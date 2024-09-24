15 историй с финалом, непредсказуемость которого может с ног сбить

Истории
2 часа назад

Кажется, что кинематографисты все непредсказуемые сюжеты расхватали на фильмы и сериалы, так что жизнь нас уже ничем поразить не может. Однако даже такие бытовые ситуации, как общение с учительницей ребенка или визит к соседу могут обернуться историей с весьма нежданным финалом.

  • В вагон метро заходит крупного телосложения женщина. Нависает надо мной. Тощенький пассажир слева услужливо встает. Женщина, понимая, что одного места ей недостаточно, четким движением руки усаживает пассажира назад: «Сидите, сидите!». Пассажиру неловко: на него все смотрят, он завис в статусе «джентльмен-подкаблучник». Нужно срочно определиться: или ты джентльмен и усадишь даму на место, или ты подкаблучник и позволишь даме усаживать тебя за плечо, как мяч. «Нет, позвольте все-таки...» — вежливо настаивает пассажир. «Я же сказала, спасибо, я постою. Мне скоро выходить!» — отвечает женщина. «А мне сейчас!» — неожиданно взвизгнул пассажир и резко проскользнул между ее подмышкой и вертикальным поручнем. © vasilisaPRO / Pikabu
  • Спустя 2 года семейной жизни на пороге нашей квартиры появляется девушка, которая решила рассказать мне всю правду. Мой муж женился на мне назло ей. Они были 8 лет вместе, но поругались, а потом он сразу начал встречаться со мной и женился, хотя у них до ссоры был назначен день свадьбы. Умоляет меня все понять и отпустить его. А я как бы беременна. Жду мужа с работы, у самой руки чашку не держат, уши заложены, слезы ручьем. Дождалась. Все рассказала и уже ожидала услышать горькую правду, а у него глаза на лоб вылезли. У него не было девушки, с которой он встречался 8 лет. По описанию тоже никого не припоминает. Раздобыли видео с камер в подъезде. Не знает он ее. Но по лицу нашли. Эта девица — актриса из нашего театра, она поспорила с коллегами на деньги, что сможет убедить первую встречную беременную своей актерской игрой. Выследила меня в магазине и шла по пятам. © Подслушано / Ideer
Ushwood
55 минут назад

Кто-то из старых артистов (возможно, Никулин) рассказывал. В юности его и еще одного коллегу руководство попросило сходить по такому-то адресу, забрать там ковер и отнести нa работу (в цирк или театр). И вот они поздно вечером идут по улице с трубой-ковром. Видят впереди милиционера. И тут у одного возникла гениальнaя идея: "А давай будто мы украли ковер?" И дальше пошли пригибаясь и воровато оглядываясь.
Игра оказалась убедительной: милиционер их остановил и забрал в отделение :). Пришлось им оттуда звонить начальству, которое их и вызволило, подтвердив действительную причину их прогулки с ковром.

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  • Однажды учительница позвонила и сказала, что наша дочь так издевается над другим учеником, что тот боится приходить в школу. Мы поговорили с дочкой, а она сказала, это неправда и что она никого не обижает. Так что я созвонилась напрямую с мамашей этого мальчишки и та вначале даже не поняла, о чем я говорю, а потом заявила, что да, ее сын мою дочь боится. Но мир тесен, и несколько дней спустя я от подруги этой мамаши наконец-то узнала правду. Оказывается, эта мамаша не высыпается, не реагирует на будильники по утрам, и из-за чего дети пропускают школу. А когда учительница стала допытываться, почему ее сын не на уроках, ничего лучше не придумала, как ляпнуть, что ее сыночку изводит моя дочь. © Viking-16 / Reddit
  • У меня был лучший друг на полгода младше меня, который рос по соседству. Когда нам было за 20, его отец заболел и того вскоре не стало. И друг решил сделать мазок ДНК, чтобы выяснить, какие у него риски заболеть той же болезнью. А оказалось, что его отец — на самом деле не его. ДНК друга совпало с ДНК моей семьи, которое было в базе лаборатории. А мой друг оказался моим сводным братом. Папе пришлось многое объяснять в тот день. Они с мамой давно в разводе, но она выдохнула с облегчением, узнав наконец-то, что не страдала паранойей, думая, что у отца был роман с соседкой. © monstergoro87 / Reddit
  • Бабушкина квартира мне досталась вместе с Мишкой — мордастым, ворчливым котом. Мы жили как соседи 3 года. Покормил, лоток вымыл — ничего больше не просит. А осенью стал встречаться с девушкой. Она этого шерстяного сразу на руки схватила, тот офигел, но сопротивляться не стал. И знаете, что я узнал за последние месяцы? Что Мишенька может откликаться на «кис-кис» и на свое имя, может говорить «мяу», когда к нему обращаешься, может встать на задние лапы, а передние поднять вверх, чтобы его взяли на руки. А меня, значит, игнорил... © Unknown author / Pikabu
Tri-Anon
53 минуты назад

«Покормил, лоток вымыл — ничего больше не просит. А осенью стал встречаться с девушкой»
А котяра, я смотрю, умеет девушек к себе расположить, даром что ворчливый и мордастый:)
Или копирайтер малость криворук?;)

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  • Родители моей подруги предложили ей пойти на свадьбу ее кузины. По какой-то причине они прибыли в церковь только к тому моменту, когда невеста уже должна была идти к алтарю. Подруга хотела незаметно проскользнуть и сесть в задних рядах, но отец взял ее за руку, и они пошли по проходу. Она почуяла неладное только тогда, когда заметила, что все смотрят на нее, улыбаются и встречают слезами радости. Тогда она остановилась и спросила у своей тети: «А кто выходит замуж?» Тут лицо тети изменилось, и она возмутилась, что родители выдают подругу замуж без ее ведома. В итоге, «невеста» сбежала со свадьбы, которую для нее запланировали родители, и разорвала с теми отношения. Как выяснилось впоследствии, ее родители — традиционная индийская семья — приняли решение устроить для нее такую свадьбу в тот момент, когда подруга заявила, что хочет строить карьеру, а не выходить замуж. © QuintinTheKitten / Reddit
  • Как-то, когда я был ребенком, мама послала меня к соседу, чтобы тому передать что-то. Я позвонил в звонок, ожидая, что мне откроет дверь сосед, а ее распахнул серый африканский попугай и произнес скрипучим голосом: «Привет». © Axxalon / Reddit
  • Встречался с девушкой несколько дней на 1-м курсе, а потом она мне сказала, что у нее есть парень и она так не может больше. И в тот же вечер я узнал, кто этот парень: она начала встречаться с моим лучшим другом и соседом по комнате. Было жестко их видеть вместе, но я смог это пережить и ни с кем отношений не испортил. Они встречались несколько лет, а потом расстались. Потом у меня была другая девушка. Мы встречались несколько лет, но я так и не созрел двигаться дальше, так что мы расстались. Спустя некоторое время она начала встречаться с этим же моим другом, и они поженились. А я к браку созрел только к 40 годам, но зато теперь счастлив. © PolZaPolzu / Pikabu
  • Как-то крестная пришла домой раньше, чем положено, и услышала из спальни голос мужа: «Ох, ей не понравится это... Как думаешь, что она скажет, когда узнает? Она нас вдвоем выгонит». Будучи весьма ревнивой особой, она кинулась в комнату и увидела мужа с котенком. Муж вкрадчиво сказал ей: «Дорогая, помнишь, ты говорила, что в детстве мечтала о котенке?» Теперь у них в семье живет чудесная кошка. © Подслушано / Ideer
  • Когда я работала в супермаркете, устроилась к нам на работу продавцом женщина лет 30. Работала отлично, видно, что опыт был. Стройная, симпатичная, но в глаза бросались ее абсолютно прямая спина и немного необычная походка — носки она ставила чуть врозь. Я не удержалась и ей комплимент сделала:
    — Олесь, — говорю, — ты прямо как модель.
    — Не модель, — смеется, — 8 лет хореографии. Балет. Родители заставляли.
    А потом резко добавляет:
    — Лучше бы учиться заставляли. Из-за этого балета одни тройки в аттестате. Ну и пришлось в колледж идти, куда взяли.
    Вот так бывает. 8 лет балета, 8 лет испорченного детства — и все псу под хвост. © Selesti.N / Pikabu
  • Узнал, что знакомый подбивает клинья к моей девушке. Вызвал на разговор, а тот кричит, что они друг друга любят. Ну, говорю, проверим. Любимая занимается танцами, но я как-то ни разу к ней на выступление не ходил. А тут решили пойти вдвоем с этим парнишей и выяснить у нее, кого она все-таки любит. Она закончила танцевать, бежит в зал. Я встаю, кричу: «Девочка моя, сюда, я тут!» Знакомый тоже не остался в стороне: «Она не твоя девушка!» И в этот момент она пробегает мимо нас, вешается на шею и целует какого-то незнакомого мужика! © Не все поймут / VK
  • Еду в маршрутке, рядом женщина в наушниках. Вдруг у нее из телефона на весь салон заголосила песня «The Show Must Go On» («Шоу должно продолжаться»). Ну, думаю, штекер от наушников вылетел. Оказался входящий. Она достала телефон и посмотрела на экран таким несчастным взглядом, что мне ее жалко стало. Бывший, наверное, несчастная любовь, все дела... Потом нажимает на «принять вызов», натягивает улыбку, и я, уже практически не дыша, пытаюсь понять, кто же это. Угадала я или нет? И тут: «Да, слушаю. Здравствуйте, мама!» Тоже на свекровь поставлю. © Подслушано / Ideer
  • Супруга была беременна нашим третьим ребенком. Мы его планировали, но в итоге жена попала в отделение неотложной помощи, так как у нее случился «выкидыш». Медсестра сказала, что плод нежизнеспособен и ничего сделать нельзя. Это был первый раз в моей взрослой жизни, когда я чувствовал себя совершенно беспомощным. И в тот момент, когда мы уже оплакивали свою потерю, оказалось что то, что все приняли за выкидыш, — ужасные спазмы и давление — на самом деле было процессом, в ходе которого тело освобождало пространство для близнецов. Сейчас нашим девочкам уже 5 лет. © chudd / Reddit
Tri-Anon
43 минуты назад

Моя бывшая была уверена, что дети "из пробирки" — это такие эмбрионы, которые растут и развиваются в пробирках, в освещённой тусклым красным светом лаборатории под зловещее бульканье.

Но история про "освобождение пространства для близнецов" всё переплюнул. Надо было добавить, что пришлось выплюнуть одну почку, чтобы близнецы поместились.

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  • Я фотограф. Пришла ко мне парочка на фотосессию. Целовались, обнимались — так на фото страсть и кипела. А после захожу в соцсеть к парню, чтобы скинуть файл с фото и вижу, что на аватарке он с другой женщиной и ребенком — то есть женат. Я думал-гадал, лезть ли в чужие отношения, и в итоге решил, чтобы не создавать скандала, скинуть фотки девушке — пусть та уже передает парню, когда захочет. А там та же картина! На странице фотография с новогодней фотосессии ее, мужа и дочки, и все это сопровождается душераздирающей подписью, как она любит свою семью. В итоге просто написал обоим, что фотки готовы и, когда они ответили, что могут их принять, я им скинул файл. © Рабочие истории / VK
  • У меня не было причин не доверять супруге. Но когда жена родила сына, я решил, что он не мой: больно на азиата похож. Уговорил ее сделать ДНК-тест. Оказалось, сын 100 % наш. А потом выяснилось, что у прадеда жены была связь с японкой и ребенка он забрал себе. Я чувствовал себя как скотина, что не поверил жене, пока наш сынуля, которому к тому времени 15 стукнуло, не вздумал из дому сбежать, чтобы найти настоящего отца. Пришлось рассказать ему все и показать результаты теста. © Мамдаринка / VK

Как правду не скрывай, утаить ее не удастся. По крайней мере, людям из этой подборки, сохранить свои секреты не удалось, но некоторым это даже пошло на пользу.

Комментарии

Уведомления
Катерина Лисичкина
48 минут назад

Ох, интересно, а можно ДНК тест (если отец сомневается) сделать не привлекая ничего не подозревающую жену? Или она тоже сомневалась?

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