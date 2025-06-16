9 культовых вещей, которые вернутся в 2025-м. Мы уже хотим их примерить

Мода отошла от минимализма, сейчас в трендах добавлять в образ различные детали. И тут тоже тоска по нулевым имеет значение. Помните, как носили тогда бусы из бусин, значки, броши, украшения из бисера? Все это снова на волне популярности. Конечно, если нет внутреннего позыва к творчеству, не обязательно в свободное время закупаться бусинами или плести фенечки на коленке во время обеденного перерыва в офисе. Маркетплейсы полны подобными украшениями. Просто вспоминайте, что вам так хотелось носить 20-25 лет назад и смело действуйте. Обвесы на сумку, пластиковые кольца, ожерелье из бусин с вашим именем, заколки — бабочки — вам можно абсолютно все.