18 доказательств того, что на сайтах объявлений сплошь и рядом встречаются комики

Продавать вещи или животных через интернет — все равно, что реалити-шоу смотреть по телевизору. Потому что наряду с нормальными покупателями и продавцами встречаются такие уникумы и шутники, что диву даешься.

Действительно, горе — от ума

И где они только раньше были?

«Драма на Авито... Прямо кайфую, когда читаю»

Нет повести печальнее на свете...

Люди с незамутненным сознанием встречаются в интернете чаще, чем хотелось бы

«Мне кошку 2 часа переть, чтобы ее просто понюхали?»

Доставка все вытерпит

Когда причина продажи очень веская

Сделка века

Нашла коса на камень

Думал, что на простака попал

Чисто детективная история

Вот и пообщались

Лучше поздно, чем никогда

Из прекрасного на «Авито»

«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»

«Просматривал объявления на Авито и случайно наткнулся»