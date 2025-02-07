15 курьезных историй про отношения, в которых нет места для скуки

Отношения мужчин и женщин так многогранны, что истории про любовь и брак в интернете не закончатся никогда. Есть те, у кого романтическое знакомство не задалось в самом начале, есть те, чья любовная лодка разбилась о быт, а есть те, кто долгое время идут по жизни рука об руку. Во всех трех случаях комичных ситуаций хватит на толстенную книжку, а уж на статью и подавно. Мы выбрали самые яркие истории.

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