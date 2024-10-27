18 доказательств того, что на сайтах объявлений сплошь и рядом встречаются комики
Народное творчество
2 часа назад
Продавать вещи или животных через интернет — все равно, что реалити-шоу смотреть по телевизору. Потому что наряду с нормальными покупателями и продавцами встречаются такие уникумы и шутники, что диву даешься.
Действительно, горе — от ума
И где они только раньше были?
«Драма на Авито... Прямо кайфую, когда читаю»
Нет повести печальнее на свете...
Люди с незамутненным сознанием встречаются в интернете чаще, чем хотелось бы
«Мне кошку 2 часа переть, чтобы ее просто понюхали?»
Доставка все вытерпит
Когда причина продажи очень веская
Сделка века
Нашла коса на камень
Думал, что на простака попал
Чисто детективная история
Вот и пообщались
Лучше поздно, чем никогда
Из прекрасного на «Авито»
«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»
«Просматривал объявления на Авито и случайно наткнулся»
Смешнее объявлений в интернете могут быть только вывески и реклама на столбах и возле подъездов.
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