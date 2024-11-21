20 раз, когда из-за обычного объявления разгорелся сыр-бор

Каждый хоть раз продавал или покупал через интернет вещи или откликался на объявление о работе или услугах, которое увидел на сайте, а то и на случайном столбе. И, как правило, все это происходило буднично и рутинно. Но люди из этой статьи, разместив или откликнувшись на объявление, попали в комичную историю, которой грех не поделиться.

Я выставила на Авито брендовую куртку. Меня спросили, почему так дорого, и я, пока рассказывала про бренд, качество и т.д. решила, что мне она тоже нужна и передумала продавать. Всем отказала и сняла объявление. © _linakiedis / X

Все пишут про чудаковатых покупателей на Авито, но почти никто не пишет про продавцов. Мой любимый тип — дядя 50+ лет, продающий гитарную педаль и отказывающийся пользоваться доставкой, потому что, цитирую: «Хочу знать, кому продаю, в глаза посмотреть этому человеку» © ilyaorangee / X

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Гуляю по Невскому проспекту в Петербурге и вижу на одном из баров объявление: «Сегодня вечером у нас Алена Апина». Ну, думаю, не фига ж себе. А потом читаю ниже, а там приписка мелкими буквами: «...выступать отказалась». © Алексей Лепахин / Палата № 6 / VK

С женой разобрали стенку в коридоре, решили продать по минимальной цене, лишь бы забрали, а то выбрасывать было жалко. Выложили объявление, и вскоре приехали какие-то ребята, забрали шкаф. Я им его даже помог донести до машины все, объяснил кое-какие мелочи. Сказал еще, чтобы звонили, если что-то нужно будет подсказать. Через пару дней захожу в свой профиль, а там 1 звезда от них и отзыв, что они эту стенку собрать не смогли, пришлось выкинуть. © AndreVot / Pikabu

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Продавал старую бабушкину тумбочку из прихожей. Выложил объявление, буквально через 5 минут написал покупатель. Попросил бронь, мы договорились на следующий день.

Я приехал в квартиру бабули к оговоренному времени, жду полчаса — никого нет. Открываю в итоге приложение и вижу непрочитанное сообщение, отправленное в 12:05: «Я стою у вашей двери. Новая коричневая с надписью мелом?» Бегу к двери — там уже никого. Пытаюсь позвонить, но абонент не абонент. Пишу: «Я здесь уже почти час. Почему вы не постучали или не позвонили?» Ответ: «А я всегда только переписываюсь». Короче, продал другому покупателю на следующий день. Тот не постеснялся позвонить, уточнить и постучать в дверь. © user5238798 / Pikabu

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Я расскажу вам, что такое жизнь: продавала надоевшие духи за 8 тысяч, никто их не брал. Повысила цену до 15 тысяч, купили. © severnorth_ / Twitter

Продавал детскую коляску за 2 000 рублей. Новая стоила 16 000. Ну не зашла она нам: по снегу идти невозможно. И тут пишет тетка капсом: «Отдадите бесплатно для деток в приюте». Ни тебе здрасьте, ни знака вопроса. Пишу тетке: «А мой пусть голодает?» А в ответ прилетает: «Извините». Глянул аккаунт: обычный перекуповский. Хитрая бестия, если бы не эта борзость, мол, отдай бесплатно, мог ведь и на встречу пойти. © user7710133 / Pikabu



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Часто пользуюсь интернет-сервисом для размещения объявлений о товарах. Хорошее продаю, плохое отдаю бесплатно с информированием о всех дефектах и истекших сроках годности (вдруг кому-то надо). Недавно разместила объявление, что подарю остатки помад с давно истекшим сроком. Среди многих написала одна девушка. В ходе разговора выяснилось, что эта красавица скупает их ради того, чтобы круто выглядеть в глазах клиентов. Ведь я продавала остатки люксовых помад, а она в них собралась засунуть более дешевые. Дамочка работает визажистом. © Подслушано / Ideer

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Продавали много наборов «Лего». Они были разобраны, лежали в больших ящиках. Приехал дед с внуком и давай собирать каждый набор. Так весь день они у нас и пробыли, а мы с сыном им помогали. Дедуля оказался приятным собеседником, теперь два раза в год видимся с ним и просто общаемся. © Подслушано / Ideer

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Продавали стиральную машину. Звонит первый покупатель, мол, сможете ли продемонстрировать все функции. Мама ему ответила, что машинка старая, стирает 2 часа. Мужик огорошил: «Да я посижу у вас, подожду. Чай попьем». © Подслушано / Ideer

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Я недавно продавала старую металлическую дверь. Объявление звучало так: «Продаю дверь металлическую, размер 83×206». Звонит мужик: «Здравствуйте! Вы продаете металлическую дверь размером 83×206?» Говорю: «Да». Мужик: «Спасибо, но она мне не подходит! До свидания!» — и кладет трубку. Что это было? © Подслушано / Ideer

Хильдур 6 часов назад Бабка сволочь. Надо написать «в квартире бабки сдаются койко-места посуточно» - - Ответить

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Завела котенка. Как-то это приметила соседская бабка и с того дня то и дело тащит мне уличных котов со словами: «Возьми еще одного». Перестала открывать ей дверь. Но бабка оказалась не лыком шита. Выхожу сегодня, глядь, а на двери подъезда красуется объявление: «92 квартира примет в дар котят». Это моя квартира, и объявление я, конечно, не писала. © Подслушано / Ideer