15 теплых, как домашний хлебушек, историй, которые возвращают веру в людей

Добро
24 минуты назад

Если соседи барабанят в дверь в 2 часа ночи — казалось бы, жди неприятностей. Но, как показывают следующие истории, добро и порядочность могут проявиться даже там, где никто их не ожидает. И, если вы чувствуете, что в последнее время вера в людей у вас порядком угасла, эта статья немного согреет ваше сердце.

  • Было мне лет 10. Я шла домой от подруги, разглядывала снежинки, проплывающие перед носом, и незаметно для себя забрела в сугроб в стороне от дороги. Увязла. Пыталась выбраться, но только утрамбовывала себя в снег все больше и больше. Был уже вечер, люди возвращались домой с работы, забирали детей из школ, садов. Но все шли мимо меня. А мне до дома метров 100, но сил бороться и карабкаться уже не осталось. На меня тогда какой-то ступор напал: ни крика, ни слез, вообще ни одного звука. Прошел почти час. Ног уже не чувствую. И вдруг сзади чьи-то руки подхватывают меня под подмышки, выдергивают из сугроба и, пронеся метра 2 по воздуху, ставят на дорогу. «Замерзла? — улыбается мне какой-то мужчина. — Беги скорей домой. Сама-то дойдешь?» Я киваю и на ватных ногах в раскоряку бреду по тропинке к дому, не оглянувшись и не поблагодарив человека. Молча. Но в душе была целая буря эмоций. © okrk / Pikabu
  • Я был слепо влюблен в одну девушку и не замечал, что она динамила меня раз за разом. Перед Днем святого Валентина я вспомнил, что она всегда мечтала о гигантском плюшевом мишке. Так что я купил в интернете костюм медведя и заказал 90 роз — на каждый день из тех, что знал ее. А она накануне вечером наговорила мне таких гадостей, что я наконец-то прозрел и понял, что больше не хочу быть с ней. На следующий день я нарядился в костюм медведя и, поставив у своего учебного корпуса табличку «Бесплатные медвежьи объятья и розы на День святого Валентина», начал раздавать цветы. И я точно могу сказать: это было лучшее из того, что я когда-либо делал. В тот день я многих людей сделал счастливыми, а немало девушек, которые до этого чувствовали себя одиноко, были тронуты до слез. © milkandcookies21 / Reddit
  • Когда я была маленькой, увидела по телевизору балет. Мне было лет 5, и я пропала. Я смотрела, повторяла, просила купить пачку, хотела танцевать, как те стройные девушки. Данные у меня были. Длинные ноги, тонкая талия и воля. Но бабушка, которая воспитывала меня до 9 лет, воспротивилась, мол, не от мира сего ты, внучка, мы в селе живем, иди корову подои. Выросла, стала администратором в ресторане. Теперь я ничем не довольная баба. Правда, худая и с длинными ногами. И тут брат младший собрался жениться на 18-летней девушке, а та заявила, что хочет заниматься гимнастикой. Я уж было открыла рот, как мои предки, мол, на что жить будешь, аристократка? А потом... Потом долго плакала. Так и ломают, не замечая, судьбы детей. Вот час назад перекинула на карту деньги. Пусть хоть чужая мечта исполнится. И даже если высот невеста брата не достигнет, то пусть хоть попробует. © Worldcat / Pikabu
  • Зашел в супермаркет. Походил, взял еды на вечер, пошел на кассу. Рассчитался и тут вспомнил, что хлеб не взял. Попросил кассиршу подождать — и быстро за хлебом. Смотрю — а остались одни булочки. Ничего не взял, возвращаюсь, говорю, что нет уже ничего. И тут кассирша говорит: «Надо хлеб?» Говорю, что да, надо. А она вдруг из-под прилавка достает буханку хлеба. Я понял, что она хлеб себе отложила, стал отказываться, но она настояла. Поблагодарил ее, расплатился и ушел. © zTN1 / Pikabu
  • В детстве, когда я приходил с родителями к бабуле, она давала мне двадцатидолларовую купюру. И я всякий раз счастливо улыбался, предвосхищая, что куплю себе новую игрушку. Сейчас мне 18 лет, а ей — 91. Она плохо слышит, почти не видит и, кажется, у нее развилось слабоумие. У нее в сумочке больше нет двадцаток, поэтому, когда она сует мне в руку воображаемую купюру со словами «Трать на здоровье, внучок», я говорю в ответ: «Непременно, бабуль», — и кладу ее в карман. © youlosepoints / Reddit
  • Прошлой осенью уезжали к свекрам на выходные, и я уже на выходе из подъезда задержалась немного, проверяя почтовый ящик. Вернулись от свекров через 2 дня, а под звонком нашей квартиры записка: «Позвоните срочно» и номер телефона. Мы галопом в квартиру, проверять, вдруг затопили или еще что. Нет, все хорошо. Звоню по номеру, отвечает пожилая женщина и спрашивает разрешения зайти к нам. С удивлением ждем ее, а она через 5 минут приходит со связкой моих ключей, в том числе от квартиры, которые я оставила в замке почтового ящика. Повезло, что именно она нашла ключи: я-то даже не поняла еще, что потеряла их. © Азуро / ADME
  • Работал я как-то в салоне связи. Заходит к нам бабуля, говорит, что телефон хочет купить, так как на старом экран сломался. Пытаюсь выяснить, какой телефон нужен и за какие деньги, и тут она достает свой сломанный телефон со словами «Вот как этот». Беру его в руки и замечаю, что изображение-то на экране есть, но очень тусклое. Смахиваю шторку вниз, и да, яркость на минимуме. Выкручиваю ее на максимум, возвращаю телефон бабуле, улыбаюсь, говорю: «Смотрите, я починил». Показал ей, как регулировать яркость экрана, бабуля слегка в ступоре поблагодарила меня и ушла довольная. Недоволен остался лишь админ салона из-за того, что я ничего не продал. © QwertyGo / Pikabu
  • 5-летний сын на прогулке в садике отдал другу одну свою рукавичку. Тот свои варежки забыл дома. На мой вопрос «Зачем? Ты же сам замерз!» он ответил: «Зато у Юлиана хоть одна ручка согрелась». © Żanna Maievska
  • Как-то я одна с маленьким ребенком переезжала на новую съемную квартиру, а там не было холодильника, да и денег не было покупать. Пришла на работу и, сама не замечая, начала вслух жаловаться, что холодильника нет. Это услышали мои работодатели — начальник и его два брата — после чего скинулись и купили мне холодильник. Прошло уже 14 лет, а холодильник все еще работает. До сих пор с благодарностью вспоминаю их. © Vera Vitzenko
  • Начиная с 11 лет меня практически перестали хвалить и делать мне комплименты. Теперь я — 40-летняя женщина, вполне привлекательная, и стараюсь ежедневно делать хоть один искренний комплимент какому-нибудь человеку — чаще женщинам. Мужчинам я тоже делаю комплименты, потому что они их слышат вообще редко, но только знакомым, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. И вот недавно я увидела 15-летнюю девушку с ярко-оранжевыми волосами. Она выглядела, как персонаж аниме, и я выразила восхищение ее волосами. Она прямо раскраснелась от удовольствия, и, проходя мимо, я услышала, как она говорит подруге: «Не могу поверить, что ей понравились мои волосы». © Remarkable_Story9843 / Reddit
  • У меня было свидание с девушкой. Кроме цветов, я подарил ей еще 5 разноцветных шариков. И, гуляя, мы увидели женщину с ребенком в инвалидной коляске. Он с таким восторгом смотрел на шарики. Моя девушка уловила этот взгляд, поэтому всю связку отдала ребенку. Вот в тот момент, наверное, я больше всего и влюбился в нее, и через какое-то время она стала моей женой. © Не все поймут / VK
  • Лет 15 назад работала кассиром, принимала платежи за коммуналку и интернет. Народ шел нескончаемой очередью. И вот вечером, когда я уже устала, пришла молодая мамочка с ребенком, оплатила коммуналку тысяч на 5 — треть моей зарплаты на тот момент. Через полчаса кассу считаю: не хватает 5 тысяч. Расстроилась, конечно, но что поделать. И тут забегает она, отдает эти деньги со словами: «Села в трамвай, лезу в кошелек проезд оплатить, а там что-то денег много. Вот вернулась». И это с ребенком маленьким. До сих пор ее вспоминаю добрым словом. © Unknown author / Pikabu
  • Ребенок не мог заснуть. Несколько часов подряд я старательно его убаюкивала. На часах было уже 2 ночи, а малыш все плакал. И тут кто-то позвонил в дверь. Я открыла дверь, а это оказалась наша соседка, вырастившая 4-х детей. За 20 минут она убаюкала малыша, оставила свой номер телефона и сказала звонить, если не буду справляться. Право, не знаю, что бы я без нее делала. © Палата № 6 / VK
  • Вчера я уволилась с работы, устав от того, что менеджеры регулярно грубили мне. В один из дней у меня даже случилась паническая атака из-за очередных придирок на работе. И вот вечером после увольнения я зашла в магазин, где работает очень вежливая и дружелюбная продавщица. Я ее спросила, как удается ей оставаться такой милой все время. Сказала о том, насколько приятно мне видеть ее улыбку каждый раз, когда я прихожу. А она в ответ вдруг расплакалась и сказала, что если бы не мои слова, этот день был бы для нее совсем тоскливым. И эта фраза меня убедила, что я была права, когда уволилась с работы в коллективе, где вместо слов поддержки друг друга оскорбляют. © thunder****y / Reddit
  • Лет 30 назад я был студентом, жил с родителями. Не желая обременять родителей, я пошел работать в ночную смену охранником завода пищевых концентратов. А зарплату выдали упаковками чая. Куда их девать, неясно: в магазинах все полки были завалены чаем этой марки, на рынке куча наших работяг им торговали. Но я пошел по всем палаткам предлагать свой товар. И везде мне с ехидной ухмылкой указывали на дверь, пока в одном небольшом магазинчике заведующая не выслушала меня. А потом провела к себе в кабинет, пересчитала упаковки и купила все за озвученную сумму, даже не торгуясь! Позвала продавца и сказала, чтобы товар выставили на полку. Идя на выход, я услышал, как одна продавщица говорит другой: «Совсем наша шибанулась! Весь город этим чаем завален, мы теперь его 100 лет продавать будем». Я тогда подумал, что, видимо, я крутой продавец и переговорщик... И только лет через 20 осознал, что добрая заведующая просто пожалела худого студента с грустными глазами и коробками никому не нужного чая. Вот так я встретил хорошего человека. И даже не заметил... Стыдно до сих пор. © feudor78 / Pikabu

Если вас накрыло теплой волной после прочтения этих историй, почитайте добрые истории о детях, которых усыновили.

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