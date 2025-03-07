15+ мужчин, которые шьют и вяжут так, что порой бабушки завидуют

Многие привыкли думать, что шитье и вязание — удел лишь бабушек или молодых мам в декрете. Но на самом деле и мужчины способны создавать такие шедевры, что диву даешься. Порой их работы ломают стереотипы и доказывают, что творчество не знает никаких границ.

"Вот мой опоссум с пакетами"

"Жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки"

"Наконец-то закончил диван для своей кошки. Думаю, ей нравится"

"Мой парень сам связал вот такой костюм"

Такой уровень таланта мне недостижим! © NWAsquared / Reddit

"Закончил шить летнее платье для своей жены. Вышло круче, чем ожидал"

Ах, вы даже смогли сделать карманы! © IYeetToFeelGood / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна классная статья про людей, которые могут связать хоть свитер, хоть свадебное платье.

«Сшил одинаковые толстовки для себя и собаки»

«Вот мой готовый свитер. Вязал его примерно 2 месяца по 1-2 часа в день»

«Первая вещь, которую я сшил на своей новой швейной машинке. Просто жилет для каких-то грязных работ»

«Недавно начал шить себе рубашки»

«Плевать на стереотипы. Этот фартук я специально сшил для готовки»

«Закончил свою первую плюшевую игрушку для ребенка»

«У меня 2 работы и трое детей. Вот таким образом я решил выпустить пар. Носки для жены»

«Сам шью перчатки для наших детей»

«Вот что я сделал для своей жены. Мне подарили книгу о вязании в стиле Гарри Поттера. Я в восторге»

«Мне надоело, что мужская мода слишком однообразна, поэтому я решил сшить свою собственную рубашку»

«Закончил пару дней назад. Вот моя работа»

«Сделал ручную вышивку стрекоз на своем свитере»

«Жена попросила сделать ей простой органайзер. Вот моя первая попытка»

«Связал жене берет. Если она не будет часто его надевать, то буду носить сам»