18 курьеров, которые доставили заказ и заодно устроили стендап
Вот живешь себе спокойно, а порой так хочется приключений. Но иногда для настоящей авантюры достаточно просто открыть дверь курьеру. Наверное, об их буднях можно целый сериал снять — столько всего они видят.
- Работаю курьером. Везу 4 пиццы и лимонад. Открывает парень. Вручаю пакет, а он смотрит на меня такой и говорит: «Ничего не заказывал!» В чеке данные совпадают. Ситуация из ряда вон. Звоню директору. Тут парень подкрадывается и шепчет: «Чувак, там моя девушка, она уверена, что я на спортивном питании. Если она увидит эту пиццу — мне конец». Ну, бывает... В голове уже крутилась мысль, что делать, и тут он вдруг выдает: «Короче, постой тут минуту, я сейчас». В общем, мы спустились на несколько этажей ниже, и парень попросил подержать коробки, пока ест. Съел он по паре кусочков пиццы из каждой коробки, запил лимонадом, и ушел домой. А про остатки сказал, что могу забрать их себе. © Не все поймут / VK
- Я курьер, выезжаю на заказ и читаю инструкцию по доставке: «Освещение в сарае не работает, подходите к заднему входу». Когда я подошла к сараю, то увидела человека, сидящего в шезлонге в кромешной тьме... © starshine913 / Reddit
- Заказала суши. Настроение — огонь: вся при параде, волосы уложены, в зеркале аж самой себе понравилась. Звонит курьер, открываю дверь, и чуть ли не ору от сюрприза. Передо мной стоит Игорь, мой одноклассник, который когда-то при всем классе сказал про меня: «Ты мне не уровень». Прямо так и ляпнул, когда я случайно спалилась, что он мне нравится. А он тогда весь из себя модный был, на спорте, у девчонок нарасхват. А сейчас стоит — волосы, как у кота зимой, зубы через один, пахнет, как от гаража. Он узнал меня, молча протянул пакет и буркнул что-то типа «приятного аппетита». А я посмотрела на него, улыбнулась и дала ему чаевых больше, чем стоила еда. Просто чтоб он понял, что жизнь иногда разворачивает. © Не все поймут / VK
- От маркетплейса мне привозит заказы один курьер. И вот заметила, что он от меня шарахается. Вручает пакет и чуть ли не на метр отскакивает. Когда узнала, в чем дело, чуть не уржалась. Короче, как-то раз мама, которая не ждала доставку, прошептала в домофон: «Ты пришел, мой любимый? Поднимайся скорее!» Она просто думала, что это внук пришел из школы...
- Всегда мечтала о том, чтобы люди описывали меня так: «высокая и статная». Именно статная, с ростом проблем нет. Для меня это почему-то всегда было важно. Тут на работу курьер приносит мне цветы с запиской: «Высокой статной шатенке!» У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло, но потом я узнала в этих каракулях почерк своей лучшей подруги. Может, я и не статная, но подруга у меня классная. © Палата № 6 / Telegram
- Заказали с девушкой пиццу. Пока ждали доставку, сильно поругались, но наше выяснение отношений прервал звонок в дверь, и я пошел открывать. Расплачиваюсь за пиццу, как вдруг из кухни доносится: «Макс, мне это надоело, между нами все кончено!» Курьер подмигнул мне, попросил подождать его и куда-то убежал. Деваться мне было некуда, стою, жду. Возвращается с цветами, оказалось, что он еще подрабатывает на доставке букетов. Отдал их мне со словами: «Иди, мирись!» Даже денег не взял. С девушкой мы все-таки помирились. Паренька этого я обязательно найду. Если дело до свадьбы дойдет, будет у меня свидетелем. © Палата № 6 / Telegram
- Ко мне парень подкатывал. Писал в социальных сетях, а я неохотно ему отвечала. Он по фамилии, имени и дате рождения вычислил мой домашний адрес и телефон городской. И заказал пиццу мне на день рождения. Прозвонили из пиццерии. Сказали, мол, курьер выехал. Спросили, как я буду платить — наличными или картой. Отвечаю, что ничего не заказывала. Они назвали мои данные, отчитали меня и сказали, что добавят в черный список за такие выходки. А потом этот умник написал: «Детка, я пиццу заказал, это мой тебе подарок. И еще картинку с букетом роз». Вначале я думала, что это прикол, а потом поняла, что он ненормальный.
- Ситуация произошла с моей подругой, которая работала курьером. Она ехала на машине, и, когда добралась до нужного дома, ее встретили индюшки, которые гнались за ней до самой двери. На крыше дома спал большой кот, а когда мужчина открыл дверь, оттуда выбежали три мопса, чтобы поприветствовать незнакомку. Когда подруга вернулась к своей машине, из леса выбежали козлята и наблюдали за тем, как она уезжает. © ThisBoisFreeTacoBell / Reddit
- Работаю курьером. Люди у нас расписываются в специальных бланках. Я пишу в нем фамилию, инициалы, а люди ставят подпись. Так вот. Стоял теплый весенний денек, настроение хорошее. Приезжаю я в одну компанию. У получателя выходной, но заказ может получить ее коллега. Я пишу ее полное имя и даю подписать. Женщина смотрит на меня и спрашивает, откуда я знаю, как ее зовут. И тут меня понесло. Говорю ей: «Разве вы не помните? Лето, курорт, 91 год. Мы молоды и красивы. Закат, пляж...». После этих слов другие сотрудники начинают искоса поглядывать на нас. У женщины округляются глаза. Я же вдруг с серьезным выражением лица говорю: «Бейджик ваш прочитал». Разворачиваюсь и ухожу в закат, то есть в дверь. © Палата № 6 / Telegram
- Приключилась со мной забавная ситуация. Звонит мне курьер и происходит такой диалог:
— Это курьер. Я у подъезда стою.
— А почему вы там стоите? Зайдите внутрь. Домофон 25.
— Там открыта дверь в подъезд.
— Так идите тогда ко мне на этаж.
— I don’t understand you. Do you speak english?
Резкий переход на английский язык с утра пораньше застал меня врасплох. Пришлось быстренько проснуться и тоже переключиться на другой язык, чтобы объяснить парню, где моя квартира.
- Как-то муж вернулся с работы в очень хорошем настроении. Обнял, поцеловал, прошелся по квартире, а потом спросил: «Не понял, а где цветы, которые я прислал?» Ответила, что никаких цветов я не получала, никто не приходил. Позвонили в курьерскую службу, но там заверили, что букет доставлен вовремя и по адресу. Через пару дней ситуация повторилась. Опять он заказал цветы и опять их не доставили. Короче, решили проверить и заказать еще раз, но уже прямо из квартиры. Заказ приняли. Я стою у дверного глазка и минут через двадцать вижу курьера, который поднимается с цветами. Только он подходит к нашей двери, как открывается соседняя дверь, откуда выходит наша соседка: «Их снова нет дома, давайте я передам цветы». Я не стала церемониться, забрала и этот букет и два предыдущих, несмотря на то, что они немного подвяли. © Мамдаринка / VK
- Один раз заказала ночью перекусить. Сидела и следила по карте за передвижениями курьера. Почему-то он проехал мой дом и уехал в другой район, видимо, доставлять другой заказ. И где-то минут 30 катался там, а потом вернулся к моему дому. Уже начала спускаться по лестнице, как мне пришло уведомление, что мой заказ доставлен. Выхожу из подъезда, а там никого нет. Я в шоке. Звоню в поддержку, они говорят, что разберутся. Через минут 5 мне перезвонили и сказали, что не могут найти курьера. Он перестал выходить на связь. Вернули деньги. Доставка закрылась, а я осталась голодная. Похоже, что курьер просто сожрал мой сэндвич и чипсы.
- Когда есть необходимость зарегистрироваться там, где мне что-то нужно, но особого смысла в регистрации я не вижу, то ввожу такие имя и фамилию, чтобы отбить всю охоту у оператора звонить мне. Так и произошло в этот раз. Заказал я кое-что для себя. Понимаю, что заказ одноразовый. Связываться с этим магазином я с большой долей вероятности больше никогда не буду. Ну, и состоялся у нас такой диалог: «Здравствуйте! Ксикохтенкатл Миктлантекахтлиевич? Из службы доставки звоню, курьер, по поводу вашего заказа...» Я, после небольшой паузы: «Ни фига себе!» © Shadowmaker / Pikabu
- Моя мама — невероятная женщина. Она соглашается на все спонтанные идеи, постоянно ее нет дома, всегда учудит что-то интересное. Решила она побаловать себя, и еще будучи на работе, заказала суши, чтобы приехать домой и сразу встретить курьера. Но были какие-то проблемы и она не могла оформить заказ. Тогда мама не растерялась, после работы зашла в заведение неподалеку, сделала свой заказ, оплатила и попросила оформить как доставку на наш домашний адрес. Работники так и сделали, а когда отдавали суши курьеру, то мама разговорилась с ним и объяснила, что это она сама себе заказала. В общем, попросила подбросить ее домой, все равно же он туда едет. Он не смог ей отказать, а мама довольная приехала домой. Потому что не ехала больше часа в забитой маршрутке, не пришлось платить за такси, так еще и суши привезла. Жаль, мне ее смышленость не передалась. © Палата № 6 / VK
- Работаю в больнице, и сегодня у нас была просто нереально огромная очередь, которая собралась еще до моего прихода. Заранее подготовила документы, которые должна была передать курьеру. Начала потихоньку принимать пациентов, но курьер пришел не в девять, а в час дня. Он сразу извинился и сказал, что пришел ровно в девять, но некоторые бабушки в очереди не поверили, что он пришел за документами, и агрессивно посоветовали спокойно сидеть и ждать своей очереди. Он так и просидел четыре часа... © Мамдаринка / VK
- С недавних пор появилась привычка заказывать себе доставкой ужин после работы. Заказываю заранее, чтобы к моменту моего приезда домой я смогла спокойно сесть и насладиться своей наградой после долгого трудового дня. Приезжаю домой, курьера нет и не было. Я уж извелась вся, как получаю сообщение в чате доставки: «Извините, я случайно сел на ваш заказ. Буду через 10 минут, уже все перезаказал за свой счет». Когда он привез еду, было видно, что парень действительно смущен. Но честность его меня позабавила.
- На днях заказали пиццу и суши. Заказ был оплачен заранее. За 20 минут до предполагаемого времени доставки я вышел с черным пакетом и вижу, что напротив моего подъезда у подъехавшей машины копошится доставщик в характерной футболке. Далее я поинтересовался, не ко мне ли он приехал. Адрес доставки совпал, и я, поставив пакет под колесом своей машины, принял заказ и, сказав «спасибо, я сейчас», отправился домой. Решил вернуться к нему, когда донесу доставку до квартиры. Позже я вернулся за пакетом, что не донес. Я же пошел выкидывать мусор и оставил пакет! Надо же выкинуть его и оставить чаевых. Но... Где же он? Надеюсь, что детские памперсы, шкурки от картофеля и морковки компенсировали доставщику «чаевые», на которые он, по ходу, рассчитывал, но не дождался. © Rodionov16 / Pikabu
- С родителями живем в разных городах, поэтому часто созваниваемся по видео. А они у меня подсели на доставку продуктов. И вот созвон, а они сами не свои — угрюмые, неразговорчивые. Спрашиваю, мол, что стряслось. И тут их прорвало: «Да вчера курьер не принес хлеб, который мы заказывали к ужину. Так расстроились — у нас как раз суп был, и хлеб просто необходим!» На минуточку, хлебный магазин у них рядом с домом, но они очень уж привыкли к доставке!
