19 человек решились на татуировку мечты и результат — это что-то с чем-то

Можно как угодно относиться к татуировкам, но факт в том, что зачастую это не просто картинки. Для одних это возможность запомнить важного человека или событие, для других — преобразиться, для третьих — исполнить мечту всей жизни. И какой бы ни была мотивация, главное, чтобы результат оказался крутым. Прямо как у героев нашей статьи.

«Мне 58 лет и я, наконец, решлся на первую в своей жизни татуировку»

Выглядит так, будто ребенок обклеил тебя наклейками. Это слишком круто! © Bacon_Bitz / Reddit



«Сделала тату в память о папе»

«Не пойму, нормальные брови или нет?»

Не, ну если бы мне сделали так же, то я бы больше не откладывала поход в салон! © Mysterious-Noise-512 / Reddit

«Сделала себе цветные веснушки со звездочками и сердечками. Я так счастлива!»

«Мой клиент пережил травму руки, из-за которой у него остался крупный шрам. Перекрыли его невероятным фениксом»

«Решилась на микроблейдинг и ничуть не жалею!»

«Наконец сделала свою первую татуировку!»

«Татуировка может быть и поверх родимого пятна»

«Первая татуировка»

«Моя мама впервые сделала пудровые брови. Немного сомневается, что получилось хорошо»

Шутите? Да она на десяток лет помолодела! © Maleficent-Use8654 / Reddit

«Из-за кожного заболевания я не могу носить обручальное кольцо. Как оказалось, это не проблема»

«Хотела сделать тату в память об отце и показала мастеру эскиз. Вот что у нас получилось в итоге»

«Делюсь фотками до и после татуажа губ»

«Сделал татуировку с кадром из лучшего фильма всех времен „Бесподобный мистер Фокс“»

«Эскиз этой татуировки сделал мой 9-летний сынишка»

«У меня почти не было бровей. И вот я решилась на татуаж. Плачу: жизнь уже не будет прежней!»

«Сказал мастеру, что хочу татуировку с моим псом в образе шерифа. Вот результат»

«То, что я просил, против того, что я получил»

0% попадания в эскиз, зато 100% крутости! © notgoodatthese / Reddit



«Спустя 5 лет раздумий наконец решилась на микроблейдинг»