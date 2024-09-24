15 историй с финалом, непредсказуемость которого может с ног сбить

Кто-то из старых артистов (возможно, Никулин) рассказывал. В юности его и еще одного коллегу руководство попросило сходить по такому-то адресу, забрать там ковер и отнести нa работу (в цирк или театр). И вот они поздно вечером идут по улице с трубой-ковром. Видят впереди милиционера. И тут у одного возникла гениальнaя идея: "А давай будто мы украли ковер?" И дальше пошли пригибаясь и воровато оглядываясь.

Игра оказалась убедительной: милиционер их остановил и забрал в отделение :). Пришлось им оттуда звонить начальству, которое их и вызволило, подтвердив действительную причину их прогулки с ковром.