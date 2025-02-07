15 курьезных историй про отношения, в которых нет места для скуки
Отношения мужчин и женщин так многогранны, что истории про любовь и брак в интернете не закончатся никогда. Есть те, у кого романтическое знакомство не задалось в самом начале, есть те, чья любовная лодка разбилась о быт, а есть те, кто долгое время идут по жизни рука об руку. Во всех трех случаях комичных ситуаций хватит на толстенную книжку, а уж на статью и подавно. Мы выбрали самые яркие истории.
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- Познакомились с мужчиной на сайте знакомств. Погуляли, вроде нормально все. А потом рассказывает: у него квартира в ипотеке, отдает за нее половину зарплаты. Зарплата небольшая. И выдает гениальный план нашего совместного будущего: он переезжает ко мне жить, а в его ипотечную квартиру заселяется его родной брат, который сейчас живет в деревне и не работает. Родная кровь, надо помочь! А жить мы будем в моей квартире, на половину его зарплаты плюс вся моя. Гениально! Жаль, я отказалась. © Жора Мажора / Dzen
- Встречалась с мужчиной. Был у меня дома и попросил мой ноут, чтобы передать данные в ЖКХ. А сам, оказывается, переписывался с другими. Страницу он не закрыл, а просто свернул. Так я потом 3 месяца наблюдала, как он женщинам по ушам ездит. Не подумайте, что осталась с ним, замуж я вышла за другого. © Ленусик Лапатусик / Dzen
- История произошла с подругой моей сестры. Подруга решила за что-то наказать мужа и ушла жить к маме. А муж не звонит, прощения не просит! Через пару недель решила проверить, как он там. Заходит в квартиру и видит какую-то тетку в ее халате! Оказалось, что муж подал на развод через 2 недели после того, как она ушла. А с этой теткой он вместе в компьютерную игру играл, и приехала она из другого города по его приглашению. Подруга устроила скандал с битьем посуды, но муж от развода отказываться не хочет и говорит, что теперь живет гораздо счастливее. Подруга в шоке. © user9313133 / Pikabu
- Я кота любила, хотя и лоток приходилось убирать, и он всюду разбрасывал свою белую шерсть, и сожрал шнурки на моих кедах, а еще его иногда тошнило на ковер. Бабуля, глядя, как я с ним сюсюкаю после получаса выстригания кошачьих колтунов, как-то сказала: "Если мужчина тебя никогда не будет бесить, вот как кот не бесит, то это и есть любовь". Я рассказала это мужу, и иногда он, когда я ворчу, поднимает "лапки" и выдает: "Я кот, я кот!" © Tigrabux / Pikabu
- Муж не мог надеть неглаженые трусы. Если я не успевала погладить, то он сам брался за утюг с обвиняющим лицом. И никакие мои доводы о том, что необязательно гладить трусы, он не слышал. Развелись. © Подслушано / Ideer
- Я обычно говорю мужу: "Давай, как будто я на тебя наорала за косяк, ты устыдился, начал подлизываться, и мы уже помирились?" Он: "А что, так можно?!" Я: "Ну ты ж понимаешь, что накосячил? Ну и прекрасно, а то мне лень орать. Дай еды и вкусняшек, пожалуйста". Он первые несколько раз ходил с ошалевшими глазами, даже с друзьями втайне советовался: нормально ли, что в браке нет скандалов и выноса мозга, не означает ли это, что я его не люблю? А потом ничего, привык. А я его люблю, мне просто на скандалы лень эмоции тратить, если результат и так известен. © PomidorniyBochok / Pikabu
- 10 лет назад училась у нас в школе девочка Олеся. В 8 классе она влюбилась в учителя истории. Каждый день после уроков подходила к нему с хитроумными вопросами, а по вечерам ходила гулять во двор к историку и дежурила на лавочке у подъезда. Жена бедолаги была "в восторге". Классный руководитель даже разговаривала с родителями девочки, но те только разводили руками. На выпускном вечере, когда ведущий задал вопрос об планах на будущее, Олеся со сцены заявила: "Выйти замуж за учителя истории! Любой ценой!" Историк занервничал. Потом Олеся поступила на исторический, а спустя 6 лет я узнал, что она таки вышла замуж за учителя истории! Но за другого - за старшекурсника, с которым вместе училась. А он закончил универ и начал преподавать историю. Выходит, сбылась мечта Олеси! © NaginiSnake / Pikabu
Всегда говорила и говорю: лень - двигатель прогресса. Именно лень позволяет находить наименее энергозатратные, простые пути решения проблем.
- Сказала мужу, что слово «муж» дурацкое, и я хочу называть его «мой парень», потому что он же, по сути, мой парень. Он ответил, что будет называть меня «знакомая», потому что мы же, по сути, знакомы. © mnogoatomnaya / X
- Вчера вечером уложила сына и прилегла к мужу на диван, посмотреть кино перед сном. Прикрыла глаза, слушаю фильм, думаю о своем: что завтра сделать, куда сходить, кому позвонить. Слышу - храп. Подумала, что муж умаялся за день и даже кино не досмотрел, уснул, пора и мне баиньки. Открыла глаза, встала и говорю мужу: "Я пошла спать, и ты ложись давай, а то храпишь уже". А муж удивленно отвечает: "Вообще-то это ты храпела, дорогая". Упс! © dolltroll / Pikabu
- Маме было 50 лет, ее познакомили с 54-летним вдовцом. Пришел он на свидание в ужасном немодном костюме, который, наверное, лет в 20 лет себе покупал. Костюм висел на нем мешком. Мама подумала: "Человек хороший, оденем как надо". И стала с ним встречаться. Когда он переехал к маме, она как-то и говорит ему: "Пойдем по магазинам, будем тебя одевать!" В магазине он про все говорил, что это молодежное, ему не по возрасту такое носить. На что мама отрезала: "А мы с тобой кто, старики, что ли?" Приодели его. И как-то на день рождения маминой подруги пошли они вместе. Там он всех обаял своим красноречием и остроумием. Женщины отвели маму в сторонку: "Надо же, какого мужчину себе урвала! Колись, где нашла?" А одна другой говорит: "Тебя же с ним знакомили год назад! Ты увидела, что он одет ужасно и даже разговаривать с ним не стала". © TheKate / Pikabu
- Была знакомая пара: он такой тихий работяга, пахал как слон, квартиру купил, ремонт сделал, машину жене подарил. Она его вечно пилила: "Саша, я хочу романтики!" Он цветы приносил. "Нет, цветов мало, хочу много красивых слов!" Причем требовала, чтобы он на людях их говорил. Он мило смущался, отвечал: "Ну ты же знаешь, не умею я красиво говорить, любимая..." На что она всегда грубо отрезала: "Слово "любимая" я уже слышала, мало!" Мы пытались до нее донести, что мужчина познается через поступки. Но бесполезно. Она с ним развелась. Через пару лет хотела вернуться, но он женился на другой. © Numida / Pikabu
- Я была на свадьбе и присела, чтобы отдохнуть от танцев. Подходит ко мне парень и говорит, что он инвестиционный банкир, рассказывает о своем загородном доме, шикарной машине и т.д. Некоторое время я слушала, а потом назвала его по имени и напомнила, что мы работаем в одной компании и даже на одном этаже. © marxamod / Reddit
- Мне как-то на втором свидании парень, когда узнал, что я на 2 года его старше, сказал: "Это фигово. Но ты такая классная, давай жить вместе? Если родишь сына - поженимся. Если дочь - не надейся. Ну, и когда постареешь, извини, другую найду". Не понял, почему я не приняла такое соблазнительное предложение. © protanic / Pikabu
- Я однажды зашла в гости к парню на втором свидании. Он должен был переодеться, а потом мы должны были пойти гулять. Немного перекусили. На кухне раковина была завалена грязной посудой. Он пошел в душ и сказал: "Погладь, пожалуйста, рубашку и помой посуду". Я растерялась. Вымыла только те тарелки, из которых мы ели, и ушла. © loloreta / Pikabu
- Будущий муж приготовил просто неземную пасту с соусом (он итальянец). Поела и думаю: "Хороший мужик, еще и готовить умеет. Надо брать". Вот только это блюдо оказалось единственным, которое он умеет готовить. Но он и без этого замечательный муж. © HeCAXAP0K / Pikabu
А вот и еще несколько статей про превратности любовных отношений:
Комментарии
Уйти жить к маме - это наказание такое? 😂 Надо было наоборот маму к себе приглашать)))