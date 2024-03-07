15 теплых, как домашний хлебушек, историй, которые возвращают веру в людей

Взгляните, каким станет наш мир, если в нем вдруг исчезнет интернет
Культура
5 лет назад
Если соседи барабанят в дверь в 2 часа ночи — казалось бы, жди неприятностей. Но, как показывают следующие истории, добро и порядочность могут проявиться даже там, где никто их не ожидает. И, если вы чувствуете, что в последнее время вера в людей у вас порядком угасла, эта статья немного согреет ваше сердце.
Если вас накрыло теплой волной после прочтения этих историй, почитайте добрые истории о детях, которых усыновили.