Кто-то из старых артистов (возможно, Никулин) рассказывал. В юности его и еще одного коллегу руководство попросило сходить по такому-то адресу, забрать там ковер и отнести нa работу (в цирк или театр). И вот они поздно вечером идут по улице с трубой-ковром. Видят впереди милиционера. И тут у одного возникла гениальнaя идея: "А давай будто мы украли ковер?" И дальше пошли пригибаясь и воровато оглядываясь.
Игра оказалась убедительной: милиционер их остановил и забрал в отделение :). Пришлось им оттуда звонить начальству, которое их и вызволило, подтвердив действительную причину их прогулки с ковром.
15 историй с финалом, непредсказуемость которого может с ног сбить
Кажется, что кинематографисты все непредсказуемые сюжеты расхватали на фильмы и сериалы, так что жизнь нас уже ничем поразить не может. Однако даже такие бытовые ситуации, как общение с учительницей ребенка или визит к соседу могут обернуться историей с весьма нежданным финалом.
- В вагон метро заходит крупного телосложения женщина. Нависает надо мной. Тощенький пассажир слева услужливо встает. Женщина, понимая, что одного места ей недостаточно, четким движением руки усаживает пассажира назад: «Сидите, сидите!». Пассажиру неловко: на него все смотрят, он завис в статусе «джентльмен-подкаблучник». Нужно срочно определиться: или ты джентльмен и усадишь даму на место, или ты подкаблучник и позволишь даме усаживать тебя за плечо, как мяч. «Нет, позвольте все-таки...» — вежливо настаивает пассажир. «Я же сказала, спасибо, я постою. Мне скоро выходить!» — отвечает женщина. «А мне сейчас!» — неожиданно взвизгнул пассажир и резко проскользнул между ее подмышкой и вертикальным поручнем. © vasilisaPRO / Pikabu
- Спустя 2 года семейной жизни на пороге нашей квартиры появляется девушка, которая решила рассказать мне всю правду. Мой муж женился на мне назло ей. Они были 8 лет вместе, но поругались, а потом он сразу начал встречаться со мной и женился, хотя у них до ссоры был назначен день свадьбы. Умоляет меня все понять и отпустить его. А я как бы беременна. Жду мужа с работы, у самой руки чашку не держат, уши заложены, слезы ручьем. Дождалась. Все рассказала и уже ожидала услышать горькую правду, а у него глаза на лоб вылезли. У него не было девушки, с которой он встречался 8 лет. По описанию тоже никого не припоминает. Раздобыли видео с камер в подъезде. Не знает он ее. Но по лицу нашли. Эта девица — актриса из нашего театра, она поспорила с коллегами на деньги, что сможет убедить первую встречную беременную своей актерской игрой. Выследила меня в магазине и шла по пятам. © Подслушано / Ideer
Кто-то из старых артистов (возможно, Никулин) рассказывал. В юности его и еще одного коллегу руководство попросило сходить по такому-то адресу, забрать там ковер и отнести нa работу (в цирк или театр). И вот они поздно вечером идут по улице с трубой-ковром. Видят впереди милиционера. И тут у одного возникла гениальнaя идея: "А давай будто мы украли ковер?" И дальше пошли пригибаясь и воровато оглядываясь.
- Однажды учительница позвонила и сказала, что наша дочь так издевается над другим учеником, что тот боится приходить в школу. Мы поговорили с дочкой, а она сказала, это неправда и что она никого не обижает. Так что я созвонилась напрямую с мамашей этого мальчишки и та вначале даже не поняла, о чем я говорю, а потом заявила, что да, ее сын мою дочь боится. Но мир тесен, и несколько дней спустя я от подруги этой мамаши наконец-то узнала правду. Оказывается, эта мамаша не высыпается, не реагирует на будильники по утрам, и из-за чего дети пропускают школу. А когда учительница стала допытываться, почему ее сын не на уроках, ничего лучше не придумала, как ляпнуть, что ее сыночку изводит моя дочь. © Viking-16 / Reddit
- У меня был лучший друг на полгода младше меня, который рос по соседству. Когда нам было за 20, его отец заболел и того вскоре не стало. И друг решил сделать мазок ДНК, чтобы выяснить, какие у него риски заболеть той же болезнью. А оказалось, что его отец — на самом деле не его. ДНК друга совпало с ДНК моей семьи, которое было в базе лаборатории. А мой друг оказался моим сводным братом. Папе пришлось многое объяснять в тот день. Они с мамой давно в разводе, но она выдохнула с облегчением, узнав наконец-то, что не страдала паранойей, думая, что у отца был роман с соседкой. © monstergoro87 / Reddit
- Бабушкина квартира мне досталась вместе с Мишкой — мордастым, ворчливым котом. Мы жили как соседи 3 года. Покормил, лоток вымыл — ничего больше не просит. А осенью стал встречаться с девушкой. Она этого шерстяного сразу на руки схватила, тот офигел, но сопротивляться не стал. И знаете, что я узнал за последние месяцы? Что Мишенька может откликаться на «кис-кис» и на свое имя, может говорить «мяу», когда к нему обращаешься, может встать на задние лапы, а передние поднять вверх, чтобы его взяли на руки. А меня, значит, игнорил... © Unknown author / Pikabu
«Покормил, лоток вымыл — ничего больше не просит. А осенью стал встречаться с девушкой»
А котяра, я смотрю, умеет девушек к себе расположить, даром что ворчливый и мордастый:)
Или копирайтер малость криворук?;)
- Родители моей подруги предложили ей пойти на свадьбу ее кузины. По какой-то причине они прибыли в церковь только к тому моменту, когда невеста уже должна была идти к алтарю. Подруга хотела незаметно проскользнуть и сесть в задних рядах, но отец взял ее за руку, и они пошли по проходу. Она почуяла неладное только тогда, когда заметила, что все смотрят на нее, улыбаются и встречают слезами радости. Тогда она остановилась и спросила у своей тети: «А кто выходит замуж?» Тут лицо тети изменилось, и она возмутилась, что родители выдают подругу замуж без ее ведома. В итоге, «невеста» сбежала со свадьбы, которую для нее запланировали родители, и разорвала с теми отношения. Как выяснилось впоследствии, ее родители — традиционная индийская семья — приняли решение устроить для нее такую свадьбу в тот момент, когда подруга заявила, что хочет строить карьеру, а не выходить замуж. © QuintinTheKitten / Reddit
- Как-то, когда я был ребенком, мама послала меня к соседу, чтобы тому передать что-то. Я позвонил в звонок, ожидая, что мне откроет дверь сосед, а ее распахнул серый африканский попугай и произнес скрипучим голосом: «Привет». © Axxalon / Reddit
- Встречался с девушкой несколько дней на 1-м курсе, а потом она мне сказала, что у нее есть парень и она так не может больше. И в тот же вечер я узнал, кто этот парень: она начала встречаться с моим лучшим другом и соседом по комнате. Было жестко их видеть вместе, но я смог это пережить и ни с кем отношений не испортил. Они встречались несколько лет, а потом расстались. Потом у меня была другая девушка. Мы встречались несколько лет, но я так и не созрел двигаться дальше, так что мы расстались. Спустя некоторое время она начала встречаться с этим же моим другом, и они поженились. А я к браку созрел только к 40 годам, но зато теперь счастлив. © PolZaPolzu / Pikabu
- Как-то крестная пришла домой раньше, чем положено, и услышала из спальни голос мужа: «Ох, ей не понравится это... Как думаешь, что она скажет, когда узнает? Она нас вдвоем выгонит». Будучи весьма ревнивой особой, она кинулась в комнату и увидела мужа с котенком. Муж вкрадчиво сказал ей: «Дорогая, помнишь, ты говорила, что в детстве мечтала о котенке?» Теперь у них в семье живет чудесная кошка. © Подслушано / Ideer
- Когда я работала в супермаркете, устроилась к нам на работу продавцом женщина лет 30. Работала отлично, видно, что опыт был. Стройная, симпатичная, но в глаза бросались ее абсолютно прямая спина и немного необычная походка — носки она ставила чуть врозь. Я не удержалась и ей комплимент сделала:
— Олесь, — говорю, — ты прямо как модель.
— Не модель, — смеется, — 8 лет хореографии. Балет. Родители заставляли.
А потом резко добавляет:
— Лучше бы учиться заставляли. Из-за этого балета одни тройки в аттестате. Ну и пришлось в колледж идти, куда взяли.
Вот так бывает. 8 лет балета, 8 лет испорченного детства — и все псу под хвост. © Selesti.N / Pikabu
- Узнал, что знакомый подбивает клинья к моей девушке. Вызвал на разговор, а тот кричит, что они друг друга любят. Ну, говорю, проверим. Любимая занимается танцами, но я как-то ни разу к ней на выступление не ходил. А тут решили пойти вдвоем с этим парнишей и выяснить у нее, кого она все-таки любит. Она закончила танцевать, бежит в зал. Я встаю, кричу: «Девочка моя, сюда, я тут!» Знакомый тоже не остался в стороне: «Она не твоя девушка!» И в этот момент она пробегает мимо нас, вешается на шею и целует какого-то незнакомого мужика! © Не все поймут / VK
- Еду в маршрутке, рядом женщина в наушниках. Вдруг у нее из телефона на весь салон заголосила песня «The Show Must Go On» («Шоу должно продолжаться»). Ну, думаю, штекер от наушников вылетел. Оказался входящий. Она достала телефон и посмотрела на экран таким несчастным взглядом, что мне ее жалко стало. Бывший, наверное, несчастная любовь, все дела... Потом нажимает на «принять вызов», натягивает улыбку, и я, уже практически не дыша, пытаюсь понять, кто же это. Угадала я или нет? И тут: «Да, слушаю. Здравствуйте, мама!» Тоже на свекровь поставлю. © Подслушано / Ideer
- Супруга была беременна нашим третьим ребенком. Мы его планировали, но в итоге жена попала в отделение неотложной помощи, так как у нее случился «выкидыш». Медсестра сказала, что плод нежизнеспособен и ничего сделать нельзя. Это был первый раз в моей взрослой жизни, когда я чувствовал себя совершенно беспомощным. И в тот момент, когда мы уже оплакивали свою потерю, оказалось что то, что все приняли за выкидыш, — ужасные спазмы и давление — на самом деле было процессом, в ходе которого тело освобождало пространство для близнецов. Сейчас нашим девочкам уже 5 лет. © chudd / Reddit
Моя бывшая была уверена, что дети "из пробирки" — это такие эмбрионы, которые растут и развиваются в пробирках, в освещённой тусклым красным светом лаборатории под зловещее бульканье.
Но история про "освобождение пространства для близнецов" всё переплюнул. Надо было добавить, что пришлось выплюнуть одну почку, чтобы близнецы поместились.
- Я фотограф. Пришла ко мне парочка на фотосессию. Целовались, обнимались — так на фото страсть и кипела. А после захожу в соцсеть к парню, чтобы скинуть файл с фото и вижу, что на аватарке он с другой женщиной и ребенком — то есть женат. Я думал-гадал, лезть ли в чужие отношения, и в итоге решил, чтобы не создавать скандала, скинуть фотки девушке — пусть та уже передает парню, когда захочет. А там та же картина! На странице фотография с новогодней фотосессии ее, мужа и дочки, и все это сопровождается душераздирающей подписью, как она любит свою семью. В итоге просто написал обоим, что фотки готовы и, когда они ответили, что могут их принять, я им скинул файл. © Рабочие истории / VK
- У меня не было причин не доверять супруге. Но когда жена родила сына, я решил, что он не мой: больно на азиата похож. Уговорил ее сделать ДНК-тест. Оказалось, сын 100 % наш. А потом выяснилось, что у прадеда жены была связь с японкой и ребенка он забрал себе. Я чувствовал себя как скотина, что не поверил жене, пока наш сынуля, которому к тому времени 15 стукнуло, не вздумал из дому сбежать, чтобы найти настоящего отца. Пришлось рассказать ему все и показать результаты теста. © Мамдаринка / VK
Как правду не скрывай, утаить ее не удастся. По крайней мере, людям из этой подборки, сохранить свои секреты не удалось, но некоторым это даже пошло на пользу.
Комментарии
Ох, интересно, а можно ДНК тест (если отец сомневается) сделать не привлекая ничего не подозревающую жену? Или она тоже сомневалась?