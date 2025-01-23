20+ историй, которые доказывают, что беременность — это совершенно особенное время

У меня не было токсикоза, заскоков, схваток даже не было (вот так вышло, воды отошли и всё).

Но учредитель компании, где я директор, до сих пор мне припоминают, как он позвонил мне в полдень в субботу (накануне мы его день рождения отмечали, рожать я ещё не планировала) перед деловой встречей проконсультироваться по нескольким вопросам. Я нa всё ответила, и он спросил, можно ли мне через час прямо со встречи позвонить, чтобы ещё уточнить. Пришлось признаться, что через час не смогу - буду рожать😂 Это мне уже нa тот момент сказали, что надо оперировать, я уже сидела ждала, пока муж приедет, без него нa операцию идти отказывалась)

В 12:51 нa свет появился сын.

А учредитель ржет и вспоминает, как я ему спокойно это сообщила, будто обычное дело, каждую неделю рожаю.