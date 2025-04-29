20+ примеров жилья, которое вдохновляет на создание собственного уютного гнездышка

Фотоподборки
28 минут назад

Для одних людей жилье — это просто место, где они спят и едят, для других — пространство, в котором можно воплотить все свои самые смелые фантазии. И те, кто умеют превращать четыре стены в нечто необыкновенное, — это вовсе не волшебники, а просто люди с тонким вкусом и неуемным желанием творить. И любоваться на то, как они обустроили свои уютные гнездышки, можно практически бесконечно.

«До моего переезда это было очень унылое место, но я все исправила»

ucTepu4ka
16 часов назад

Опять этот мАднявый разносол🤣 дело вкуса, но До мне нравится, а После нет

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«Моя кухня становится такой уютной после обеда!»

  • У вас что, бумажные тарелки на потолке? Выглядит потрясающе! © ChelsiBoo92 / Reddit

«Переделала свою однокомнатную квартиру из минималистской скандинавской в ​​постмодернистскую эклектику, сияющую цветом!»

ucTepu4ka
16 часов назад

Неужели мне когда-нибудь надоест минимализм и меня бросит во все буйства красок🤦🤦🤦 лишь бы муж не сбежал, если мне так крышу снесёт 🤣

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«Вот вам несколько фото из дома моей мамы»

  • Передай маме, что я завидую тому, как она умеет создавать уют, и хочу как-нибудь зайти к ней на чай. © warmandcozylover / Reddit

«Вот как выглядит моя уютная маленькая квартира в районе Лос-Анджелеса»

Так и хочется тут вздремнуть!

«Мне нравится возвращаться домой!»

«Классно, что дни становятся длиннее. Свет добавляет текстуры, слои, цвета, и растения оказываются в центре внимания. Наслаждайтесь днем!»

«Мама сфоткала вид из своего окна»

Здесь наверняка снятся добрые сны

«Я побывала в доме, где мой жених провел свое детство, и он показался мне таким сказочным!»

«Это моя голубая гостиная в стиле максимализма»

ucTepu4ka
16 часов назад

Ощущение, что фото одного дома с разных ракурсов и комнат🤣в подборке

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«Моя уютная ванная»

«Место, где я чувствую себя счастливой»

«Мой солнечный дом в Стокгольме»

  • Божечки-кошечки! Я хочу переехать и поселиться у вас навсегда! © boochicko / Reddit

«Будь смелым!»

«Наш сказочный коттедж»

Lu Na
15 часов назад

Ооочень нравится,
хотела бы сидеть в этом кресле и читать,читать,читать))

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«Я несколько лет собирала и сушила цветы, а потом создала цветочную стену вокруг своего зеркала»

«Я — 35-летний изголодавшийся по дофамину ребенок, и я обожаю яркие цвета!»

ucTepu4ka
16 часов назад

Еще и одинокий походу ребёнок. Не сможет вся семья жить в этом апельсине 🍊🍊🍊

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«Это моя ванная в стиле Эдемского сада»

«На данный момент это моя любимая комната в доме»

А если вы любите рассматривать нетривиальные снимки, то вот вам статья о том, как могли бы выглядеть звезды Голливуда, если б они выросли в соседнем дворе.

Фото на превью moonbeamsandmayo / Reddit

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