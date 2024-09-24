Не понятно, зачем этот муд*ла пригласил девушку к себе домой? Чтобы похвастаться, что у них много цветов, и с "барского плеча" предложить ей мамин букет и свою старую шмотку? Щедрый парнишка!
15+ историй о бережливых людях, которых не всегда могут понять окружающие
Истории
5 часов назад
Никто не спорит, что разумная экономия и бережливость помогают сохранить деньги в кошельке. Но герои этой статьи, кажется, до сих пор переживают после встреч с людьми, которые слишком уж сильно полюбили считать деньги, вещи и даже офисные печеньки после чая с коллегами.
- Встречалась какое-то время с парнем из достаточно обеспеченной семьи. В мой день рождения 9 марта он пригласил меня к себе домой. Захожу, а вся квартира в букетах цветов. Уже начала радоваться, но тут он говорит: «Это моей маме принесли. Хочешь, тебе один передарю?» А подарил он мне свою старую рубашку, как бы частичку себя. Давно я так не смеялась. Бросила его. © Подслушано / Ideer
- У нас на работе было принято раздавать сотрудникам еду, которая оставалась после обеденных совещаний руководства. Им накрывали с размахом, поэтому на столах там обычно было много сэндвичей, фруктов и сладостей. Однажды директор остановилась у моего стола и сказала: «Мы закончили. Скажите всем, ладно? Осталось много печенья». Я оповестила коллег, а потом пошла в кабинет, где проводилось совещание.
Посреди стола стоял огромный поднос, полностью заваленный печеньем с шоколадной крошкой и прочими вкусностями. Я взяла себе одну печенюшку. И тут же одна из наших менеджеров резко спросила: «Что вы вообще делаете?! Я еще не ела десерт», — и притянула к себе поднос. «Я не жадничаю, — продолжила она, пережевывая печенье и одновременно заворачивая еще несколько в салфетку. — Просто не понимаю, почему сотрудники врываются, как только мы заканчиваем есть, и выхватывают нашу еду!»
«Они не воруют», — сказал кто-то другой. «Разве вы не слышали, что директор пригласила их?» В этот момент я просто извинилась, закрыла дверь и написала коллегам, что встреча продолжается, а печенья не будет. Через пятнадцать минут дверь в кабинет снова открылась, но поднос был совершенно пуст. И, кажется, я знаю, кто об этом позаботился. © Kathleen Alexandrakis / Quora
-
-
Ответить
- Приехали с бывшим мужем в шиномонтаж и поменяли на моей машине колеса. Когда расплачивалась, не взяла сдачу. Там совсем немного было. Так этот жмот всю дорогу читал лекции о моем транжирстве. Позвонил моей матери и сказал, что она вырастила безалаберную дочь, не умеющую распоряжаться деньгами. А до этого он ей просто так и даже по делу никогда не звонил. Я потом смеялась до слез. © Подслушано / Ideer
- Была у меня в молодости подружка из тех, которые все время жалуются, что денег нет, а потом квартиры и машины покупают. Она могла прийти в гости в пятницу и уйти в воскресенье вечером и столоваться при этом за наш счет, мыться в душе каждый день, просить нашу одежду переодеться, ей же надо в чем то 2 дня у нас ходить. А если к ней в гости попадешь, то она выложит 2 кусочка колбаски и рассказывает, что у нее денег нет. Почему-то по молодости такое терпели, потом надоело. Она тогда уже нашла себе мужика, который согласился все ее кредиты оплачивать, ей уже незачем было по гостям бегать. И когда с ней общение к концу начало подходить, она еще и нас в жадности начала обвинять. © Черный Кош / ADME
- Моя бабушка по папиной линии ушла из жизни. У папы было две сестры, которые жили за городом. Ни одна из них не явилась ни на поминки, ни на похороны. Зато вскоре мы обнаружили, что бабушкин дом был разорен. Сначала предположили, что жадные сестры забрали все вещи домой. Ошиблись. Оказывается, они наняли профессиональных оценщиков и продали все антикварам. Теперь у моего папы не осталось ничего, что могло бы напоминать о его матери. © Louis Bornwasser / Quora
- Моя младшая сестра работает дизайнером и увлекается фотографией. Бывает, что фотографирует за деньги, но для друзей обычно делает снимки бесплатно. Как-то раз она снимала одну девушку-блогера «по дружбе», поэтому денег не взяла. Хорошая знакомая же. Сделала фотосессию, обработала кадры, отправила. Фотки даме очень понравились, поблагодарила и сказала что непременно выложит. Сестра спросила, можно ли в этом посте добавить ссылку на нее как на фотографа. Блогер сказала, что можно, и так как они подруги, то сестре это будет стоить совсем дешево. С тех пор сестра фотографирует блогеров только за деньги. © ZhoraLiberman / Pikabu
Подружка, которая любила жить, есть и мыться у друзей это случайно не коллега из ранее рассказанных историй, которая за 5 лет закрыла ипотеку, живя и питаясь у родственников и друзей?
-
-
Ответить
- Муж решил открыть свое дело. Посовещались, он взял деньги из отложенной нами обоими заначки на расширение квартиры. Я, не задумываясь, согласилась на это вложение. Бизнес пошел в гору как-то неожиданно быстро. И тут понеслось. Муж высчитывал, сколько стоит коммуналка и продукты на месяц, и вкидывал ровно половину мне на карту. Если у нас какие-то незапланированные траты, например, ремонт холодильника, покупка какой-то техники или подарки родителям, то я должна просить у него деньги, и то он дает только часть.
Говорит: «Твоя зарплата — твоя зарплата, мой доход — это мой доход». Спрашиваю: «У тебя столько денег появилось, почему ты не можешь потратить их на семейные нужды?» Он бесится, говорит, что я транжира, он столько пашет, чтобы иметь деньги и прибыль, и не собирается тратить их. Я напомнила, что когда он открывал бизнес свой, он взял общие деньги, там и мои были, и, может быть, я имею право на какую-то часть дохода, пусть маленькую. На следующий день он швырнул мне в лицо деньги, сказал: «Подавись, тут даже с процентами», — и подал на развод!
Он нанял какого-то крутого адвоката, боится, что я оттяпаю его бизнес. А я в растерянности и ужасе. Мне ничего не надо от него уже. Хотя очень обидно, что когда он только начал свое дело, он пропадал на работе, ничего вообще не делал по дому, а я ему помогала, ездила по инстанциям, искала сотрудников, бухгалтера толкового, читала про налоги и прочее, подсказывала. Это он забыл. Не знаю, как из милого парня он превратился в такого жмотяру. © Подслушано / Ideer
- Когда в университете учился, приходилось ездить из корпуса в корпус. Катался на машине и брал с собой нескольких одногруппников. Бесплатно, само собой. Однажды получилось, что один из этих одногруппников был на машине, а я нет, ну и предложил он меня до дому довезти, мол, он в ту же сторону по делам едет. Ладно, доехали, поблагодарил.
— А деньги?
— Какие деньги?
— За проезд, как на маршрутке.
Я посмеялся, сказал, что хорошая шутка, и вышел. На следующий день этот парень подходит ко мне и говорит:
— Где мои деньги?
— Какие?
— Ну за проезд.
Короче, больше я никого не возил, только хорошего друга, все остальные пешком топали. А того «маршрутчика» просто развернул и обратно отправил. © NHL861 / Pikabu
- В начале 2000-х один из моих племянников получил странный подарок от своих богатых родственников. Они вручили ему старую фигурку собаки с качающейся головой, из тех, которые обычно ставят в машине. Мы все слегка выпали в осадок, хотя и старались этого не показывать. Какой же это подарок для подростка?
Но это еще не конец истории. Местная радиостанция проводила конкурс на Рождество, в котором просила людей рассказать о худшем подарке, полученном в этом году. Заявка моего племянника победила и его потрепанная собачка превратилась в новенькую игровую приставку — мечту каждого 14-летнего мальчишки. И тут эти родственники решили, что имеют право на его выигрыш, поскольку именно они подарили ему эту собачку. У них был сын примерно того же возраста, который тоже хотел получить приставку. Да уж, таких жадин я еще не видела. © Mickie S / Quora
- Знаю состоятельную и очень гостеприимную даму, которая из экономии закупает мелкооптовые партии продуктов. Они у нее портятся, но она все равно из этого готовит и ест. И гостей кормит. Не зная об этом, как-то раз неосторожно у нее съела пирожок. Потом она мне с гордостью раскрыла секреты своей кухни, и все стало понятно © NPh / ADME
- Встречалась с парнем, он хорошо зарабатывал, покупал себе много шмоток и вообще на себя много тратил. При этом когда со мной в магазин ходил, говорил: «Ой, фу, купи что-то подороже, тут нитки торчат». На что я ему говорила: «Беру то, на что зарабатываю. Куплю дороже — деньги давай». Он отмалчивался. Начал про свадьбу говорить, а я ему сказала, что решу, когда увижу кольцо, и если оно окажется дешевле фотика, который он незадолго себе купил, хоть и не фотограф, то скажу «нет», ибо мне не нужен жадина. © Подслушано / Ideer
- Был у меня один коллега, который под конец рабочего всегда искал, кто его до дома подбросит. Я тоже пару раз его подвозила, пока не узнала, что у него есть автомобиль. Он с утра отвозил дочку в школу, потом ставил авто и ехал на работу на общественном транспорте. Не ездил на работу на машине по следующим причинам: амортизация, дорогой бензин и вообще у него нервяк стоять во всех этих пробках. © ЛëляПолКило / ADME
- У коллеги муж после развода алименты не платил. А спустя несколько лет ей позвонила женщина, к которой он ушел, с наездом: «Чего это ты так много на своего ребенка требуешь?» Коллега нервно икнула, стали разбираться. И тут всплыло, что муж от новой жены гулять ушел, а свои траты списывал на алименты бывшей супруге. Не знаю, чем там дело закончилось, потому что коллега кинула в «черный список» номер и той дамы, и бывшего мужа. © ArkhamFox/ Pikabu
- Мы с мужем работаем оба, зарплата высокая, живем в моей квартире, бюджет раздельный. И вдруг он на моих глазах берет мой недешевый крем для рук и намазывает им жирненько ноги. Интересуюсь: «На кой ты это делаешь?» А он заявляет, что содержит меня, поэтому имеет право пользоваться всем в этом доме. От такого заявления я аж подпрыгнула, потому что к концу месяца он постоянно занимает у меня деньги. На комментарии о том, что крем и прочие мелочи я покупаю для себя и на свои деньги действия не возымели, комментарий о том, что в ванной стоят 2 крема для тела и 1 для ног, тоже прошел мимо.
Еще был случай, когда я заказала себе кроссовки, а супруг стал жаловаться, что ему тяжело живется, а я себе кроссы покупаю. Вообще-то я сама на это заработала. И, к слову, у него на тот момент был годовалый дорогущий внедорожник. Напокупает себе игрушек в кредит, а потом начинать ныть про свою тяжелую жизнь. © mollypay / Pikabu
- У меня троюродный брат с женой и 3 детьми обитают в моей пустующей квартире. Живут бесплатно, только коммунальные на них. Так вот у брата наглости хватает звонить и говорить, что трубу прорвало или стиральная машина сломалась. Он даже просил переслать ему деньги для починки. © Ольга Таран / ADME
- На 4 курсе снимала квартиру полностью за свои деньги. Училась на повышенную стипендию, работала, родители покупали технику, но на все остальное мне прекрасно хватало. Но тут я стала встречаться с мужчиной лет на 8 меня старше и быстро заметила, что начала уходить прорва денег на еду. Мужчина говядину любил, сыр хороший. Не выдержала и попросила его привезти продукты. На следующий день он с порога гордо вручил мне два глазированных сырка и пачку вафель. А потом пошел на кухню и начал ругаться, что ужина нет. Мы даже не жили вместе, он просто приезжал ко мне есть практически каждый день. Сырки он, кстати, после скандала забрал, а вот вафли достались мне. © Подслушано / Ideer
- Был у меня молодой человек, который очень хотел съехать от мамы в мое съемное жилье. И носил он мне в этот период тортики и вкусняшки всякие, а я его и его друзей кормила сытной мясной пищей, приготовленной для себя любимой. Ибо мясо люблю больше конфет. И в открытую ему однажды сказала, что мясо не само у меня в холодильнике зарождается, да и аренда с коммуналкой по счетчикам на двоих выходят не как на одного. Он согласился, а в день зарплаты себе телефон новый купил и пришел мне показать. А мне на следующий день аренду платить. После этого я отказалась ехать к его маме знакомиться и заодно порвала отношения. © blondikris / Pikabu
- Однажды я увидела, как взрослая дочь кричала на свою мать за то, что та купила новую мебель. Мол, мать бездумно тратит будущее дочкино наследство. Затем эта дама набралась наглости повернуться ко мне и спросить: «Разве так делается?» Я ответила: «Странно, что взрослая дочь думает, что имеет право на деньги своей матери да еще и позволяет себе отчитывать ее за покупки. Если бы я была вашей матерью, я бы ответила: „Не волнуйся, дорогая, у тебя нет наследства“». © Eliot Steele / Quora
Сменим тему? Вот подборка из 15 курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах.
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ историй о людях, которые предпочли прекратить общение, вместо того чтобы переступать через себя
Семья
2 недели назад
Над беременной смеялись из-за огромного живота, но все изменилось, когда она родила
Семья
1 год назад
20+ человек поделились фото забавных находок на своих садовых участках
Фотоподборки
2 недели назад
10 фраз, которые говорят о том, что в отношениях с подругой пора поставить жирную точку
Психология
2 года назад
20 человек, которые случайно обнаружили то, что их и огорошило, и впечатлило
Культура
3 года назад
Муж все время защищал свою сестру, а не жену. И супруга нашла изящный способ его проучить
Семья
10 месяцев назад
20 детей звезд, которые явно унаследовали обаяние своих родителей
Семья
3 недели назад
20+ животных, которые знают, как вымотать всю душу своим хозяевам
Животные
3 года назад
Мужчина по нелепой причине наехал на незнакомку в самолете. Ответочка не заставила себя ждать
Народное творчество
11 месяцев назад
18 съемных домов и квартир, которые оказались под завязку набиты сюрпризами. И от некоторых из них мурашки по коже
Народное творчество
2 года назад
16 фото наших звезд в молодости и их детей сейчас, которые доказывают, что гены круче ксерокса
Культура
2 года назад
17 человек, которые теперь к столу в чужом доме будут подходить с опаской
Народное творчество
1 год назад