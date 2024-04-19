19 человек решились на татуировку мечты и результат — это что-то с чем-то
Народное творчество
13 минут назад
Можно как угодно относиться к татуировкам, но факт в том, что зачастую это не просто картинки. Для одних это возможность запомнить важного человека или событие, для других — преобразиться, для третьих — исполнить мечту всей жизни. И какой бы ни была мотивация, главное, чтобы результат оказался крутым. Прямо как у героев нашей статьи.
«Мне 58 лет и я, наконец, решлся на первую в своей жизни татуировку»
- Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit
«Сделала тату в память о папе»
«Не пойму, нормальные брови или нет?»
- Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit
«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»
«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»
«Решилась на микроблейдинг и ничуть не жалею!»
«Наконец сделала свою первую татуировку!»
«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»
«Первая татуировка»
«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»
- Шутите? Да она на десяток лет помолодела! © Maleficent-Use8654 / Reddit
«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»
А это идея! Тоже не могу носить обручалку, пошла гуглить красивое тату кольца, а не этот кусочек пиццы.
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«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»
«Делюсь фотками до и после татуажа губ»
«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»
«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»
«У меня почти не было бровей. И вот я решилась на татуаж. Плачу: жизнь уже не будет прежней!»
«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»
«То, что я просил, против того, что я получил»
- 0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit
«Спустя 5 лет раздумий наконец решилась на микроблейдинг»
Чуть больше о закулисной жизни тату-салона вы можете узнать из другой нашей статьи.
Фото на превью Visual_Stand / Reddit
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