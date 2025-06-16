9 культовых вещей, которые вернутся в 2025-м. Мы уже хотим их примерить
Как известно тренды приходят и уходят, но всегда возвращаются. Это утверждение актуально для 2025 года, который, по прогнозам ведущих экспертов индустрии, ознаменуется возвращением целого ряда культовых вещей из 90-х и 2000-х. Забудьте о ежегодном шоппинге — пришло время заглянуть в прошлое, чтобы быть на пике моды. Мы собрали самые яркие примеры того, как давно забытые предметы станут актуальными, и готовы рассказать, как вы можете извлечь из этого максимум пользы и удовольствия.
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Скромность уже не в тренде
Ностальгия по 2000-м и желание добавить некой игривости в модные образы нашло свое выражение в юбках мини. Если ваши антресоли не смогут предоставить широкий выбор, то секонд-хенды и масс-маркет магазины точно справятся. Узкая джинсовая или плиссированная преппи юбка — тут на ваш выбор, модницам можно смело надевать любую короткую юбку.
Брюки с низкой талией
Посадка брюк — это одно из самых противоречивых явлений в моде. В начале 2000-х могли носить джинсы с экстремально низкой посадкой, в которых одно неосторожное движение могло привести к конфузу. Ну что ж, эта часть тоже возвращается. Такие джинсы можно смело сочетать с простыми майками и каблуками — и вот у вас уже готов трендовый образ на лето.
Джинсы скинни
Ну наконец-то вернутся НОРМАЛЬНЫЕ брюки и джинсы. Как же меня бесят штаны с высокой талией - абсолютно все врезается в тело и эта ужасная молния на брюках с завышенной, которая выглядит нелепо.
Узкие джинсы, особенно если с низкой талией, стали хитом 2000-х и определили моду. В то время их носили все: от крутой девочки из соседнего подъезда до звезд на красных дорожках. Тренды сменились и в один прекрасный момент все мы отказались от скинни в пользу прямых «мамских» джинсов, а то и широких труб. Но мода циклична, поэтому если в ваших закромах остались еще узкие джинсы, подчеркивающие каждый изгиб на ногах, каждую мышцу — смело доставайте, в 2025 году вы будете снова в тренде. Заодно и сэкономить получится.
Твидовые пиджаки
Многие помнят твидовые пиджаки: долгое время были важной частью гардероба стильных девушек. Как обычно бывает с трендами, со временем мы про них забыли, оставив твид для деловых леди и профессоров университетов. Впрочем, это все стереотипы, конечно — твид украсит женщин любой профессии. И теперь мы снова в этом убеждаемся, ведь в 2025 году такие модели снова в моде. Пересмотрите наряды вашей молодости или даже что носили ваши мамы и бабушки. Если там есть твидовый пиджак — вы счастливчик.
Морские образы
Тут за ностальгическими воспоминаниями нужно будет заглянуть чуть подальше — в 60-е годы прошлого века. Хотя подобные образы регулярно возвращаются на страницы глянцевых журналов. Одежда синих оттенков, свитер с вырезом лодочкой, полоски — составить «морской» образ не сложно. А в нем вы даже в жарком городе сможете хоть ненадолго почувствовать себя так, будто прогуливаетесь вдоль набережной моря.
Джинсы клеш
Еще одно наследие ранних 2000-х уверенно завоевывает былую популярность. Такие джинсы были писком моды лет 20-25 назад, модницы старались найти самую расклешенную пару. Потом тренды сменились и на такие модели многие презрительно кривились. Но вот они снова на подиумах и стойках в шоурумах. Так что если вы в свое время не избавились от подобных джинсов, смело надевайте и блистайте.
Бохо-шик
Бохо-шик — это олицетворение свободных 1970-х, и с тех пор этот стиль регулярно возвращается в тренды. Летящие макси-платья, струящиеся силуэты, расклешенные брюки, одежда землистых оттенков, жилеты — во всем этом можно блистать ярче бриллиантов в 2025 году. Не забывайте про аксессуары и смело носите подобные образы на зависть всем вокруг.
Аксессуары «Сделай сам»
«плести фенечки на коленке во время обеденного перерыва в офисе»
Ммммм, тема! Давно не брал я в руки шашку (цы)
Мода отошла от минимализма, сейчас в трендах добавлять в образ различные детали. И тут тоже тоска по нулевым имеет значение. Помните, как носили тогда бусы из бусин, значки, броши, украшения из бисера? Все это снова на волне популярности. Конечно, если нет внутреннего позыва к творчеству, не обязательно в свободное время закупаться бусинами или плести фенечки на коленке во время обеденного перерыва в офисе. Маркетплейсы полны подобными украшениями. Просто вспоминайте, что вам так хотелось носить 20-25 лет назад и смело действуйте. Обвесы на сумку, пластиковые кольца, ожерелье из бусин с вашим именем, заколки — бабочки — вам можно абсолютно все.
Как известно, мода вмешивается во все образы жизни. И если кто-то предпочитает следить за трендами, то ограничиться одной только одеждой будет трудно. Поэтому вот вам еще про тренды в бьюти-сфере и украшениях:
Комментарии
Да будетъ проклятъ день и часъ, в оньже сотворено сие хулительное убранiе - штаны, именуемыя клешемъ. Сiе язва, моръ зримый! Очи праведныхъ да иссохнутъ, аще узрятъ сiе, и младенцы да возрыдаютъ въ утробѣ матери своей отъ ужаса тканнаго. И да рекутъ вси съ страхомъ и ненавистiю праведною, анафема штанамъ клешнымъ разлапистымъ и безумнымъ носителемъ ихъ — нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.
Обожаю когда для сравнения используют разные возрастные группы. На последнем изображении женщина и молоденькая девушка. Что прикажете взрослый женщине под классический образ вот эти бусики самодельные носить? Что за ерунда🤦
Нет, только не заниженная талия! Кормилица на всеобщее обозрение, стринги натянуты на крылья таза... Вспомню - вздрогну, брррррр.