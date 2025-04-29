Опять этот мАднявый разносол🤣 дело вкуса, но До мне нравится, а После нет
20+ примеров жилья, которое вдохновляет на создание собственного уютного гнездышка
Для одних людей жилье — это просто место, где они спят и едят, для других — пространство, в котором можно воплотить все свои самые смелые фантазии. И те, кто умеют превращать четыре стены в нечто необыкновенное, — это вовсе не волшебники, а просто люди с тонким вкусом и неуемным желанием творить. И любоваться на то, как они обустроили свои уютные гнездышки, можно практически бесконечно.
«До моего переезда это было очень унылое место, но я все исправила»
- Вау! Ты берешь заказы? © cantaloupedr / Reddit
«Моя кухня становится такой уютной после обеда!»
- У вас что, бумажные тарелки на потолке? Выглядит потрясающе! © ChelsiBoo92 / Reddit
«Переделала свою однокомнатную квартиру из минималистской скандинавской в постмодернистскую эклектику, сияющую цветом!»
Неужели мне когда-нибудь надоест минимализм и меня бросит во все буйства красок🤦🤦🤦 лишь бы муж не сбежал, если мне так крышу снесёт 🤣
«Вот вам несколько фото из дома моей мамы»
- Передай маме, что я завидую тому, как она умеет создавать уют, и хочу как-нибудь зайти к ней на чай. © warmandcozylover / Reddit
«Вот как выглядит моя уютная маленькая квартира в районе Лос-Анджелеса»
Так и хочется тут вздремнуть!
«Мне нравится возвращаться домой!»
«Классно, что дни становятся длиннее. Свет добавляет текстуры, слои, цвета, и растения оказываются в центре внимания. Наслаждайтесь днем!»
«Мама сфоткала вид из своего окна»
- Эй, она может меня удочерить? Я готова жить здесь даже в сарае! © sillydeerknight / Reddit
Здесь наверняка снятся добрые сны
«Я побывала в доме, где мой жених провел свое детство, и он показался мне таким сказочным!»
«Это моя голубая гостиная в стиле максимализма»
Ощущение, что фото одного дома с разных ракурсов и комнат🤣в подборке
«Моя уютная ванная»
«Место, где я чувствую себя счастливой»
«Мой солнечный дом в Стокгольме»
- Божечки-кошечки! Я хочу переехать и поселиться у вас навсегда! © boochicko / Reddit
«Будь смелым!»
«Наш сказочный коттедж»
Ооочень нравится,
хотела бы сидеть в этом кресле и читать,читать,читать))
«Я несколько лет собирала и сушила цветы, а потом создала цветочную стену вокруг своего зеркала»
«Я — 35-летний изголодавшийся по дофамину ребенок, и я обожаю яркие цвета!»
Еще и одинокий походу ребёнок. Не сможет вся семья жить в этом апельсине 🍊🍊🍊
«Это моя ванная в стиле Эдемского сада»
«На данный момент это моя любимая комната в доме»
А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о том, как могли бы выглядеть звезды Голливуда, если б они выросли в соседнем дворе.