала свои плоды. У нас с женой две машины, большая квартира, дом, дети всем обеспечены, своих и родителей жены тоже не обидели. И началось. Все вдруг начали мной интересоваться, в гости звать. А я видеть их не хочу. Смотрите на BMW Х5 моего отца и завидуйте. © Подслушано / Ideer
- Работаю в юридической конторе. Был у меня клиент, который просил нас убедить его дочь поступить на юридический. Подавать документы уже надо, а она артачится. Сложное было дело, ведь девушка буквально не хотела туда идти и была довольна профессией, которую уже получила. © PatchouliTea / Reddit
- С детства увлекаюсь мечевым боем. Отец никогда не относился к моему увлечению серьезно — пока однажды не увидел, как я тренируюсь в спарринге. Меня это, конечно, задело, но я старался не обижаться. © Trip_243 / Reddit
- Всегда мечтал стать дизайнером. Рисовал с детства, тетрадки в школе были все исписаны какими-то скетчами вместо конспектов. Родители - врачи в седьмом поколении. Сказали: "Ни на что другое денег не дадим, поступай в медицинский". За полгода до поступления я психанул и стал делать портреты на заказ. Как же они офигели, когда я сообщил им, что поступил на бюджет. В медицинский. Уже четвертый курс заканчиваю. Интернатура, конечно, впереди, учиться дольше, чем у всех, но я кайфую. Буду хирургом. И знаете, родители были правы — это мое. А рисую теперь для души, когда захочу. И в кайф, а не за деньги. © Карамель / VK
- Я закончила университет и окончательно поняла, что это не мое, не то, чем я хочу заниматься. Долго жалела, что после школы не пошла, как мечтала всю жизнь, в медицинский. Эта мысль прям ела меня изнутри, я постоянно об этом думала. Потом в один день я взвесила все за и против и поняла: лучше я попробую поступить, буду намного старше своих одногруппников, буду учиться почти 10 лет, чем всю оставшуюся жизнь жалеть о том, чего не сделала. В этом году мне исполнилось 25, я поступила в медицинский. Первое время было очень неловко — по сравнению с другими я уже пенсия. А потом выяснилось, что в группе есть женщина 48 лет, и мы сразу стали держаться вместе. Оказалось, она тоже решила исполнить мечту детства, но набиралась смелости дольше, чем я. Ее история меня очень вдохновила — я аж в себя больше поверила. И, знаете, совершенно не жалею, что все-таки решилась. © Не все поймут / VK
- Мечтала стать моделью, но мама с бабушкой не поддержали. Уже будучи 30-летней теткой, увидела объявление, что нужны модели плюс-сайз. Когда отправила свои фотки, обалдела от ответа. Как модель я им не подошла, но они предложили снимать для них. Дело в том, что помимо фоток просто меня, по ссылке были и другие мои работы. В итоге снимаю для брендов белья.
А вот еще несколько историй о том, как по-разному в жизнь приходит финансовая грамотность.
Комментарии
Уведомления
Стоны деток, чьи родители не считают фриланс "работой - тупые, эгоистичные и совершено лишены эмпатии. Их родители росли в другом мире и да, для них работа - это именно идти и работать. Но деткам пофиг нна это, они не хотят понять родителей и помочь тем им понять.
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