16 человек, рассказали, как пришли к профессии своей мечты всем назло

Порой та самая "нормальность", о которой твердят все вокруг, — вовсе не панацея. Это всего лишь шаблон, который одни люди пытаются применить к другим. Перед вами несколько историй о тех, кто не сразу нашел дело по душе, но в итоге пришел к своей мечте.