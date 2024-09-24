15+ историй о бережливых людях, которых не всегда могут понять окружающие

Никто не спорит, что разумная экономия и бережливость помогают сохранить деньги в кошельке. Но герои этой статьи, кажется, до сих пор переживают после встреч с людьми, которые слишком уж сильно полюбили считать деньги, вещи и даже офисные печеньки после чая с коллегами.