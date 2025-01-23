20+ историй, которые доказывают, что беременность — это совершенно особенное время
Будущим мамам приходится непросто, ведь период беремености наполнен множеством необычных ощущений и эмоций. В это время женщинам приходится переживать самые разные ситуации, и наиболее яркие из историй, которыми поделились пользовательницы, мы собрали в нашей статье.
- Муж вышел из дома на 20 минут, и именно в этот момент я захотела арбуз. Не на 5 минут раньше, не на 10 минут позже, а прямо сейчас. Тяжести поднимать нельзя, поэтому пришлось катить арбуз из коридора на кухню. Прикатила, а на стол поднять никак. Постелила пакетик, сверху доску разделочную. Муж приходит, а я на полу в кухне арбуз ем с довольным видом. Давно он так не смеялся. © lemurka91 / Pikabu
- У меня эпично было! Первое УЗИ. Врач описывает плод вслух, а медсестра записывает. Вдруг врач напряглась, говорит что-то про образование и его размеры. Я испугалась, начинаю тихо плакать. Она зовет другого узиста. А та ей говорит: «Ну какое образование, тут двойня!» Моя узистка с облегчением: «Ого, чуть двойню не пропустила! У вас тут барышня!» Я: «А второй кто?» «Мальчик!» Я продолжаю плакать, но уже с мыслью о том, как мы всех прокормим — муж еще студент-аспирант, я только бакалавриат закончила. И о двойнях ничего не знаю. В общем, моим чудесным детям уже больше 20-ти, оба закончили университет. Они большие умнички! © WhiteAndFluffy01 / Pikabu
- Сижу в автобусе. Заходит тетка с девочкой лет 3-х. Тетка сверлила-сверлила меня взглядом и не выдержала: «А ну уступи место ребенку!» Я кладу руку на живот: «А ничего, что я беременна?» А она в ответ выдает: «Ничего!» Я спокойно ответила: «Ну вот и ничего, что вы постоите». © ZinaGr / Pikabu
- На 8-м месяце решила срочно перекрасить стены в будущей детской. Муж на работе, но я же сильная и независимая — купила ведро краски и прусь с ним по улице. Подлетает какой-то мужик и давай вопить: «Девушка, ну нельзя же так! Беременная, а такие тяжести таскаете!» Хватает у меня ведро: «Где вы живете?» Жила я рядом, но он настоял, помог донести аж до лифта. Оказалось, у его жены беременность сложная была, вот он и не сдержался. Отказываться от его помощи не стала, хотя и чувствовала себя отлично. И стены в розовый перекрасить успела, и дочку родила легко.
- У меня пик токсикоза. Попросила мужа купить мне кисленьких мармеладных червячков на заправке, если ему понадобится туда заехать. Но ему не нужно было заправляться, поэтому он мне ничего не привез. Я начала рыдать. Он просто развернулся и поехал за сладостями. И тогда я начала рыдать еще сильнее, потому что была убеждена, что он бросил меня из-за моих капризов. Все закончилось хорошо — я получила своих мармеладных червячков! © elledeeburr / Reddit
- Во время первой беременности мы с мужем ходили в аквариум, там были все эти стеклянные тоннели с акулами и т.д. Гуляем там, и вдруг я вижу, что навстречу мне идет женщина в точно такой же рубашке, как у меня. Я влево, она влево, я вправо, и она вправо. И тут подходит ко мне муж и говорит: «Дорогая, это зеркало». © Alice_In_Zombieland / Reddit
- Мама работает на скорой помощи. Рассказала, что вчера везли девушку с сильными схватками. Корчилась, кричала, а потом взяла себя в руки, достала телефон и сделала селфи. © Walt / Pikabu
- Беременная подруга рассказывает. «Решила позавтракать. Начинаю делать бутерброд с сыром и понимаю, что батон — овальный, а сыр — квадратный. У меня паника — они вообще друг к другу не подходят! Начинаю плакать. Просыпается муж, заходит на кухню и спрашивает, почему я плачу. Оценил масштаб трагедии, разрезал сыр по диагонали и положил на батон так, что углы перестали торчать. Меня такой вариант полностью устроил!» © FrancoDictador / Pikabu
- Разобрала посудомойку, а потом не смогла найти ни одной тарелки в шкафу. И моя любимая кружка куда-то подевалась! Я разозлилась на мужа, потому что думала, что он использовал всю чистую посуду. Я начала упрекать его, но его невинный вид заставил меня заподозрить, что что-то тут не так. Оказалось, что я поставила посуду в холодильник. Причем специально сдвинула продукты, чтобы освободить для них место. А все приборы лежали в ящике для овощей. Завтрак ели из холодных тарелок. © rudyjudy9 / Reddit
- У меня никаких заскоков не было во время беременности, но иногда «тупила». Например, идем из магазина, продукты в сумке. Я на 8-м месяце, живот очень большой и круглый. Заходим в подъезд и сталкиваемся с соседкой. Она: «Ой, какой арбузик у вас!» Я поворачиваюсь к мужу и спрашиваю удивленно: «А мы что, разве арбуз купили?!» © Анастасия Наливайко / ADME
- Я была на 35-й неделе. Как-то раз к нам пришли в гости 20 человек, а сразу после этого — мастера, который делали в доме капитальный ремонт из-за протечки. Я так устала и так хотела тишины, что пошла в магазин товаров для дома, примостилась там и уснула. Просыпаюсь, а люди вокруг спокойно делают покупки. Никто даже не удивился, что беременная женщина спит в магазине. © AnonaDogMom / Reddit
- Когда лежала на сохранении, познакомилась с девушкой, у которой был страшный токсикоз. Она питалась только чаем и бананами, от всего остального тошнило. Но хуже всего ей становилось, когда на пороге появлялся ее муж. Почти всю беременность они жили отдельно. © Послушано / Ideer
- Первое УЗИ. Врач водила-водила по животу, потом выпучила глаза и молчит. Смотрю на выражение ее лица, а спросить страшно. Потом тоненьким голосочком говорю: «А что там?» А она спрашивает: «Двойни в роду были?» Я такая: «Фух! Зачем вы так пугаете?! Были!» Она говорит: «Поздравляю, у вас двойня!» © Aaallleeennaa / Pikabu
- В беременность постоянно ела зеленый лук. Просто жевала его с солью в течение дня. А однажды захотелось чипсов и шоколадный батончик с кокосовой начинкой. Не смогла решить, что из этого хочу съесть сначала. И ела вместе. © levretka / Pikabu
- Зашли в гости к тестю, он меня на кухню увел похвастаться, какой острый соус сварил. На кончик ножа цепляешь, на хлеб намазываешь и во рту аж горит все. Открыл баночку 700-граммовую и предлагает продегустировать. Тут заходит моя жена: «О, а чем это у вас так вкусно пахнет?» Хвать банку, и прямо через край всю банку выхлебывает. И хоть бы поморщилась! Мы с тестем офигели. Я соображаю, с чего вдруг такие изменения вкуса? Спрашиваю, не беременна ли она часом. Побежали за тестом на беременность — оказалось, что да! Столько лет прошло, а случай этот до сих пор с улыбками вспоминаем. © user6359597 / Pikabu
"У меня никаких заскоков не было во время беременности, но иногда «тупила». ...сталкиваемся с соседкой. Она: «Ой, какой арбузик у вас!» Я поворачиваюсь к мужу и спрашиваю удивленно: «А мы что, разве арбуз купили?!»
Это не вы тупили, это соседка - дуpa.
- Я в беременность один раз проснулась ночью от того, что мне мешали спать пальцы на ногах. Я не могла уснуть и чуть не плакала. Злилась, что муж спит вон спокойно, а я? Хотелось его разбудить, чтобы не бесил. © Мария Давыдова / ADME
- Моя сестра на 3-м месяце взахлеб рыдала: сначала из-за того, что ветчина не того цвета, а потом — из-за того, что мы все не способны понять глубину трагедии. © Лика Безумная / ADME
- Мы с мужем долгие годы пытались забеременеть, и я уже смирилась с тем, что детей у меня не будет. Однажды на работе я сказала коллеге, что как-то странно себя чувствую. Она пошутила, что, я, возможно, беременна. Я засмеялась и сказала ей, что нет — мне 42, мы пытались 19 лет... Но по дороге домой я все-таки купила тест. А там заветные 2 полоски! После стольких лет! Муж не мог поверить, пока врач не подтвердил это. У меня родился совершенно здоровый сын. © Sarah Bays / Quora
- Во время второй беременности стояла в очереди в магазине. Подходит моя очередь, я достаю кошелек из сумки, кассир смотрит как-то странно. Оказалось, я собиралась расплатиться, достав упаковку влажных салфеток. © Jessica Gatling / Quora
- Это была моя то ли третья, то ли четвертая беременность. Но того, что я беременна, я еще не знала. Захожу домой к свекрови, а она говорит: «Ты снова беременна! Кого хочешь на этот раз — мальчика или девочку?» Я думала, что она шутит, но нет. Она сказала мне купить тест. И оказалась права. © Vexed_Moon / Reddit
Вот как они догадываются, кто беременный? У меня тётушка такая: в голове каша, "что вижу, то пою", но такие бытовые мелочи улавливает влёт, со спины и с большого расстояния 😤
- Я работала в большом офисе с открытой планировкой, где все могут слышать и видеть друг друга. До родов оставалось еще 5 недель, и после работы я собиралась на вечеринку к коллеге. Встаю, собираю вещи, и тут у меня отходят воды! С тех пор все новенькие коллеги, знакомясь со мной, восклицают: «О, так это вы та самая женщина, у которой отошли воды прямо в офисе!» © Kate Phillips / Quora
- У меня уже было 4 детей, и я прошла через операцию, чтобы больше не беременеть. И тут мне начала сниться девочка по имени Элизабет, да и чувствовала я себя так, словно снова беременна. Пошла к врачу, а он посмеялся надо мной и сказал, что такого и быть не может. А потом пришли результаты теста, и он был положительным! Через несколько месяцев родилась моя дочь Элизабет. Она теперь взрослая, в счастливом браке, и у нее самой уже трое детей. © Ann-Humphreys / Quora
- Я на 4 года старше мужа и умоляла его завести ребенка, а он хотел подождать. Наконец уговорила. Получилось забеременеть почти сразу! И тут мой муж серьезно заболел. Ему сделали операцию, и я, беременная, ухаживала за ним, чуть ли не таская на себе, готовя еду и помогая во всем. Я была измотана, но родила легко и быстро. Муж выздоровел, но обнаружилось, что он после болезни больше не сможет иметь детей. Он очень рад, что мы успели! © Akira Abarai / Quora
А вот и еще несколько статей с «беременными» историями:
Комментарии
Я одна такая здесь, которой не мешали спать пальцы наа ногах, цвет ветчины был безразличен и т. п. закидоны во время беременности?
У меня не было токсикоза, заскоков, схваток даже не было (вот так вышло, воды отошли и всё).
Но учредитель компании, где я директор, до сих пор мне припоминают, как он позвонил мне в полдень в субботу (накануне мы его день рождения отмечали, рожать я ещё не планировала) перед деловой встречей проконсультироваться по нескольким вопросам. Я нa всё ответила, и он спросил, можно ли мне через час прямо со встречи позвонить, чтобы ещё уточнить. Пришлось признаться, что через час не смогу - буду рожать😂 Это мне уже нa тот момент сказали, что надо оперировать, я уже сидела ждала, пока муж приедет, без него нa операцию идти отказывалась)
В 12:51 нa свет появился сын.
А учредитель ржет и вспоминает, как я ему спокойно это сообщила, будто обычное дело, каждую неделю рожаю.
А потом из-за таких истеричек всех беременных считают неадекватными дурами.